Recenzja bagażnika Thule EasyFold 3. Byłem sceptyczny, a się zakochałem

Bagażnik rowerowy na hak holowniczy Thule EasyFold 3 to jeden z wyższych modeli w ofercie szwedzkiej marki, który oferuje wiele ciekawych i innowacyjnych rozwiązań. Stanowi doskonały przykład wspomnianych wyżej wartości, oferując wszechstronne rozwiązanie dla najbardziej wymagających entuzjastów dwóch kółek. Zaprojektowany został z myślą o transporcie szerokiej gamy rowerów, w tym coraz popularniejszych i cięższych modeli elektrycznych, a do tego paruje nowoczesne rozwiązania z eleganckim designem. Co ciekawe, produkowany jest w Polsce, co w dobie gospodarczego patriotyzmu jest zapewne tak samo istotne, jak jego nietuzinkowe możliwości.

Thule EasyFold 3 - specyfikacja i montaż

Już od pierwszego kontaktu Thule EasyFold 3 robi wrażenie produktu z wyższej półki. Solidne materiały i dbałość o detale są widoczne na każdym elemencie. I to nawet pomimo tego, że bagażnik zwiedził już kilka redakcji i sądząc po stanie pudła, w którym do mnie dotarł, wcale nie miał łatwo. Waga bagażnika to całkiem solidne 22 kg, co z pewnością nie jest małą wartością, ale w jego transporcie pomagają zamontowane kółka, które ułatwiają przemieszczanie. W dodatku bagażnik składa się jak walizka więc można go również bardzo łatwo przenieść. Maksymalna ładowność to 60 kg, a masa pojedynczego roweru nie może przekroczyć 30 kg. To całkiem sporo nawet jak na modele elektryczne.

Bez większych problemów przy jego pomocy można zatem przetransportować 3 standardowej wielkości rowery z kołami o średnicy nawet 29 cali. Co więcej opcjonalnie dostępna jest dokładka na czwarty rower, którą również dostałem w zestawie i która jak się za chwile przekonacie, świetnie się sprawdziła. Taki zestaw pozwala na transport nawet 4 rowerów, choć ten czwarty raczej będzie musiał być już z tych mniejszych (na zdjęciu rowery mają koła 28 cali, a ostatni 24 cale), przeznaczonych dla dzieci. Odstępy pomiędzy rowerami to 19 cm, co sprawiło, że nie ma większych problemów z ich montażem co widać na załączonym obrazku.

Proces montażu na haku holowniczym jest niezwykle intuicyjny. Dzięki samostabilizującemu się mechanizmowi połączenia z kulą haka, wystarczy nasunąć bagażnik, a on sam wstępnie ustawi się w odpowiedniej pozycji, ułatwiając finalne dopasowanie i zaciśnięcie dźwigni mocującej. Siłę docisku regulujemy pokrętłem, a finalny montaż polega na dociśnięciu masywnej dźwigni. Dzięki temu bagażnik mamy gotowy do pakowania rowerów w ciągu kilkunastu sekund. W zestawie jest oczywiście nowoczesna wtyczka 13-pin z obsługą wszystkich obowiązkowych obecnie świateł (w tym światła cofania). Aluminiowy pałąk, do którego mocujemy uchwyty do rowerów wciskamy w odpowiednie obejmy i mocujemy przy pomocy dwóch śrub.

Warto też zwrócić uwagę, że jakość wykonania idzie w parze z nowoczesnym, eleganckim wzornictwem. Ciemna kolorystyka i dynamiczne linie, uzupełnione przez estetycznie zintegrowane oświetlenie tylne, sprawiają, że bagażnik doskonale komponuje się wizualnie z różnymi modelami samochodów. Jedną z kluczowych zalet jest jego kompaktowość po złożeniu. Osiąga wówczas wymiary zaledwie 31 x 78 x 84 cm, co jest nieocenione podczas przechowywania w garażu, piwnicy czy w bagażniku pojazdu, gdy nie jest używany. Nie musicie się martwić, że ktoś połasi się na wasz bagażnik, bo złożony bez większych problemów zmieści się w kufrze auta typu kombi czy nawet hatchbacka. Jeśli nie chcecie zdejmować bagażnika to dźwignia montażu posiada mechanizm blokujący zabezpieczony kluczykiem, podobnie jak uchwyty na rowery.

