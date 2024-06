Huawei Matebook X Pro 2024 - specyfikacja

Huawei Matebook X Pro w wersji na 2024 rok dostępny jest jeszcze tylko w przedsprzedaży, ale już miałem okazje przyjrzeć mu się dokładniej. Dostępny jest w dwóch wersjach, bazowa wyposażona została w procesor Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB pamięci RAM oraz 1 TB pamięci na dane co przy cenie 7999 zł nie wydaje się rewelacyjną ofertą. Za 3000 zł więcej mamy model z procesorem Core Ultra 9 185H z 32 GB pamięci RAM i dyskiem 2 TB i to właśnie taki egzemplarz testowałem. Oba komputery posiadają baterię o pojemności 70 Wh, ekran OLED o przekątnej 14,2 cala i rozdzielczości 3K oraz obudowę wykonaną ze specjalnego stopu magnezowego.

Dzięki temu między innymi udało się osiągnąć wagę poniżej jednego kilogram (0,98 kg) co przy rozmiarze 14 cali robi spore wrażenie. Sama obudowa dostępna jest też w trzech, matowych kolorach, a jej struktura sprawia, że jest bardzo przyjemna w dotyku, nie zbiera odcisków palców, a jednocześnie zapewnia odpowiednią sztywność. Niezbyt dobrze wypada za to zestaw portów, mamy tylko 3 porty USB-C, w tym dwa w standardzie Thunderbolt 4 z obsługą Power Delivery i Display Port. Przez USB-C możemy też ładować notebooka, a także podłączyć dołączone do zestawu słuchawki, bo zabrakło tutaj gniazda mini-jack. Na plus trzeba też odnotować podświetlaną klawiaturę oraz świetny czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk włączania komputera.

Huawei Matebook X Pro 2024 CPU Intel Core Ultra 9 185H, 5,1 GHz, 16 rdzeni, 22 wątki RAM 32 GB LPDDR5 5600 MHz GPU Intel Arc, 8 rdzeni SSD 2 TB SSD Inne Kamera 1080p

Podświetlana klawiatura

Czytnik linii papilarnych Ekran 14,2 cala, 3:2, 3120 x 2080 pikseli, OLED, 120 Hz WLAN Intel WiFi AX211 (WiFi 6E), BT 5.3 System operacyjny Windows 11 Home 64bit Bateria 70 Wh Porty 1x USB-C 3.1

2x USB-C 4.0 (Thunderbolt 4, PD, Display Port) Wymiary 310 x 223 x 13,5 mm Waga 0,98 kg Cena ~10 999PLN (czerwiec 2024)

Huawei Matebook X Pro 2024 - zdjęcia

Rodzina komputerów Matebook X Pro to modele z najwyższje półki w ofercie Huawei. Nie ma tutaj miejsca na kompromisy. Na wierzchu magnezowej obudowy znajdziemy sporych rozmiarów logo Huawei i w zasadzie nic poza tym. Uwagę zwraca natomiast ciekawy, niebieskawy kolor, który nadaje temu komputerowi nietypowego wyglądu.

Ten sam materiał zastosowano na spodzie, gdzie znalazły się cztery gumowe nóżki zapewniające stabilne położenie na biurku. Szczelina wentylacyjna na krawędzi obudowy wraz z dwoma wentylatorami zapewniają utrzymanie akceptowalnych temperatur. A nie jest to wcale takie proste, bo Intel Core Ultra 9 185H może zużywać nawet 45 W i nie jest go łatwo schłodzić. Na bocznych krawędziach mamy natomiast otwory głośników, które nawiasem mówiąc są świetne. Dźwięk jaki wydobywa się z tego maleństwa musi robić wrażenie. Owszem, brakuje mu niskich tonów, ale poza tym Matebook X Pro gra bardzo czysto i potrafi być głośny.

