To jeden z tych testów kart graficznych, do których podchodziłem bez szczególnego entuzjazmu. Doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, z jakim konkretnie produktem mam do czynienia. Karty graficzne z układem NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti zbierają od recenzentów niemiłosierne baty. Za co? Przede wszystkim za to, że GPU z 8 GB pamięci VRAM i szyną 128-bit trudno nazwać perspektywicznym. Oznacza to, że Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC już od startu ma mocno pod górkę. Nie wypada jednak wydawać wyroku już na tym etapie. Sprawdźmy, jak właśnie ten konkretny model radzi sobie w grach.

Naturalnie, ciężko spodziewać się, że konstrukcja firmy Palit będzie odbiegała osiągami od pozostałych kart z układem RTX 4060 Ti. Należy pamiętać jednak o czymś bardzo istotnym, a mianowicie korzystnej wycenie testowanego egzemplarza. W dniu przygotowywania niniejszego materiału Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC znajdziemy w sklepach internetowych w cenie nieco ponad 1900 złotych. Mając na uwadze obecne realia panujące na rynku podzespołów komputerowych trzeba przyznać, że wycena karty jest adekwatna do osiągów. To dobry prognostyk, pozwalający na jasne określenie przeznaczenia recenzowanej karty. Mamy do czynienia z konstrukcją, której zadaniem jest sprawdzić się w komputerze niewymagającego gracza, w rozdzielczości Full HD.

Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC – specyfikacja techniczna

Jak prezentuje się szczegółowa specyfikacja testowanej karty? Przyjrzyjmy się bliżej danym dostarczanym przez producenta:

Model: Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8 GB

Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8 GB Układ: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Wielkość pamięci: 8 GB

8 GB Typ pamięci: GDDR6

GDDR6 Częstotliwość GPU: 2310 MHz

2310 MHz Częstotliwość GPU (boost): 2685 MHz

2685 MHz Szybkość pamięci: 18 Gbps

18 Gbps Przepustowość pamięci: 288 Gb/s

288 Gb/s Interfejs: PCI-E 4.0

PCI-E 4.0 Wyjścia obrazu: HDMI 2.1 x1, DP 1.4a x3

HDMI 2.1 x1, DP 1.4a x3 Wymiary: 249,9 x 123,5 x 40,1 mm

249,9 x 123,5 x 40,1 mm TGP: 160 W

160 W Gniazdo zasilania: 8-pin x1

8-pin x1 Cena (stan na 30.05.2023r.): 1979 złotych.

Czego istotnego dowiadujemy się ze specyfikacji technicznej testowanej karty graficznej? Przede wszystkim tego, że mamy do czynienia z kartą o naprawdę niewielkich wymiarach. Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8 GB ma długość zaledwie 25 centymetrów, a jej wysokość to 4 centymetry. Jak na współczesne warunki to karta wręcz idealna by umieścić ją w kompaktowej obudowie. Przy tak niskim zapotrzebowaniu na energię rezygnacja z trzeciego wentylatora wydaje się być właściwym i uzasadnionym posunięciem.

Sporym atutem jest również zastosowanie powszechnego wejścia zasilania, dzięki czemu nie trzeba wymieniać PSU czy korzystać z przejściówek. Producent deklaruje, że już zasilacz o mocy 650 W w zupełności poradzi sobie z zapotrzebowaniem tej karty.

Co jeszcze rzuca się w oczy, gdy przyglądamy się karcie Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8 GB? Miły dodatek w postaci paska z podświetleniem LED RGB. Jako że mamy do czynienia z jednym z tańszych modeli niereferencyjnych, producentowi należy się pochwała. Karta posiada również backplate, jednak jest on plastikowy. Spełnia wyłącznie rolę estetyczną.

Kultura pracy, temperatury

Jak przystało na kartę graficzną o konstrukcji półpasywnej, Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8 GB nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, o ile nie zostanie obciążony wymagającymi zadaniami. Kiedy jednak zdecydujemy się na grę w jedną z najnowszych i najbardziej wymagających produkcji, również nie zostaniemy porażeni hałasem. Co można stwierdzić bez zastosowania profesjonalnego miernika? Owszem, układ chłodzenia złożony z dwóch wentylatorów zaczyna być słyszalny, jednak z pewnością nie jest to nic nieprzyjemnego czy przeszkadzającego.

Mając na uwadze to, że mamy do czynienia z kartą o bardzo umiarkowanym zapotrzebowaniu na energię, o problemach z utrzymaniem optymalnej temperatury pracy wręcz nie mogło być mowy. Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8 GB nawet w najbardziej wymagających grach nie osiąga temperatury wyższej niż 70 stopni Celsjusza. Zapewne to właśnie dzięki temu układowi chłodzenia udaje się zachować niezłą kulturę pracy.

Testy syntetyczne

Analiza testów syntetycznych służy przede wszystkim wskazaniu punktu odniesienia dla danej karty graficznej. Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8 GB to bowiem karta graficzna, która na rynku będzie sobie musiała poradzić ze sporą konkurencją. Tworzą ją zarówno karty NVIDIA poprzedniej generacji, jak i modele z układami AMD. Jak na ich tle poradził sobie testowany egzemplarz?

Wynik na poziomie około 6600 punktów oznacza, że RTX 4060 Ti legitymuje się wydajnością porównywalną z układem RTX 3070. Co istotne, w chwili tworzenia niniejszej publikacji jest zauważalnie tańszy. Można zatem przyjąć, że nowszy model będzie lepszym wyborem od poprzednika. Przewaga widoczna jest również względem kart z układem AMD Radeon RX 6700 XT. Zauważalna i jednoznaczna wyższość nad RTX 3060 Ti jest w tym wypadku oczywista.

