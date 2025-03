Laptop do 5000 zł: Apple czy Acer? Werdykt może Cię zaskoczyć!

Wybór nowego laptopa to nie lada wyzwanie – szczególnie gdy mamy do wydania około 5000 złotych i stoimy przed dylematem: postawić na mocną specyfikację z Windowsem czy zaryzykować wejście do ekosystemu Apple? (no chyba że już wpadliście w sidła Tima Cooka, wtedy wybór jest pewnie dość prosty).

W tym artykule porównam dwa konkretne laptopy, które można znaleźć w zbliżonej cenie. To Acer Swift Go 14 (SFG14-73 - Ultra 7 155H) oraz Apple MacBook Air 2024 z procesorem M3. Odpowiedź na pytanie „Windows czy macOS?” może się różnić w zależności od tego, do czego głównie używasz komputera. Ale hej – spróbujmy przeanalizować fakty i sprawdzić, co bardziej Ci się opłaca.

Acer Swift Go 14: Specyfikacja „na bogato”

Zacznijmy od sprzętu z systemem Windows. Acer Swift Go 14 w wersji SFG14-73 to laptop wyposażony w:

procesor Intel Core i7-155H (13. generacja),

14-calowy ekran OLED (świetna jakość obrazu i głębia czerni),

Aż 32 GB pamięci RAM – to naprawdę sporo nawet dla wymagających,

pamięci RAM – to naprawdę sporo nawet dla wymagających, Dysk SSD o pojemności 1 TB ,

, System Windows 11.

Już na starcie mamy do czynienia z konkretnym zestawem, który daje zapas mocy obliczeniowej do obróbki zdjęć, wideo, a także bezproblemowego grania w mniej wymagające tytuły (pamiętając, że to ultrabook, a nie maszyna gamingowa z potężną grafiką). Ekran OLED robi ogromne wrażenie – kolory są żywe, a i kontrast jest w porządku, co docenią nie tylko fani oglądania filmów na laptopie, ale też osoby zajmujące się projektowaniem graficznym.

Pod względem portów i łączności, Acer Swift Go 14 wypada lepiej niż MacBook. Masz do dyspozycji kilka różnych złącz 2 x USB 3.2, USB-C z DisplayPort, USB-C Thunderbolt 4) oraz HDMI, co ułatwia szybkie podpięcie do projektora czy zewnętrznego monitora. Dla części osób to spora wygoda – nie trzeba latać z przejściówkami.

Apple MacBook Air 2024 z M3 – trochę mniej na papierze, ale…

Z drugiej strony mamy MacBooka Air 2024. Model jest wyposażony w procesor Apple M3, 16 GB RAM, dysk 256 GB SSD oraz 13,6-calowy ekran Retina. Na papierze – co tu kryć – w porównaniu do Acera wygląda to trochę jak nokaut – mniejszy dysk i mniej pamięci. Suche specyfikacje nie zawsze mówią jednak całą prawdę...

MacBook Air to prawdziwy mistrz w zarządzaniu energią. Procesory z serii Apple Silicon (teraz M3) słyną ze świetnej wydajności przy jednocześnie niskim zużyciu energii. W praktyce oznacza to, że MacBook będzie działał bardzo cicho i wytrzyma na baterii zauważalnie dłużej niż Acer Swift Go 14. Zwłaszcza bezgłośna praca to dla wielu osób coś absolutnie bezkonkurencyjnego: brak wentylatora = zero denerwujących szumów, nawet przy większym obciążeniu.

To podejście „mniej na papierze, więcej w praktyce” przejawia się też w optymalizacji macOS. System Apple jest projektowany ściśle pod kątem sprzętu, dzięki czemu 16 GB RAM w MacBooku przekłada się na osiągi, których niektórzy nie spodziewają się po tak „skromnie” wyglądającej specyfikacji. Oczywiście, 256 GB to niewiele, więc jeżeli często pracujesz z dużymi plikami albo kolekcjonujesz spore biblioteki zdjęć i filmów, możesz bardzo szybko potrzebować zewnętrznego dysku lub chmury.