Tak wygląda złożony bagażnik Thule EasyFold 3

Thule EasyFold 3 - funkcjonalność w codziennym użytkowaniu

Thule EasyFold 3 maksymalnie ułatwia cały proces montażu rowerów. Innowacyjny system odłączanych ramion mocujących wyposażono w obracające się głowice z miękką wyściółką chroniącą ramę oraz elastyczne, wzmacniane stalą paski, które bezpiecznie obejmują ramy o bardzo szerokim zakresie średnic – od 20 mm do 90 mm. To sprawia, że bagażnik jest kompatybilny niemal z każdym rowerem – od dziecięcych, przez szosowe (również z ramami karbonowymi), aż po masywne rowery górskie i elektryczne. Kluczowy jest tu system "click-in/click-out", który umożliwia montaż i demontaż ramion jedną ręką, bez konieczności użycia narzędzi, co znacząco upraszcza i przyspiesza cały proces. Muszę jednak przyznać, że mój egzemplarz wymagał sporo siły aby odblokować mechanizm montażu ramienia. Co istotne ramiona można montować od góry i po bokach pałąka, co jest przydatne np. przy rowerach typu "damka" (jak widać na załączonym obrazku).

Mocowanie przy pomocy pasków jest genialne. Zasada działania jest podobna jak w przypadku popularnych "trytytek", obejmujemy ramę, zaciągamy pasek i gotowe. Głowica jest ruchoma, więc nie ma problemów z dopasowaniem kąta. Montaż trwa dosłownie kilka sekund, a każde ramie zabezpieczone jest zamkiem. Blokuje on możliwość odpięcia roweru, a także całego ramienia od pałąka mocującego. Na poniższym zdjęciu widać też krótki pałąk do mocowania czwartego roweru, który mocujemy do trzeciego roweru na bagażniku. Proste i skuteczne rozwiązanie.

Koła rowerów mocowane są za pomocą długich pasków zębatych z wygodnymi klamrami typu "pump buckles", które pewnie trzymają opony o szerokości do 3 cali (lub nawet do 5 cali przy użyciu opcjonalnych, dłuższych pasków) i pasują do kół o średnicy do 29 cali oraz maksymalnym rozstawie osi 1350 mm. W praktyce zapewniają stabilny montaż praktycznie każdego typu roweru, a ich montaż i zabezpieczenie jest bardzo proste. Nie mierzyłem sobie czasu, ale już przy drugim wyjeździe, montaż 4 rowerów na bagażniku zajął mi może z 5-6 minut.

Standardowo bagażnik przystosowany jest do transportu 3 rowerów, ale jak już wspomniałem, testowałem również specjalny adapter do montażu czwartego roweru. Jego mocowanie też jest bajecznie proste, wsuwamy dla aluminiowe profile z specjalne otwory przy tablicy rejestracyjnej i gdy mechanizm "kliknie" to wszystko jest gotowe. W zestawie mamy składaną szynę oraz krótki pałąk. To świetne rozwiązanie, ale nie mogę zrozumieć dlaczego takie drogie. Sam adapter został wyceniony na bagatela 1139 złotych, co w połączeniu z ceną bagażnika EasyFold 3 (do której jeszcze wrócimy) znacząco podnosi koszty całego zestawu.

Oczywiście nie mogło też tutaj zabraknąć praktycznej funkcji jaką jest mechanizm odchylania platformy. Za pomocą łatwo dostępnego pedału (pod tablicą rejestracyjną) można bez wysiłku uchylić cały bagażnik, nawet z zamontowanymi rowerami, uzyskując pełny dostęp do przestrzeni bagażowej większości samochodów. Ogranicznikiem odchylenia jest ta stalowa linka, która przy praktycznie maksymalnym załadunku (4 rowery, w sumie ~55 kg) nie wzbudzała mojego zaufania, ale się nie poddała ;-).

Po zakończeniu podróży i zdjęciu rowerów, bagażnik można błyskawicznie złożyć. W tej formie jest nie tylko kompaktowy, ale również łatwy do przenoszenia dzięki zintegrowanym kółkom transportowym i ergonomicznemu uchwytowi – to bardzo przydatne rozwiązanie, biorąc pod uwagę jego wagę.

