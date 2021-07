Dlaczego Amazon podpisuje się pod taką słabizną? Recenzja Jolt (Zwarcie) na Amazon Prime

Dlaczego więc warto obejrzeć Jolt? Naprawdę trudno znaleźć tu choć jeden element, który mógłby ten materiał polecić. Twórcy nieumiejętnie dozują humor, często nie trafiając żartami w odpowiedni moment – starają się zrobić to samo, co w niespecjalnie udanym (choć zdecydowanie bardziej dynamicznym) Crank z 2006 roku, jednak przy całej mojej sympatii do Kate Beckinsale, Jason Statham jest zdecydowanie lepszym aktorem kina akcji. A i sam film był szalony, Jolt co chwila wydaje się nudny i gubi gdzieś tempo akcji. Aktorka znana z serii Underworld wielokrotnie pokazała, że bardzo dobrze czuje się w dynamicznych scenach, w Jolt zabrakło jednak na nie pomysłu i finezji. Podobnie jak na grę aktorską, bardzo trudno w jakikolwiek sposób identyfikować się z Lindy, twórcy nie zachęcają też by zrozumieć jej przypadłość. Spłycają ją często aż za bardzo, czego doskonałym dowodem jest wspomniana kamizelka rażąca prądem, która w niewyjaśniony sposób działa – w przeciwieństwie do wszelkiej maści medykamentów. Jak najbardziej na miejscu są również skojarzenia z filmem Lucy Luca Bessona, w którym grana przez Scarlett Johansson tytułowa bohaterka również dysponowała specyficznymi mocami – tam jednak zarówno fabuła, warstwa wizualna jak i sceny akcji stały na zdecydowanie wyższym poziomie.

Jolt to półtorej godziny mizernego kina akcji, dokładnie tego, które na ogół omijałem przeglądając przepastny klaser z okładkami kaset w wypożyczalni VHS. Film na papierze miał konkretny pomysł, który można było poprowadzić na kilka ciekawych sposobów robią z niego albo dramat skupiający się na głównej bohaterce, albo soczysty akcyjniak z wykręconymi akcjami i zapierającymi dech w piersiach scenami walki. Wyszedł jednak z tego niesmaczny gulasz, przy którym znaczek Amazon Original nie powinien się pojawić. O ile oczywiście serwis chce zachęcać filmami na wyłączność do zakupu abonamentu. Wypuszczony niedawno na Amazonie The Tomorrow War może i był głupiutką historyjką, ale oglądało mi się go zdecydowanie lepiej, robił też świetne wrażenie pod kątem wizualnym. Jolt nie robi dobrze nic, omijajcie ten film szerokim łukiem. I nie dajcie się zwieść milionem wyświetleń zwiastuna na oficjalnym profilu Amazon Prime Video. Zajawka promocyjna wypadła zdecydowanie lepiej niż sam film.