Który model wybrać i dlaczego?

Wybór między nowym MacBookiem Air a Acerem Swift Go 14 sprowadza się do tego, co jest dla Ciebie priorytetem. Jeśli zależy Ci na:

dużej ilości pamięci RAM – 32 GB w Acerze to naprawdę potężny zapas,

– 32 GB w Acerze to naprawdę potężny zapas, pojemnym dysku – 1 TB daje komfort trzymania dużej ilości danych,

– 1 TB daje komfort trzymania dużej ilości danych, bogatej gamie portów i elastyczności,

i elastyczności, systemie Windows (np. ze względu na specjalistyczne oprogramowanie lub gaming),

wówczas Acer Swift Go 14 będzie niczym strzał w dziesiątkę. Można go zabrać do pracy, na studia czy w podróż i nie bać się, że zabraknie Ci miejsca czy mocy obliczeniowej.

Jeżeli jednak:

cenisz sobie ciszę i maksymalną mobilność (MacBook jest bezgłośny i w dodatku bardzo lekki),

(MacBook jest bezgłośny i w dodatku bardzo lekki), czas pracy na baterii to kluczowy parametr (MacBook Air z M3 potrafi działać „wieki” na jednym ładowaniu),

to kluczowy parametr (MacBook Air z M3 potrafi działać „wieki” na jednym ładowaniu), masz już iPhone’a i doceniasz synergię w ekosystemie Apple ,

, nie potrzebujesz trzymać ogromnej ilości danych na dysku (lub korzystasz z chmury),

to MacBook Air 2024 będzie dla Ciebie rozwiązaniem bardziej wygodnym, a nawet przyjemniejszym w codziennym użytkowaniu.

Cyferki nie zawsze mówią nam wszystko

To jest właśnie najciekawsze: gdy spojrzymy tylko na cyferki, to Acer Swift Go 14 zjada MacBooka pod względem pamięci i pojemności dysku. Ale w praktyce dużo zależy od tego, jak laptop radzi sobie z zadaniami dnia codziennego i ile energii przy tym zużywa. MacBook Air jest całkowicie bezgłośny (brak wentylatorów) i dzięki rewelacyjnym optymalizacjom często ma się wrażenie, że moc obliczeniowa jest większa, niż sugeruje specyfikacja. No i ta bateria, która nie woła o ratunek już po kilku godzinach – to dla wielu osób game changer, zwłaszcza gdy dużo się podróżuje lub pracuje poza biurem.

Z drugiej strony, jeśli potrzebujesz dużej przestrzeni dyskowej i intensywnie korzystasz z aplikacji wymagających wielu zasobów (również ściśle związanych z Windowsem), to MacBook może Cię zwyczajnie ograniczać. Dokupowanie zewnętrznych dysków albo posiadanie ciągle sporego pakietu w chmurze – to ekstra koszty i być może dodatkowy kłopot.

Brać Windowsa czy Maca?

Acer Swift Go 14 to maszyna, która ma wielki potencjał i nie zawiedzie Cię pod względem wydajności. Windows 11 daje spore możliwości i jest kompatybilny praktycznie z każdym oprogramowaniem. Do tego rewelacyjny ekran OLED, 1 TB SSD i 32 GB RAM robią wrażenie. Jeśli jesteś wrogiem ograniczeń i zależy Ci na jak największej uniwersalności, Acer będzie świetnym wyborem.

Apple MacBook Air 2024 ma mniejszy dysk, mniej pamięci w liczbach i (dla niektórych) bardziej zamknięty ekosystem. Ale… jest lekki, absolutnie bezgłośny, działa na baterii dłużej i dzięki dopracowanemu macOS radzi sobie z codziennymi zadaniami jak mistrz. Jeżeli już siedzisz w świecie Apple, docenisz tę integrację systemu i urządzeń. Jeśli szukasz dłuższej żywotności baterii i przyzwyczaisz się do innego podejścia do plików czy instalacji aplikacji, to możesz nawet zapomnieć o jakichkolwiek kompromisach.