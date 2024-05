Przez tydzień monitorowałem swój organizm z HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition. Oto wnioski

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition to nie tylko designerski smartwatch — to również nasz zdrowotny kompan, który dosłownie w chwilę będzie w stanie powiedzieć nam, czy wszystko z naszym zdrowiem jest w porządku.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition stawia na zdrowotne rozwiązania

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition to rewolucja pod względem funkcji zdrowotnych w smartwatchach z półki premium. I chociaż nie jest certyfikowanym wyrobem medycznym, to stanowi naprawdę świetną podstawę do tego, żeby monitorować stan swojego zdrowia. A to jest naprawdę kluczowe w dzisiejszych czasach.

Problemy ze zdrowiem to coś, co niestety może dotyczyć nas wszystkich. Odpowiedzialność i regularne monitorowanie stanu naszego organizmu to niezwykle ważna kwestia. Oczywiście nic nie zastąpi regularnych wizyt u specjalistów i prawdziwych badań, jednak smartwatche — z których korzysta wielu z nas — to doskonała platforma do tego, żeby sprawdzać, w jakiej jesteśmy kondycji i czy mamy powody do zmartwień. Małe urządzenie na nadgarstku potrafi w tej materii naprawdę wiele zmienić. A dlaczego akurat ten najnowszy zegarek od Huawei jest w tym dobry?

8 wyników w minutę. HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition w chwilę sprawdzi wszystko, co trzeba

Huawei dumnie ogłasza, że WATCH 4 Pro Space Edition to najbardziej zaawansowany pod względem monitorowania zdrowia i ruchu smartwatch firmy w historii. Ten zegarek zapewnia zaawansowany monitoring zdrowia 2.0, umożliwiający szybkie uzyskanie raportu zdrowotnego z 8 kluczowymi wskaźnikami. Ich sprawdzanie trwa mniej niż minutę i dostarcza informacji o średnim tętnie, poziomie SpO2, poziomie stresu, temperaturze skóry, EKG, wynikach testu sztywności tętnic oraz kontroli układu oddechowego. Zegarek umożliwia także analizę oddechu podczas snu.

Jak wygląda cały proces? Banalnie. Kiedy mamy zegarek na nadgarstku, po wciśnięciu obrotowej koronki, musimy kliknąć w zieloną ikonę aplikacji „Zdrowie na oku” — znajduje się ona zaraz pod ikoną treningu w samym centrum. W dolnej części tarczy klikamy „Zmierz” i zaczynamy tę krótką procedurę. Całość składa się z trzech kroków, a przed każdym znajdziemy ilustracje z krótką instrukcją, która opisze nam, jak wykonać pomiar w odpowiedni sposób. Na początek musimy usiąść i położyć rękę płasko na stole, nie poruszając się, nie rozmawiając i oddychając równomiernie. Podczas badania musimy również dotknąć delikatnie bocznej elektrody HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, upewniając się jednak, że palec nie jest zbyt suchy i że nie naciskamy za mocno. W ten sposób mierzymy średnie tętno, a całość trwa 30 sekund.

Następnie przez 15 sekund musimy siedzieć wychillowani, a HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition sprawdzi w tym czasie kilka najważniejszych aspektów, takich jak SpO2, poziom stresu, temperaturę skóry czy wykrywanie sztywności tętnic.

Kolejny krok to przejście do cichego pomieszczenia, gdzie weźmiemy głęboki oddech, zbliżymy się do zegarka i kaszlniemy kilka razy. Czynność tę należy powtórzyć 2/3 razy. Tak odbywa się kontrola układu oddechowego. Przy okazji zegarek robi EKG. Cały proces zamyka się w minucie, a po nim mamy już podgląd na całą sytuację. A czego udało mi się dowiedzieć z tych pomiarów?

Czego dowiedziałem się, używając HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition?

Przez ostatnie kilka dni regularnie wykonywałem badania przy użyciu HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition. Okazało się, że tętno mam w normie, podobnie jak sztywność tętnic (chociaż wykres jest bliżej żółtego, ostrzegawczego pola, niż bym sobie tego życzył). Saturacja krwi tlenem (SpO2) jest wręcz wzorowa, a poziom stresu również jest w normie, chociaż również blisko żółtego pola. Stres zdecydowanie warto sprawdzać — nie jest tajemnicą, że przy obecnym tempie życia i ilości obowiązków każdego z nas, stres jest jednym z największych rywali. Trzeba więc trzymać „rękę na pulsie”.

Temperatura skóry wynosi średnio 32,2 stopnia, układ oddechowy jest w dobrej kondycji (w końcu to, że nie jestem palaczem, się opłaciło!). Badania EKG wykazują, że mam rytm zatokowy — i chociaż brzmi to niepokojąco dla osób, które się na tym nie znają, to okazuje się, że to również dobre informacje. Na co dzień mierzę się z dwoma przewlekłymi chorobami, więc na punkcie problemów zdrowotnych jestem dosyć przewrażliwiony. Pomimo szybkiego trybu życia mogę jednak spać spokojnie.

Zresztą sen również można zmierzyć tym zegarkiem — dzięki temu wiemy, ile czasu sypiamy w nocy oraz jakie mamy fazy snu w środku nocy. Każdy z nas miał sytuację, w której wstawał rano po teoretycznie wielu godzinach snu, ale nie czuł się wypoczęty. Zamiast zastanawiać się, co jest nie tak, wystarczy sprawdzić raport w Huawei Zdrowie.

Istotny jest również fakt, że takie wnioski można wyciągać niezależnie od tego, jaki mamy smartfon. HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition działa zarówno ze smartfonami na HMS, jak i Androidzie czy iOS. Przy okazji smartwatch obsługuje eSIM, więc z poziomu nadgarstka możemy wykonywać połączenia i wysyłać SMS-y. Czego chcieć więcej?

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition świetnie sprawdzi się również podczas uprawiania sportu

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition oferuje ponad 100 trybów sportowych, które przydadzą się podczas wielu różnych treningach. Smartwatch może nam towarzyszyć nie tylko podczas marszu, biegania, grania w piłkę nożną czy koszykówkę, ale także gdy pływamy, wspinamy się w górach lub jeździmy na rowerze. Do tego urządzenie wspiera wszystkie ćwiczenia na maszynach dostępnych w siłowniach, więc możemy mieć dokładny raport ze swojego treningu.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition jest niezwykle wytrzymały dzięki swojej budowie (powłoka DLC oraz stop tytanu TC4 klasy aerospace), a także standardzie szczelności 5 ATM, pozwalającym na nurkowanie do 30 metrów, oraz odporności na pył o standardzie IP6X. Tego smartwatcha nie da się zajechać ani nawet zarysować, o czym więcej pisałem w tekście HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition to zegarek nie do zdarcia. Kosmiczny design i wytrzymałość.

Cena i oferta premierowa. To prawdziwa okazja!

Po przeczytaniu opisu zegarka można się spodziewać, że jego cena jest bardzo wysoka. Jednak tutaj czeka nas pozytywne zaskoczenie. HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition kosztuje jedynie 2799 zł. Co więcej, decydując się na zakup do 23 czerwca, otrzymacie dodatkową zniżkę w wysokości 200 zł, co obniża cenę zegarka do 2599 zł. W tej cenie jest to prawdziwa okazja. Zegarek można znaleźć na oficjalnej stronie Huawei.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Huawei.