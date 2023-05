INNO3D GeForce RTX 4070 X2 to jedna z tańszych kart graficznych wykorzystujących układ NVIDIA GeForce RTX 4070. Mając na uwadze kontrowersje dotyczące ceny tych kart, postanowiłem skupić się na odpowiedzi na jedno pytanie. Czy warto zapłacić około 3000 złotych za kartę do 1440p?

O kartach graficznych z rodziny NVIDIA GeForce RTX 4070 powiedziano już praktycznie wszystko. Doskonale wiemy, że ich wydajność jest zbliżona do modelu GeForce RTX 3080 z poprzedniej generacji, co dla wielu okazało się sporym rozczarowaniem. Stało się tak przede wszystkim z uwagi na cenę nowej karty graficznej. Okazało się bowiem, że ta została ustalona na poziomie przekraczającym 3000 złotych. Mając na uwadze to, że mówimy o karcie przeznaczonej do grania w rozdzielczości 1440p, ciężko byłoby nazwać taką wycenę atrakcyjną. Modelem, który udało mi się przetestować jest INNO3D GeForce RTX 4070 X2, czyli jeden z tańszych wariantów na rynku. Czy warto go kupić?

INNO3D GeForce RTX 4070 X2 – specyfikacja techniczna

Przejdźmy do meritum. Opakowanie, w jakim nabywca otrzymuje kartę graficzną INNO3D GeForce RTX 4070 X2 nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ozdobna grafika, podstawowe informacje o karcie i wyraźne wskazanie modelu to właściwie wszystko, co możemy na nim znaleźć. Wewnątrz również bez niespodzianek. Karta, bardzo krótka ulotka i nic więcej. Czy przydałoby się coś jeszcze? Niekoniecznie. Do zasilania karty służy powszechnie stosowana wtyczka 8-pin, dlatego żadna przejściówka nie jest wymagana.

Jak prezentują się dane techniczne testowanej karty graficznej? Rzućmy okiem:

Model: INNO3D GeForce RTX 4070 X2

INNO3D GeForce RTX 4070 X2 Układ: NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA GeForce RTX 4070 Częstotliwość taktowania: 1920 MHz

1920 MHz Częstotliwość taktowania (boost): 2475 MHz

2475 MHz Wymagane zasilanie: 600 W

600 W Pamięć: 12 GB GDDR6X

12 GB GDDR6X Szyna: 192 bit

192 bit Interfejs: PCI-E 4.0 x16

PCI-E 4.0 x16 Wymiary: 250 mm x 118 mm 42 mm

250 mm x 118 mm 42 mm Cena: 3159 złotych (stan na 21.05.2023 r.).

Co jeszcze warto wiedzieć o RTX 4070? To karta, która otwiera drzwi do świata najnowszych technik przetwarzania obrazu NVIDIA. Jest sprzętowe wsparcie dla DLSS 3, ray tracingu a także autorskiego oprogramowania ułatwiającego transmitowanie rozgrywki.

INNO3D GeForce RTX 4070 X2 – pierwsze wrażenia

Gdybym miał ocenić kartę graficzną INNO3D GeForce RTX 4070 X2 wyłącznie na podstawie pierwszych wrażeń od momentu wyjęcia z pudełka, mógłbym ją polecić praktycznie każdemu kto celuje w rozdzielczość 1440p. Jakość wykonania nie pozwala na szczególne narzekanie. Karta prezentuje się naprawdę nieźle, duże wentylatory wydają się gwarantować wydajne odprowadzanie ciepła, a backplate skutecznie zwiększa jej sztywność. Mając na uwadze to, jak wyglądają współczesne GPU, RTX 4070 od INNO3D wydaje się być kartą wręcz kompaktową. Zastosowanie tylko dwóch wentylatorów pozwoliło na ograniczenie długości karty do 250 mm, co znacząco ułatwia jej montaż nawet w mniejszych obudowach.