Bezpieczeństwo jest ważnym aspektem konstrukcji Thule. Rowery są stabilnie mocowane w trzech punktach: za ramę oraz za oba koła. Zastosowanie pasków wzmacnianych stalą do mocowania ram oraz solidnych klamr typu "pump buckles" do kół gwarantuje pewne trzymanie nawet podczas dynamicznej jazdy. Obrotowe głowice ramion mocujących posiadają miękką wyściółkę, która chroni lakier ramy przed zarysowaniem. Zarówno rowery zamocowane na bagażniku, jak i sam bagażnik na haku holowniczym można zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą zintegrowanych zamków, które są kompatybilne z systemem jednego klucza Thule One-Key. Istotnym elementem bezpieczeństwa jest również pełne oświetlenie tylne (zasilane przez złącze 13-pin ), które zapewnia doskonałą widoczność pojazdu.

Poprawnie zamontowany bagażnik i solidnie przymocowane rowery znacznie zwiększają pewność podczas poruszania się z bagażnikiem pod drogach publicznych. Thule EasyFold 3 spisuje się doskonale, choć jak już wspominałem w swojej relacji z testów spalania, około 75 kg na haku w takim samochodzie jak Skoda Octavia już czuć. Przy pełnym obłożeniu rowerami da się już wyczuć na kierownicy podmuchy wiatru, szczególnie poruszając się z większą prędkością na drogach szybkiego ruchu. Same rowery zamontowane na bagażniku są jednak bardzo stabilne. Jazda z jednym czy dwoma jest natomiast praktycznie dla kierowcy nieodczuwalna, trzeba się tylko przyzwyczaić do manewrowania pojazdem bez czujników parkowania i z bagażnikiem wystającym na dobre pół metra ;-).

Thule EasyFold 3 - podsumowanie

Thule EasyFold 3 to bezsprzecznie produkt z wysokiej półki, co znajduje odzwierciedlenie w jego cenie. Sugerowana cena detaliczna tego modelu to 4779 złotych, co nie jest małą kwotą, nawet biorąc pod uwagę ceny tańszych platform Thule dla 3 rowerów. Bagażnik można co prawda znaleźć w sieci nieco taniej, za około 4000 złotych, ale to nadal sporo. Jest to jednak inwestycja, która zwraca się w postaci niezrównanego komfortu użytkowania, wszechstronności i łatwości przechowywania. Trudno to przeliczyć na pieniądze. Osobiście przed tym testem byłem sceptyczny co do tego czy taki bagażnik ma sens, ale teraz nie wyobrażam sobie powrotu do zwykłej platformy.

EasyFold 3 ma kilka niepodważalnych zalet. Łatwość montażu dzięki samostabilizującemu się mechanizmowi po wstępnej regulacji jest banalnie prosta. Montaż ramion również nie nastręcza problemów, niezależnie od tego czy zabieram w podróż jeden czy trzy rowery. Przemyślane uchwyty na paski są genialne w swojej prostocie i pozwalają na instalację rowerów samodzielnie, bez pomocy osób trzecich. Nie bez znaczenia są też kompaktowe rozmiary po złożeniu, dzięki którym schowamy bagażnik nawet w niewielkiej piwnicy/garażu. Nie zabrakło też funkcji odchylania, nowoczesnego designu czy zabezpieczenia rowerów specjalnymi zamkami. Podczas testów nie znalazłem wad tego modelu, nie wliczając ceny, którą trudno przełknąć, ale jestem pewny, że nie będziecie żałować wydanych pieniędzy. Nie wspominając o tym, że produkty Thule bardzo dobrze trzymają cenę przy odsprzedaży z drugiej ręki.

Thule EasyFold 3 jest idealnym wyborem dla wymagających rowerzystów, którzy nie uznają kompromisów w kwestii jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Szczególnie docenią go rodziny z dziećmi, posiadacze rowerów elektrycznych oraz osoby często podróżujące z rowerami, dla których liczy się każda minuta zaoszczędzona na przygotowaniach. To przemyślany i dopracowany produkt, który znacząco podnosi komfort rowerowych eskapad i z czystym sumieniem mogę wam go polecić.

Thule EasyFold 3 + dokładka na 4. rower

Orientacyjna cena: 4779 PLN + 1119 PLN