Campingi wracają do łask. W erze coraz większej popularności szeroko pojętego nomadyzmu, wielu decyduje się na życie w podróży. A to ma wiele odsłon. Campery cieszą się niesłabnącą popularnością, ale oprócz nich coraz więcej miłośników takiej formy podróżowania wciąż korzysta z rozmaitych form namiotów. Thoule Outset to produkt, o którym mogliście już słyszeć — ale to pierwszy raz, kiedy ten jest dostępny w Polsce. Co go wyróżnia?

https://www.youtube.com/watch?list=TLGG6P13McNLBEIxNTA1MjAyNA

Thule Outset: namiot montowany bezpośrednio na haku auta

Firma Thule od lat słynie ze swoich akcesoriów samochodowych i szeroko pojętego sprzętu outdoorowego. Teraz firma wprowadza na polski rynek namiot, który zamontować można bezpośrednio na haku auta. Montaż, jak obiecuje producent, jest bezproblemowy i może zrobić to jedna osoba:

Wystarczy podjechać do samochodu (namiot ma kółka ułatwiające transport), umieścić go na haku, a następnie zablokować w miejscu dociągając dźwignię. Po dojechaniu do celu podróży możemy błyskawicznie rozłożyć namiot (w ciągu kilku minut), a jeśli później uznamy, że chcemy na chwilę opuścić miejsce postoju, Thule Outset można łatwo odczepić od auta (rozłożony namiot zostaje wtedy w obozie, a autem można udać się na wycieczkę).

Jak widać na załączonych materiałach — Thule Outset oferuje zarówno duże wejście, jak i panoramiczne okna. Wnętrze zaś jest spore i komfortowe, zaś materiały które wykorzystał producent mają oferować odporność i trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. W środku czeka na użytkowników również pluszowy materac, który ma być gwarantem komfortowego spania.

Największym "ale" dla wielu może okazać się cena tego rozwiązania. Za Thule Outset zapłacimy około 19 tys. złotych.