Biedroniaki wkraczają do Biedronki. Jak je zdobyć?

Biedronka powraca z popularnymi maskotkami. Tym razem to Gang Biedroniaków, który przypadnie do gustu nie tylko najmłodszych fanów kolorowych pluszaków. Jak je zdobyć?

Gang Świeżaków, Gang Słodziaków, Gang Fajniaków, Gang Swojaków, Gang Bystrzaków, Gang Mocniaków i Gang Produkciaków. Już od 2016 r. Biedronka przyciąga uwagę niecodziennymi maskotkami wzorowanymi na produktach dostępnych w popularnej sieci sklepów. Robiąc zakupy, zbieramy naklejki, które później można wymienić na pluszaki. Sieć podaje, że do tej pory do polskich domów trafiło już 55 milionów maskotek, a wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Szaleństwo z tym związane powraca w najnowszej odsłonie, gdzie do zdobycia są teraz Biedroniaki – urocze zabawki, które z pewnością cieszyć się będą ogromną popularnością.

Gang Biedroniaków już w Biedronce. Jak zdobyć?

By zdobyć maskotkę, trzeba ponownie zbierać naklejki – zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowej (w aplikacji Biedronki). Za każde wydane 49 zł na zakupy, możemy otrzymać 1 naklejkę. Darmowego Biedroniaka można odebrać za 80 naklejek – więc wydać trzeba sporo. Na szczęście Biedronka kusi bonusowymi naklejkami, więc ich zbieranie będzie nieco łatwiejsze. Robiąc zakupy z Kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronki, zdobędziemy dodatkową naklejkę. Podobnie przy zakupie warzyw i owoców. Pod warunkiem każdorazowego wydania 49 zł. Dodatkowe naklejki można otrzymać przy zakupie produktów z oferty specjalnej (za minimum 10 zł) lub biorąc udział w quizie dostępny w aplikacji Biedronka. Ci, którzy nie chcą czekać na uzbieranie 80 naklejek, Biedroniaka mogą zdobyć wcześniej. Przy zebranych 40 naklejkach można kupić maskotkę za 24,99 zł.

Do zebrania jest aż 19 Biedroniaków. Są to:

Ogórki Oskarki

Masło Maciej

Burger Bogdan

Jajka Januszki

Pizza Paola

Paragon Piotrek

Ciężarówka Czesia

Kasa Kasia

Sklep Biedronka w trzech odsłonach

Sushi Sara

Tost Tadek

Arbuz Artek

Skaner Sylwek

Rybka w puszcze Renia

Portfel Paweł

Lodówka Lucynka

Koszyk Karol

Akcja trwa od 25.08.2025 r. do 29.11.2025 r. Wymiana naklejek na nagrody jest możliwa do wyczerpania zapasów nagród, jednak nie dłużej niż do 29.11.2025 r. Szczegóły oraz regulamin dostępne są na oficjalnej stronie Biedronki.