Pomimo bardzo małej masy i niewielkiej grubości (13,5 mm), klawiatura zamontowana w tym komputerze ma nie tylko podświetlenie ale również bardzo przyjemny skok klawiszy. W dodatku jej układ z długim lewym Shiftem i podłużnym Enterem, jest bardzo dobrze przemyślany i świetnie się na niej pisze. W prawym górnym rogu mamy przycisk włączania z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, który działa rewelacyjnie. Pozytywną opinię mam również na temat touchpada, jest bardzo czuły i daje haptyczną informację zwrotną. Oznacza to, że nie mamy tutaj żadnego kliku, a mimo tego korzysta się z niego bardzo wygodnie. Do tego jego spora powierzchnia ułatwia nawigację i w pełni pokrywa ekran o proporcjach 3:2, który zresztą też jest dotykowy. Po bokach znalazło się również miejsce na głośniki, co było moim zdaniem bardzo dobrą decyzję projektantów.

Jak już wspominałem, liczba portów nie jest specjalnie okazała. Po lewej stronie mamy dwa porty USB-C (Thunderbolt 4) z Power Delivery i Display Port, a po prawej USB-C 3.1 oraz fizyczny przycisk deaktywacji kamery wideo. Jak już wspominałem nie ma tutaj gniazda słuchawkowego dlatego w pudełku znalazły się przewodowe słuchawki z wtyczką USB-C. Fajnie, tylko przy tak małej liczbie portów nie wiem czy chciałbym jeden z nich tracić na słuchawki, szczególnie w dobie standardu TWS.

Kamera do wideorozmów zamontowana jest na wąskiej ramce nad ekranem i posiada fizyczny wyłącznik. Jej jakość jest bardzo dobra, a dzięki funkcjom AI posiada takie rozwiązania jak śledzenie użytkownika czy centrowanie obrazu na naszą twarz. Znamy to między innymi z produktów Apple, więc nie jest to jakaś wielka nowość, ale działa to bardzo zgrabnie. Sztuczna inteligencja od Huawei może nawet poprawić wygląd naszej twarzy, ale w tym akurat aspekcie cudów się nie spodziewajcie ;-).

Dołączona do zestawu ładowarka ma moc 90 W i jest tak na styk. Komputer posiada szybkie ładowanie z mocą właśnie nawet 90 W, co odbija się na temperaturach jej pracy. Co więcej za sprawą mocnego procesora i ekranu OLED, który przy dużej jasności też potrafi skonsumować sporo energii, chwilami może być nawet za słaba. Nie trwa to jednak długo, bo w grę niestety zaraz wchodzi throttling, który obniża zapędy procesora, ale o tym powiemy sobie więcej za chwilę.

Huawei Matebook X Pro 2024 - ekran

Jak już wspominałem w tegorocznym Matebooku X Pro 2024 znajdziemy ekran OLED. Jest to matryca elastyczna, z warstwą dotykową, podobna bardziej do tych stosowanych w smartfonach. Według specyfikacji może ona w trybie HDR wyświetlić obraz z jasnością nawet 1000 nitów, czyli podobnie jak telewizor. Wtedy faktycznie rośnie zużycie energii. W normalnym użytkowaniu jasność miała być ograniczona do 600 nitów, ale mi udało się zmierzyć około 500, równomiernie na całej powierzchni. To nadal świetny wynik. Kontrast jest oczywiście idealny, jak to w OLEDzie co znacznie ułatwia też pracę przy dużym nasłonecznieniu.

Pokrycie przestrzeni barwowej na poziomie 97% DCI-P3 to rewelacyjny wynik, dzięki czemu po kalibracji nie można się do tego ekranu w zasadzie przyczepić w kwestii reprodukcji kolorów. Dodatkowo odświeżanie 120 Hz sprawia, że wszystko wygląda na tym wyświetlaczu płynniej i bardzo przyjemniej się z niego korzysta.

