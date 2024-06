Huawei Matebook X Pro 2024

Huawei jako chyba jedna z nielicznych chińskich firm od wielu lat stara się raczej wyznaczać nowe standardy, niż kopiować od innych. Rozwój tej firmy został nieco przyhamowany przez amerykańskie sankcje, ale nie przeszkadza to w dalszym tworzeniu nowatorskich produktów. I trzeba przyznać, że tegoroczny Matebook X Pro nie ma się czego wstydzić w porównaniu do swoich konkurentów. Ten niewielki komputer wyposażony w ekran OLED o przekątnej 14.2 cala może zostać wyposażony nawet w procesor Intel Core Ultra 9 185H o TDP na poziomie 40 W, a to wszystko przy wadze niespełna 1 kg. Huawei w ciągu kilku lat zrobił w tej serii ogromny postęp, który widać gołym okiem.

Gdy testowałem jednego z pierwszych Matebooków X Pro, wtedy jeszcze z pasywnym chłodzeniem, miałem do niego sporo uwag, szczególnie ze względu na wydajność, która była bardzo mocno obcinana przez temperaturę. Od tego czasu Huawei wiele rzeczy poprawił, w tym system chłodzenia, który teraz bez problemu radzi sobie z najwydajniejszym procesorem Intela przeznaczonym dla tego typu komputerów. Do tego robi to w bardzo kulturalny sposób, choć więcej o tym napiszę wam niedługo w pełnej recenzji. Poza nowym CPU, komputer wyposażony może zostać w 16/32 GB pamięci RAM, nawet 2 TB dysk twardy oraz posiada baterię o pojemności 70 Wh. Huawei zapewnia też łączność w standardzie WiFi 6E (6 GHz), a dzięki nowatorskim antenom, znacznie większy zasięg.

To co jednak robi największe wrażenie, to waga tego komputera. Huawei zawalczył dosłownie o każdy gram, dzięki czemu udało się zejść do 980 g. Laptop jest lekki, ale mimo tego bardzo sztywny i sprawia wrażenie solidnego. Zastosowanie nowatorskiego stopu magnezowego daje też przyjemną w dotyku matową powierzchnie, która nie zbiera odcisków palców. Zastosowany tutaj ekran OLED to wyświetlacz elastyczny, podobny do tych wykorzystywanych w smartfonach. Dzięki temu oferuje świetną jasność, idealne kąty widzenia, pełne pokrycie popularnych palet barw, odświeżanie 120 Hz i dotykową warstwę. Warto też odnotować, że Huawei zmieścił w tej małej obudowie aż 6 głośników, które bardzo przyjemnie grają, a baterię można ładować z mocą nawet 90 W, co pozwala szybko uzupełnić energię.

Matebook X Pro 2024 właśnie trafił do przedsprzedaży, w której dostępny jest w dwóch wersjach, z procesorem Core Ultra 7 155H i 16 GB RAM za 8499 złotych oraz z układem Core Ultra 9 185H i 32 GB pamięci RAM za 10999 złotych. Zamawiając ten pierwszy komputer w przedsprzedaży można zaoszczędzić 500 złotych i zyskać 3-letnią gwarancję producenta.

Huawei Matebook 14 (2024)

Huawei Matebook 14 na rok 2024 to również całkiem spory postęp w specyfikacji i model tylko nieznacznie gorszy niż topowy X Pro. Tutaj również mamy smukłą obudowę w dwóch oryginalnych kolorach (zielonym i szarym), która waży nieco ponad 1,3 kg. W środku natomiast znalazło się między innymi miejsce dla matrycy OLED o przekątnej 14,2 cala i rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli z odświeżaniem 120 Hz i jasnością 450 nitów. Co więcej tutaj również mamy ekran dotykowy z obsługą rysika i doskonałym pokryciem popularnych przestrzeni barwowych.

Matebook 14 nie ma się też czego wstydzić pod kątem specyfikacji. Do dyspozycji mamy procesor Intel Core Ultra 7 155H lub Core Ultra 5 125 H, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB. Do tego dochodzi bateria o pojemności 70 Wh, szybkie ładowanie, WiFi 6 czy kamera 1080p. Producent obiecuje, że w normalnym scenariuszu użytkowym komputer bez problemu wytrzyma 7 godzin pracy, a przy odtwarzaniu wideo nawet 19 godzin, dzięki zastosowaniu rdzeni Low Power w procesorach Core Ultra. Niewątpliwą zaletą tego modelu będzie też cena, słabsza wersja z Core Ultra 5 125H, 16 GB RAM i dyskiem 512 GB kosztuje w przedsprzedaży 3999 złotych, a za Core Ultra 7 155H, 16 GB RAM i dysk 1 TB trzeba będzie zapłacić 4999 złotych. W obu przypadkach cena jest niższa od sugerowanej o 500 złotych, a promocja potrwa do końca czerwca.

Huawei MatePad 11.5' S

Ostatnim produktem, który ma dzisiaj swoją premierę jest tablet Huawei MatePad 11.5' S z matowym wyświetlaczem PaperMatte, który doskonale sprawdza się nawet w pełnym słońcu. Dzięki zastosowaniu specjalnej warstwy na ekranie o przekątnej 11.5 cala i rozdzielczości 2800 x 1840 pikseli, korzystanie z tego urządzenia w każdych warunkach ma być równie przyjemne. Co więcej ekran ma odświeżanie 144 Hz i może się ono dynamicznie zmieniać w zakresie od 30 do 140 Hz. Tablet bazuje oczywiście na systemie Harmony OS (4.2) i korzysta z procesora Kirin 9000WL wyposażonego w 8 rdzeni. Na pokładzie znajdziemy też 8 GB pamięci RAM i 256 GB na dane, a także wsparcie WiFi 6 i Bluetooth 5.2.

Tablet waży nieco ponad 500 g i wyposażony jest w dwie kamery, frontową o rozdzielczości 8 Mpix i tylną - 13 Mpix, a także baterię o pojemności 8800 mAh z możliwością ładowania z mocą nawet 22.5 W. MatePad 11.5' S dostępny będzie w zestawie z magnetyczną klawiaturą, której koszt to 300 złotych, a także z dodatkowym rysikiem. W okresie przedsprzedaży, czyli od dzisiaj do 7 lipca, tablet w zestawie z rysikiem dostępny będzie w cenie 1699 złotych. Jeśli chcecie jeszcze dodatkowo klawiaturę to cena rośnie do 1999 złotych.