Nie sposób przyczepić się również do wzornictwa karty. Nie znajdziemy tu żadnych fajerwerków stylistycznych, co pozwala na swobodne umieszczenie jej praktycznie w każdej obudowie. Zwolennicy podświetlenia LED RGB nie będą jednak zadowoleni, gdyż karta takowego nie posiada. Cóż, muszą wystarczyć diody służące do oświetlenia obudowy i pozostałych komponentów.

Jako że pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne, pozostało już tylko zamknąć obudowę, zainstalować sterowniki i sprawdzić jak karta wypada w codziennym użytkowaniu. Już teraz mogę zdradzić jedno: ciężko spodziewać się niespodzianek.

Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 X2 w codziennej eksploatacji

Jak sprawdza się testowana karta graficzna gdy nie gramy w gry? Cóż, krótko mówiąc dokładnie tak, jak można się tego spodziewać. To konstrukcja półpasywna, dlatego w spoczynku pozostaje kompletnie bezgłośna. Od momentu umieszczenia jej we wnętrzu komputera, podłączenia monitora i zainstalowania sterowników właściwie można o niej zapomnieć. Jeśli zaś mowa o samych monitorach, karta oferuje cztery wyjścia obrazu. Jedno w standardzie HDMI i trzy DisplayPort. Krótko mówiąc: rynkowy standard.

NVIDIA GeForce RTX 4070 – testy w grach

Wyniki karty graficznej INNO3D GeForce RTX 4070 X2 w poszczególnych grach również nie są żadną tajemnicą. Karta została już gruntownie przetestowana i opisana, dlatego nie pozostało mi nic innego, jak tylko krótkie streszczenie jej możliwości. Co istotne, w moim przypadku nie pracowała jednak na dopieszczonej platformie testowej, a w zwykłym komputerze przeciętnego gracza. Towarzyszył jej procesor Intel Core i5-11400, płyta główna ASRock B560 Pro 4, 16 GB RAM DDR 4 3200 MHz i dysk XPG Spectrix S40G o pojemności 512 GB. Jak przełożyło się to na praktykę? Spójrzmy na wyniki w rozdzielczości 1440p:

Cyberpunk 2077: 75 FPS średnio,

75 FPS średnio, CS: GO: 460 FPS średnio,

460 FPS średnio, Call of Duty: Modern Warfare 2: 100 FPS średnio,

100 FPS średnio, Horizon Zero Dawn: 130 FPS średnio,

130 FPS średnio, Assassin's Creed Valhalla: 110 FPS średnio,

110 FPS średnio, Watch Dogs Legion: 90 FPS średnio.

Co stanie się gdy zaczniemy korzystać z zaawansowanych technik NVIDIA? Oczywiście wyniki odpowiednio wzrosną. O ile konkretnie? Dla przykładu w Cyberpunk 2077, po włączeniu ray tracingu, średni FPS spada poniżej 40 klatek na sekundę. Kiedy jednak zdecydujemy się na włączenie DLSS 3 otrzymamy przeszło 60 klatek na sekundę. To wynik w zupełności wystarczający do komfortowego grania w testowanej rozdzielczości.

Testy syntetyczne

Testem syntetycznym, w którym przetestowałem kartę graficzną INNO3D GeForce RTX 4070 X2 był 3DMark Time Spy. Udało się osiągnąć typowy dla RTX 4070 wynik przeszło 18000 punktów. O jakie wnioski można pokusić się na temat testów praktycznych i syntetycznych? INNO3D GeForce RTX 4070 X2 to bardzo dobra karta graficzna gdy myślimy o graniu w rozdzielczości 1440p. Nawet najbardziej wymagające produkcje działają z wystarczającą płynnością, by można było mówić o w pełni komfortowym graniu. Na tym jednak nie koniec rozważań na temat tej konkretnej karty. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Kultura pracy i temperatura

Podczas korzystania z karty graficznej INNO3D GeForce RTX 4070 X2 nie zauważyłem, by występowały jakiekolwiek problemy z odprowadzaniem ciepła, a w konsekwencji przegrzewaniem się. Cóż, najnowsza architektura NVIDIA Ada Lovelace słynie z bardzo dobrych parametrów pod tym względem, dlatego w tym przypadku nie mogło być inaczej.