Huawei Matebook X Pro 2024 - wydajność

Procesor Core Ultra 9 185H potrafi w teorii pracować nawet z zegarem 5,1 GHz, ale mi udało się go rozpędzić tylko do 4,8 GHz i to w dodatku na krótko. Dotyczy to oczywiście rdzenia Performance, taktowanie rdzeni E nie przekracza 3,3 GHz. Gdy obciążymy wszystkie rdzenie, taktowanie wyraźnie spada i w przypadku rdzeni P waha się w okolicach 2,5 GHz. W sumie mamy tutaj aż 16 rdzeni (6 P, 8 E i 2 LP) i obsługę 22 wątków, co jak na notebooka jest świetnym wynikiem. W dodatku dostajemy też układ graficzny Intel Arc, który ma do dyspozycji pamięć LPDDR5x pracującą w trybie czterokanałowym.

Wyniki wydajności wyglądają całkiem nieźle, ale nie ma jakiegoś znaczącego postępu względem poprzedniego modelu wyposażonego w procesor Intel Core i7-1360P. Z jednego strony konfiguracja procesorów Meteor Lake z 3 rodzajami rdzeni nie jest zbyt efektywna (w Lunar Lake Intel się z tego wycofał), a z drugiej przez throttling taktowanie szybko spada. Huawei postawił na rozmiary i chłodzenie ma co robić. Pomimo niezłej sprawności, nie jest jednak w stanie zapewnić dłuższej pracy z maksymalnym zegarem. Taktowanie rdzeni już po 2 minutach wyraźnie spada, a z nim wydajność co przekłada się na wyniki testów.

Wydajność w grach

Nieco lepiej jest za to w przypadku gier. Układ Intel Arc z 8 rdzeniami i szybką pamięcią LPDDR5x zapewnia znacznie lepszą wydajność niż układ Intel Xe montowany w poprzedniej generacji procesorów. W porównaniu z zeszłorocznym modelem zysk jest nawet dwukrotny, więc bez większych problemów na tym komputerze zagramy nawet w nowsze gry w rozdzielczości 1080p i niskim/średnim poziomie detali. Biorąc pod uwagę jego rozmiary to naprawdę świetna sprawa.

Dysk SSD

Zastosowany nośnik SSD nieznanego producenta o pojemności 2 TB jest kompatybilny z PCIe 4.0, choć do limitów tego interfejsu i tak sporo mu brakuje. Na wydajność nie można jednak narzekać, około 5 GB/s podczas odczytu i zapisu to wynik na bardzo dobrym poziomie i z pewnością nie jest to powód do narzekania.

Huawei Matebook X Pro 2024 - bateria

Bateria o pojemności 70 Wh to całkiem spore ogniwo i jedna z dużych zalet tego komputera. Intel Core Ultra 9 185H potrafi być też oszczędny gdy trzeba dzięki swoim rdzeniom E i to widać w wynikach pomiarów. W trybie przeglądania sieci przy jasności na poziomie około 160 nitów spokojnie pozwoli na ponad 8 godzin pracy. Jeśli uruchomicie jakiś film to czas pracy wzrośnie do ponad 10 godzin. Pod obciążeniem w grach mamy już niewiele ponad godzinę. Szybko można natomiast uzupełnić energię, bo w początkowej fazie bateria może przyjąć nawet 90 W. Po godzinie mamy ponad 80%, a cały proces trwa około 1,5 godziny.

Test czytelnika (jasność ekranu na 160 nitów, WiFi włączone) - 8h 12 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 160 nitów, WiFi włączone) - 10h 34 minuty

Test w grach (jasność ekranu na 160 nitów, Wiedźmin 3) - 1h 7 minut

Huawei Matebook X Pro 2024 - pobór energii, temperatury, hałas

Pobór energii w Matebooku X Pro 2024 potrafi być całkiem niski, nawet pomimo procesora Core Ultra 9, ale więcej zależy tutaj od ustawienia jasności ekranu OLED. Przy jasności ustawionej na 160 nitów w spoczynku komputer potrzebuje około 10 W, gdy ustawimy maksymalną jasność pobór rośnie do ponad 17 W. Maksymalne obciążenie procesora to wzrost zużycia energii do maksymalnych 80 W ale trwa to krótko, bo system chłodzenia szybko mówi pass i zużycie energii spada do około 65 W. O ile oczywiście nie ładujemy baterii, bo wtedy spokojnie można dobić do 90 W, a nawet więcej gdyby zasilacz był mocniejszy. Warto pewnie też wspomnieć, że dzięki dużym możliwościom baterii, nawet bez zasilania wydajność tego komputera stoi na bardzo wysokim poziomie.