Testy w grach

Pora przejść do tego, co najważniejsze. Jak testowana karta graficzna sprawdziła się w najpopularniejszych grach? Oto przykładowa dziesiątka tytułów, które posłużyły do przetestowania GPU w rozdzielczości Full HD. Rzućmy okiem:

Assassin’s Creed: Valhalla: 115 FPS średnio, 75 FPS 1% low;

Valhalla: 115 FPS średnio, 75 FPS 1% low; Cyberpunk 2077: 40 FPS średnio, 35 FPS 1% low;

40 FPS średnio, 35 FPS 1% low; Dying Light 2: 60 FPS średnio, 50 FPS 1% low;

60 FPS średnio, 50 FPS 1% low; Elden Ring: 80 FPS średnio, 65 FPS 1% low;

FPS średnio, 65 FPS 1% low; Far Cry 6: 109 FPS średnio, 90 FPS 1% low;

109 FPS średnio, 90 FPS 1% low; Hogwarts Legacy: 25 FPS średnio, 10 FPS 1% low;

25 FPS średnio, 10 FPS 1% low; Metro Exodus EE: 53 FPS średnio, 30 FPS 1% low;

53 FPS średnio, 30 FPS 1% low; Forza Horizon 5: 89 FPS średnio, 75 FPS 1% low;

89 FPS średnio, 75 FPS 1% low; Red Dead Redemption 2: 70 FPS średnio, 45 FPS 1% low;

70 FPS średnio, 45 FPS 1% low; Wiedźmin 3: Edycja Kompletna: 30 FPS średnio, 25 FPS 1% low.

Powyższe testy zostały przeprowadzone bez najnowszych wspomagaczy od NVIDIA. Kiedy jednak sięgniemy po zaawansowane techniki przetwarzania obrazu na kartach GeForce RTX okaże się, że uzyskamy kolejne, cenne klatki na sekundę. Ile konkretnie? Można spodziewać się takiego przyrostu:

Cyberpunk 2077: 73 FPS średnio, 60 FPS 1% low;

73 FPS średnio, 60 FPS 1% low; Hogwarts Legacy: 44 FPS średnio, 26 FPS 1% low

44 FPS średnio, 26 FPS 1% low Wiedźmin 3: Edycja Kompletna: 55 FPS średnio, 39 FPS 1% low.

Jak skomentować osiągnięte wyniki? Wniosek jest właściwie tylko jeden. Karty z układem RTX 4060 Ti radzą sobie z rozdzielczością Full HD naprawdę nieźle. Należy jednak pamiętać o tym, by wszędzie tam, gdzie to możliwe, starać się korzystać z DLSS 3. W dużej mierze to właśnie od tej techniki zależy przewaga karty nad poprzednią generacją. Owszem, surowy przyrost wydajności również można zaobserwować, jednak z pewnością nie jest on imponujący. Kiedy jednak do gry wkracza Sztuczna Inteligencja, następca bez trudu radzi sobie z poprzednikami. Nie pozostało nam już nic innego, jak tylko odpowiedzieć na najważniejsze pytanie.

Czy warto kupić kartę graficzną Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC?

Popularne powiedzenie mówi, że wszystko jest kwestią ceny. Dokładnie tak samo jest też z opłacalnością zakupu testowanej karty graficznej. Ta tuż po premierze wydawała się być dyskusyjna. Sporej różnicy w cenie między RTX 3070 a RTX 4060 Ti nie było, dlatego niektórzy wciąż polowali na promocje na starszą kartę o podobnej wydajności w grach. Teraz jednak sytuacja zmieniła się na korzyść następcy. Jak bardzo?

Przyjrzałem się ofercie dwóch najpopularniejszych sklepów z kartami graficznymi w Polsce. W jednym z nich za najtańszą kartę z układem RTX 4060 Ti trzeba zapłacić 1949 złotych. Najtańszy RTX 3070 to z kolei koszt 2349 złotych. W drugim RTX 4060 Ti startuje od 1979 złotych, a RTX 3070 od 2260 złotych. Po którą sięgnąć w tej sytuacji? Decyzja wydaje się być oczywista. Skoro poprzedni model, który jest droższy, nie daje dostępu chociażby do DLSS 3, nie warto patrzeć wstecz. RTX 4060 Ti to obecnie rozsądny wybór, o ile planujemy grać właśnie w rozdzielczości Full HD.

Czy warto sięgnąć konkretnie po ten egzemplarz, czyli Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC? Jak najbardziej. To jedna z najtańszych kart z układem RTX 4060 Ti, czego wcale nie widać ani po jakości wykonania, ani po temperaturach, ani po kulturze pracy. A skoro tak, jak najbardziej można ją polecić.

Co jeszcze przemawia za zakupem właśnie tej odsłony RTX 4060 Ti? Chociażby to, że karta uczestniczy w programie Palit Maker. Na dedykowanej stronie internetowej dostępne są modele 3D osłony i backplate'u karty. Posiadacze drukarek 3D mogą je wydrukować samodzielnie, a następnie ozdobić zgodnie z własnymi upodobaniami.

Szukasz karty graficznej za około 2000 złotych? To jedna z ciekawszych, o ile nie najciekawsza propozycja.