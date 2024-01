NVIDIA GeForce Now – jak grać w najnowsze gry nawet na słabym komputerze?

Granie w najnowsze gry komputerowe może być prawdziwym wyzwaniem dla posiadaczy starszych lub mniej wydajnych komputerów. Konfrontacja z wysokimi wymaganiami sprzętowymi coraz bardziej zaawansowanych produkcji może stanowić barierę dla wielu osób. Na rynku pojawiają się jednak rozwiązania, które pozwalają przebić się przez ten mur. Jednym z nich jest usługa NVIDIA GeForce Now – usługa streamingowa umożliwiająca dostęp do najnowszych gier na komputerach, które nie spełniają wyśrubowanych wymagań sprzętowych.

NVIDIA GeForce Now pozwala cieszyć się wymagającymi grami na starszych komputerach. Jak to możliwe? Usługa działa na zasadzie zdalnego streamowania treści, podobnie jak popularne platformy agregujące filmy, seriale lub muzykę. W tym przypadku dostarcza wirtualne środowisko do uruchamiania gier. To oznacza, że nawet słabsze laptopy, starsze komputery czy urządzenia mobilne mogą stać się bramą do świata najnowszych produkcji.

W kolejnych częściach tego artykułu zgłębimy szczegóły działania GeForce Now, omówimy dostępne pakiety subskrypcyjne, ich ceny oraz możliwości. Przejdziemy też przez szybki proces aktywacji usługi i przyjrzymy się dostępnym tytułom.

Co potrafi NVIDIA GeForce Now?

NVIDIA GeForce Now to platforma gamingowa, która rewolucjonizuje sposób, w jaki doświadczamy gier komputerowych. Usługa oferuje rozwiązanie dla osób posiadających słabsze komputery, które nie spełniają wysokich wymagań sprzętowych najnowszych gier. Dzięki technologii streamowania w czasie rzeczywistym GeForce Now umożliwia użytkownikom granie w najbardziej wymagające tytuły, bez konieczności posiadania potężnego sprzętu. W skrócie to jakby przenosić pełnoprawną platformę gamingową na każde urządzenie, które ma dostęp do internetu i jest zdolne do obsługi streamingu wideo.

Jednym z kluczowych aspektów NVIDIA GeForce Now jest jej model działania oparty na chmurze. Zamiast pobierać i uruchamiać gry na lokalnym sprzęcie, GeForce Now umożliwia strumieniowanie zawartości z serwerów NVIDIA, gdzie gry są uruchamiane i renderowane. To oznacza, że cały proces obliczeniowy oraz generowanie grafiki odbywa się w chmurze, a użytkownik odbiera strumień wideo z gotową do wyświetlenia grafiką i dźwiękiem na swoim urządzeniu. Ten model zdalnego streamowania gier eliminuje potrzebę posiadania drogiego sprzętu, a zamiast tego stawia na wydajność po stronie serwerów.

Co ważne, GeForce Now nie tylko skupia się na dostarczaniu gier w wysokiej jakości, ale także pozwala na płynne przejście między różnymi urządzeniami. Oznacza to, że możesz zacząć grę na jednym komputerze, a potem kontynuować ją na innym, bez utraty postępu w rozgrywce.

Nowa era gamingu w chmurze

GeForce NOW umożliwia granie w ponad 1800 gier, pozwalając na strumieniowanie tytułów z różnych serwisów dystrybucyjnych. Tytuły zakupione za pośrednictwem zewnętrznych sklepów są dostępne na stałe dla użytkowników. Dodatkowo usługa oferuje wsparcie dla technologii RTX, co pozwala na lepszą jakość grafiki na różnych urządzeniach. Ponadto jednym z atutów usługi jest brak konieczności pobierania plików czy aktualizacji, gdyż gry są zawsze aktualne.

Ile kosztuje GeForce NOW?

Obecnie GeForce NOW jest dostępny tylko w 2 planach subskrypcyjnych. W przeszłości było ich więcej, ale teraz zostały oznaczone jako "wyprzedane".

GeForce NOW – Plan Priority na 6 miesięcy

Plan Priority oferuje użytkownikom możliwość skorzystania z komputera klasy premium wspieranego przez technologię RTX ON. Subskrybenci otrzymują priorytetowy dostęp do serwerów premium, co zapewnia stabilne sesje o długości 6 godzin. Plan umożliwia granie w rozdzielczości do 1080p z maksymalnie 60 klatkami na sekundę.

Cena tego planu wynosi 269,00 zł za 6 miesięcy. To równowartość 44,83 zł za każdy miesiąc subskrypcji.

GeForce NOW – Plan Ultimate na 6 miesięcy

Plan Ultimate to oferta dla osób pragnących jeszcze wyższej wydajności. Subskrybenci tego planu otrzymują zestaw GeForce RTX 4080 z włączoną technologią RTX ON. Mamy tu wyłączny dostęp do serwerów RTX 4080. Użytkownicy mogą cieszyć się sesjami trwającymi 8 godzin. Plan umożliwia grę w rozdzielczości do 4K z maksymalnie 120 klatkami na sekundę.

Cena planu Ultimate to 539,00 zł za 6 miesięcy, co przekłada się na równowartość 89,83 zł za każdy miesiąc subskrypcji.

Jakie gry można znaleźć na GeForce NOW?

Na GeForce NOW z pewnością uda Ci się znaleźć wiele ulubionych gier, które można kupić na popularnych platformach sprzedażowych. Usługa ta łączy się bowiem ze sklepami cyfrowymi z grami na PC, takimi jak Steam, Epic Games, GOG, Ubisoft czy Electronic Arts.

GeForce NOW stale rozwija listę gier, które są wspierane przez usługę. Nowe tytuły regularnie trafiają do kolekcji podczas GFN Thursday – specjalnego dnia, podczas którego prezentowane są najnowsze funkcje i aktualności związane z platformą. Warto zauważyć, że niektóre tytuły mogą pojawić się w bibliotece później w tygodniu, włączając w to również nowości. Trzeba jednak pamiętać o tym, że aby zagrać w wybraną grę, należy już ją posiadać lub zakupić w wybranym sklepie cyfrowym. Dla ułatwienia strona GeForce NOW oferuje wygodną wyszukiwarkę oraz alfabetyczny spis dostępnych gier.

Co zrobić, aby zacząć korzystać z GeForce NOW?

Na początku niezbędne jest zalogowanie się na istniejące profile w sklepach. Niektóre gry, jak "League of Legends" czy "Genshin Impact", nie wymagają konta w sklepie, lecz mogą wymagać konta u wydawcy.

GeForce NOW obsługuje różne urządzenia, od komputerów PC i Mac, po urządzenia mobilne (iPhone/iPad i z systemem Android), aż po konsole SHIELD i telewizory. Możesz pobrać aplikację GeForce NOW lub rozpocząć grę z poziomu obsługiwanej przeglądarki.

Po uzyskaniu subskrypcji GeForce NOW – Priority lub Ultimate – można rozpocząć grę. Po zalogowaniu się i wybraniu gry, platforma będzie gotowa do zabawy.