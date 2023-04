Jabra Evolve2 65 Flex – recenzja słuchawek do pracy hybrydowej

Recenzowanie słuchawek biurowych sprawia mi dziwną, niczym nieuzasadnioną przyjemność. Czyżby wpływ na to miało doświadczenie z pracy w call center? Wiele tysięcy godzin spędzonych w przestrzeni biurowej typu open space? A może praca z domu, która wymaga chwilowego odcięcia się od pozostałych domowników? Zapewne każdy z tych czynników w jakiejś części przyczynił się do tego, że słuchawki biurowe to jedno z moich ulubionych akcesoriów. Po latach korzystania z rozwiązań o różnej jakości przyszło mi zmierzyć się z produktem ze ścisłego topu. Jabra Evolve2 65 Flex to słuchawki, których zadaniem jest podniesienie komfortu pracy hybrydowej. Czy to może się udać?

Z profesjonalnych rozwiązań firmy Jabra korzystam od wielu lat. Nie mam nawet cienia wątpliwości co do tego, że jeśli ktokolwiek miałby opracować idealne słuchawki do pracy hybrydowej, to byliby to właśnie Duńczycy. Nie pozostało mi zatem nic innego, jak tylko sparować nowe słuchawki ze swoim komputerem i korzystać z nich przez kilkanaście kolejnych dni. Śmiało mogę powiedzieć, że słuchawki świetnie wywiązały się ze swojej roli mimo bardzo wysoko zawieszonej poprzeczki. Cóż, od modelu, którego sugerowana cena detaliczna to niespełna 1850 złotych brutto, po prostu trzeba wymagać niemalże doskonałości.

Jabra to jedna z tych firm, które mocno stawiają na wrażenia z unboxingu

Jabra Evolve2 65 Flex – słuchawki do pracy hybrydowej, czyli jakie?

Firma Jabra bardzo mocno podkreśla, że recenzowany model słuchawek przeznaczony jest do pracy hybrydowej. Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z założeniami powinien wzorowo wypełniać powierzone zadania zarówno w biurze, jak i w domu. Praca hybrydowa to jednak nie tylko te dwa miejsca. Osoby pracujące w ten sposób często wykonują swoje obowiązki zawodowe również w podróży komunikacją publiczną. Zdarza się również konieczność odbycia rozmowy ze współpracownikami mimo przebywania w zatłoczonym miejscu, jak dworzec, lotnisko czy kawiarnia. To determinuje wiele nieodzownych elementów wyposażenia słuchawek. Jabra Evolve2 65 Flex, chcąc zdobyć sympatię klienta, muszą mieć je wszystkie. I mają.

Długi czas pracy na baterii? W tej klasie sprzętu to oczywiste. Aktywna redukcja odgłosów otoczenia? Jak najbardziej obecna. Składana konstrukcja? Na miejscu. Mikrofon z funkcją szybkiego wyciszania? Ależ oczywiście. Najwyższa jakość wykonania i rozwiązanie podnoszące komfort użytkownika podczas wielogodzinnego korzystania? Jabra pamiętała również o tym. Jest nawet ładowanie na dwa sposoby: przewodowe i bezprzewodowe. Gdy dodamy do tego znane z innych słuchawek tego producenta możliwości parowania z kilkoma urządzeniami i rozbudowane oprogramowanie otrzymamy sprzęt, który na papierze prezentuje się wręcz wzorowo.

Niewielkie, lekkie, wygodne – takie właśnie są słuchawki Jabra Evolve2 65 Flex

Specyfikacja techniczna

By formalności stało się zadość, rzućmy okiem na tabelkę ze specyfikacją techniczną słuchawek Jabra Evolve2 65 Flex:

Model: Jabra Evolve2 65 Flex

Jabra Evolve2 65 Flex Typ: słuchawki bezprzewodowe nauszne

słuchawki bezprzewodowe nauszne Aktywna redukcja odgłosów otoczenia: tak, hybrydowa

tak, hybrydowa Pasmo przenoszenia głośników: 20 Hz - 20 000 Hz

20 Hz - 20 000 Hz Mikrofony: 2 analogowe mikrofony MEMS, 4 cyfrowe mikrofony MEMS

2 analogowe mikrofony MEMS, 4 cyfrowe mikrofony MEMS Obsługiwane kodeki dźwięku: SBC

SBC Zgodność: Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco, Unify, MFI, Zoom Rooms, Google Meet, Amazon Chime, Google Fast Pair, Microsoft Teams

Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco, Unify, MFI, Zoom Rooms, Google Meet, Amazon Chime, Google Fast Pair, Microsoft Teams Czas odtwarzania muzyki: do 32 godzin bez ANC, do 21 godzin z ANC

do 32 godzin bez ANC, do 21 godzin z ANC Czas rozmów: do 20 godzin bez ANC, do 15 godzin z ANC

do 20 godzin bez ANC, do 15 godzin z ANC Ładowanie: do 120 minut

do 120 minut Metody ładowania: przewodowe (USB-C), bezprzewodowe

przewodowe (USB-C), bezprzewodowe Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Jednoczesna obsługa wielu urządzeń: tak, dwa urządzenia

tak, dwa urządzenia Zasięg działania: do 30 metrów

do 30 metrów Waga: 136 g

136 g Zawartość opakowania: zestaw słuchawkowy, adapter Bluetooth Link 380, przewód USB, futerał podróżny, ładowarka bezprzewodowa, dokumentacja

zestaw słuchawkowy, adapter Bluetooth Link 380, przewód USB, futerał podróżny, ładowarka bezprzewodowa, dokumentacja Cena: 1848 złotych.

Specyfikacja techniczna mówi wprost o tym, z jak bardzo specyficznym modelem mamy do czynienia. Znajdziemy tu właściwie pełną kompatybilność z najważniejszymi aplikacjami i urządzeniami, ale jedynym obsługiwanym kodekiem jest SBC. Czy mimo tego da się korzystać z tych słuchawek do słuchania muzyki?

Wyposażenie na każdą okazję

Już na pierwszy rzut oka widać, że słuchawkom Jabra Evolve2 65 Flex nie można odmówić uniwersalności. Ich wyposażenie i specyfikacja sprawiają, że istotnie sprawdzą się wszędzie, gdzie tylko zostaną wykorzystane. Do pracy w biurze bardzo przydaje się ANC czy sygnalizacja zajętości. Co to takiego? Słuchawki wyposażone są w diody LED, które sygnalizują osobom postronnym, że użytkownik właśnie uczestniczy w spotkaniu i nie powinno się mu przeszkadzać. Przydatny może okazać się również dedykowany przycisk, przy pomocy którego można uruchomić popularny komunikator Microsoft Teams.

Podczas pracy w domu czy przebywania w miejscu publicznym może z kolei przydać się funkcja HearThrough, czyli niejako przeciwieństwo ANC. Funkcja ta odpowiada za przepuszczanie odgłosów otoczenia, chociażby po to, by czuć się pewniej spacerując wzdłuż ruchliwej ulicy. Przyda się również w domu, by nie przegapić dzwonka do drzwi czy głosu płaczącego dziecka.

Mikrofon chowa się w obudowie słuchawek, by nie przeszkadzać gdy nie jest potrzebny

Co jeszcze zrobiło na mnie wrażenie? Przede wszystkim dwa sposoby ładowania słuchawek. W pudełku znajdziemy niewielką stację z funkcją ładowania bezprzewodowego. Wystarczy umieścić ją na biurku, by po zakończonej pracy móc wygodnie odłożyć słuchawki na ładowarkę. Co jeśli chwilowo nie ma nas w domu czy biurze, a słuchawki się rozładowały? Nic nie stoi na przeszkodzie, by doładować je przy pomocy gniazda USB-C.

Jabra Evolve2 65 Flex jako słuchawki do pracy

Czy to najlepsze słuchawki do pracy, z jakich kiedykolwiek korzystałem? Mam wrażenie, że właśnie tak jest. Słuchawki doskonale wywiązują się z zadań, do których są wykorzystywane. Nie powodują dyskomfortu nawet podczas dłuższych spotkań, co dla mnie ma szczególnie istotne znaczenie. Co istotne, słuchawki bardzo dobrze odwzorowują głos odbiorców, przez co uczestnictwo w telekonferencjach faktycznie jest przyjemniejsze. Nie trzeba wsłuchiwać się szczególnie intensywnie, by wiedzieć o czym rozmawiają uczestnicy.

Równie dobrze działa mikrofon słuchawek, dzięki któremu rozmówcy mogą słyszeć nas. Mam tu jednak pewne zastrzeżenie dotyczące mechanizmu rozkładania mikrofonu. W momencie, gdy złożymy mikrofon, ten jest automatycznie wyciszany. Jego rozłożenie powinno z kolei spowodować automatyczne włączenie. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Zdarzyło mi się, że mikrofon nie włączył się i musiałem ponownie go złożyć i rozłożyć. Na całe szczęście działo się tak wyłącznie sporadycznie.