Temperatury procesora jak i całego komputera są akceptowalne. Obudowa nie nagrzewa się przesadnie, głównie w miejscu gdzie mamy procesor i radiator. Temperatury procesora chwilowo potrafią sięgnąć 80 stopni Celsjusza, ale gdy chłodzenie działa z pełną wydajnością to nawet pod obciążeniem wszystkich rdzeni nie przekracza ona 70 stopni Celsjusza. System chłodzenia pod obciążeniem wchodzi na bardzo wysokie obroty, jest wyraźnie słyszalny, ale nie jest aż tak uciążliwy. Dla bardziej wrażliwych pozostaje trzymacie się tryby "Zrównoważonego", który obcina maksymany pobór procesora i pozwala na większą kulturę pracy. W normalnej pracy biurowej jest bardzo cicho. Nie zaobserwowałem też żadnych hałasów związanych z elektroniką (piszczących cewek itp.).

Huawei Matebook X Pro 2024 - podsumowanie

Huawei Matebook X Pro 2024 to w topowej konfiguracji bardzo solidny komputer. Procesor Intel Core Ultra 9 185H poradzi sobie praktycznie z każdym zadaniem, a partnerujący mu układ Intel Arc całkiem nieźle spisuje się też w grach. Zastosowany system chłodzenia z dwoma wentylatorami bardzo dobrze radzi sobie z odprowadzaniem ciepła choć potrafi wejść przy tym na wysokie obroty. Największe wrażenie robi obudowa, biorąc pierwszy raz ten komputer do ręki można odnieść wrażenie, że to zabawka. Jest jednak przy tym bardzo solidny i sztywny, a także dobrze wyważony, bo pokrywę można podnieść jedną ręką. Podświetlana klawiatura czy świetny czytnik linii papilarnych to bardzo przyjemne dodatki.

Huawei od początku serii Matebook X Pro miało aspiracje aby stworzyć niewielki, lekki i mocny komputer. W pierwszych modelach bywało z tym różnie. Szczególnie w pamięci zapadł mi model z pasywnym chłodzeniem, który notorycznie się przegrzewał i przez to nie grzeszył wydajnością. Tegoroczny model jest chyba nawet od niego lżejszy, a przy tym ma aktywne chłodzenie i świetną wydajność. Postęp dokonał się zatem znaczny, a lekcja zdaje się być odrobiona.

Nie podoba mi się natomiast fakt, że mamy tutaj tak mało portów zewnętrznych, bo gdy jeden port USB-C zajmie ładowarka to nie mamy wielkiego pola manewru. Warto pewnie pomyśleć o wyposażeniu się w jakiś hub USB-C, który zapewni zasilanie i dostęp do dodatkowych portów. Za minus uważam też brak możliwości samodzielnej rozbudowy, Huawei poszedł drogą Apple. To jednak jedyne wady jakie przychodzą mi do głowy po ponad 2 tygodniach testów. Matebook X Pro 2024 to świetny ultrabook, który zmieści się nawet do damskiej torebki, a przy tym zapewni cały dzień pracy, a gdy potrzeba również świetną wydajność. Tylko ta cena mogłaby być pewnie niższa, bo w tym segmencie robi się ciasno, a przykładowo Macbooka Air można kupić znacznie taniej.

Huawei Matebook X Pro 2024

Orientacyjna cena: ~10 999 PLN