Temperatura pracy karty podczas typowej rozgrywki to przeszło 60 stopni Celsjusza. Co istotne, mimo utrzymania rozsądnej prędkości wentylatorów. Nie ma mowy o nieprzyjemnym szumie odbierającym przyjemność z gry. Pod względem kultury pracy karty bazujące na najnowszych układach NVIDIA, takie jak INNO3D GeForce RTX 4070 X2, z pewnością zasługują na słowa uznania.

Opłacalność, czyli to, co najważniejsze

Jak wspomniałem we wstępie, testem tym, dość krótkim skądinąd, wcale nie mam zamiaru odkrywać Ameryki na nowo. Karty graficzne z układami NVIDIA GeForce RTX 4070 zostały już bardzo dokładnie sprawdzone, niemniej jedna kwestia wciąż wzbudza spore emocje. Naturalnie jest to sprawa opłacalności, której w tym momencie powinniśmy poświęcić najwięcej uwagi.

Tworząc ten materiał mam ten komfort, że doskonale wiem, jak zachowały się ceny karty w pierwszych tygodniach po rynkowej premierze. Nie było żadną niespodzianką, że ceny karty szybko spadną poniżej premierowego poziomu. Nie jestem jednak pewien tego, czy ktokolwiek spodziewał się, że karty z rodziny RTX 4070 stanieją tak szybko i tak mocno. O jakiej konkretnie przecenie mówimy? Zdarzało się już, że któraś z kart kosztowała nie tyle mniej niż 3000 złotych, co poniżej kwoty 2800 złotych. A to zupełnie zmienia postać rzeczy i końcową ocenę recenzowanej karty.

Mając do dyspozycji kwotę około 3000 złotych z przeznaczeniem na zakup karty graficznej, model INNO3D GeForce RTX 4070 X2 jest jedną z propozycji wartych uwagi. Co jednak bardzo istotne, wtedy i tylko wtedy, gdy zależy nam wyłącznie na korzystaniu z autorskich technik i narzędzi NVIDIA. O ile bowiem ceny kart graficznych z układami NVIDIA spadły zauważalnie, tak w przypadku układów AMD mamy do czynienia z przeceną wręcz potężną.

NVIDIA czy AMD? Wybór nie jest oczywisty

W momencie tworzenia niniejszej publikacji, karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 X2 kosztuje niecałe 3200 złotych. To dość sporo, dlatego zalecałbym poczekać na przecenę, ewentualnie wybrać jeden z tańszych modeli z układem RTX 4070, który w momencie zakupu będzie miał korzystniejszą cenę. Nie sposób jednak nie wspomnieć o tym, że jeszcze do niedawna w jednym z polskich sklepów z elektroniką można było kupić niemal topową kartę z oferty AMD za 3599 złotych. Karta POWERCOLOR Radeon RX 7900 XT, wyposażona w 20 GB pamięci VRAM, kosztowała 3599 złotych. Tak niewielka różnica w cenie przywraca wielki znak zapytania nad opłacalnością modelu RTX 4070.

Czy zatem warto kupić kartę graficzną INNO3D GeForce RTX 4070 X2? Moim zdaniem tak, zwłaszcza gdy cena opada poniżej 3000 złotych. Wsparcie dla ray tracingu, DLSS 3 i pozostałych zabawek NVIDIA może się bardzo przydać zarówno teraz, jak i w najbliższej przyszłości. Jeśli jednak bierzemy pod uwagę zakup karty graficznej z czerwonej strony mocy, trzeba będzie uważnie zastanowić się nad opłacalnością. Jedno jest pewne. Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 X2 to bardzo dobry wybór do rozdzielczości 1440p i kropka.