Jak sprawdzają się słuchawki Jabra Evolve2 65 Flex na co dzień? Są naprawdę wygodne

Jabra Evolve2 65 Flex jako słuchawki do muzyki

Czy na słuchawkach do pracy hybrydowej można słuchać muzyki? Teoretycznie odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Choć nie są to słuchawki powstałe z myślą o wiernej reprodukcji dźwięku, powinny grać przynajmniej na akceptowalnym poziomie. Czy tak jest w istocie? Po kilkunastu dniach użytkowania mogę przyznać, że jest nawet lepiej, niż tylko do zaakceptowania. Owszem, w tej cenie znajdziemy mnóstwo słuchawek typowo muzycznych, które zagrają lepiej, jednak z całą pewnością nie są tak wszechstronne jak Jabra Evolve2 65 Flex.

Testowane słuchawki grają po prostu poprawnie. Ich brzmienie mógłbym określić jako przyjemne, miłe dla ucha, jednak bez fajerwerków. Próżno szukać tu głębokiego basu czy wyraźnie zaakceptowanych sopranów. Jest w porządku i to właściwie wszystko, co można powiedzieć na temat brzmienia. Do tego stopnia, że spokojnie można spędzić z nimi na uszach cały dzień pracy.

Co z baterią?

Zgodnie z zapewnieniami producenta, słuchawki charakteryzują się dość długim czasem pracy na baterii. Jabra twierdzi, że mogą grać nawet przez 30 godzin. Jak jest w rzeczywistości? Słuchając muzyki przez kilka godzin dziennie i uczestnicząc w spotkaniach przez około 1-2 godziny każdego dnia udało mi się nie doładowywać ich przez cały tydzień pracy. To dokładnie tyle, ile potrzeba w przypadku takich słuchawek.

Może nieco przeszkadzać brak szybkiego ładowania, jednak nie będą to szczególnie częste sytuacje. Słuchawki wytrzymają bez problemu nawet dłuższą, trwająca kilkanaście godzin podróż komunikacją zbiorową. Z całą pewnością nie będzie trzeba doładowywać ich również podczas typowego dnia pracy, a po jego zakończeniu można odłożyć je na ładowarkę, by następnego dnia mieć do dyspozycji w pełni naładowaną baterię.

Ładowarka bezprzewodowa to bardzo przydatny dodatek. Znajdziemy go w pudełku

Gdzie szukać mankamentów?

Największym z minusów słuchawek Jabra Evolve2 65 Flex jest z całą pewnością ich bardzo wysoka cena. Ponad 1800 złotych to bardzo dużo, co powoduje, że zdecyduje się na ich zakup bardzo wąska grupa najbardziej wymagających użytkowników. Jestem niemal przekonany, że absolutna większość egzemplarzy zostanie wykupiona przez firmy, które następnie powierzą je kluczowym pracownikom pracującym hybrydowo. Gdyby tylko były tańsze, z całą pewnością zdecydowałoby się na nie nie tylko większe grono osób pracujących, ale chociażby studenci czy osoby często korzystające ze zbiorkomu.

W moim przypadku problemem okazał się również mikrofon, któremu sporadycznie zdarzyło się nie włączyć po rozłożeniu. Domyślam się, że z biegiem czasu mechanizm wyrobi się i problem zostanie zażegnany samoczynnie. Na ten moment muszę jednak o tym napisać.

Do tak zaawansowanych słuchawek instrukcja obsługi jest niezbędna

Co jeszcze dałoby się poprawić? Chociażby łączność z komputerem. Jabra udostępnia bardzo rozbudowaną aplikację towarzyszącą, jednak można z niej korzystać tylko pod pewnym warunkiem. By aplikacja zobaczyła słuchawki, trzeba sparować je przy pomocy dedykowanego odbiornika Bluetooth, a nie tego, który został wbudowany w komputer. Dla mnie jako posiadacza MacBooka, który na wyposażeniu nie ma dużych portów USB to mimo wszystko niedogodność. Do tego stopnia, że z korzystania z aplikacji towarzyszącej po prostu zrezygnowałem.

Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z słuchawek Jabra Evolve2 65 Flex. To, do czego zostały zaprojektowane robią dokładnie tak, jak powinny, czyli bardzo dobrze. Jeśli tylko ich cena nie jest kwotą zaporową, do pracy hybrydowej mogę je z czystym sumieniem zarekomendować. To bardzo praktyczny element wyposażenia służbowego biurka, który istotnie sprawia, że praca staje się przyjemniejsza.

Wyjątkowo wszechstronne

Świetne w biurze i w domu

Bardzo dobre ANC

Niezła jakość dźwięku

Wzorowa jakość rozmów

Ładowanie przewodowe i bezprzewodowe

Bardzo wysoka cena

Problemy z automatycznym włączaniem mikrofonu

Jedynym kodekiem jest SBC

