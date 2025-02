Komputer stacjonarny jakiego jeszcze nie było. Framework ponownie zaskoczył

Framework, czyli firma która wsławiła się dzięki swoim modułowym laptopom, zaprezentowała swój pierwszy komputer stacjonarny: Framework Desktop. I może to brzmieć kuriozalnie, w końcu tradycyjne komputery stacjonarne od zawsze są modułowe, to… trzeba przyznać, że nowa propozycja Framework naprawdę się wyróżnia. Co więcej: wygląda naprawdę ciekawie!

Kompaktowy mini-PC z imponującymi możliwościami

Framework Desktop to komputer zamknięty w obudowie pojemności 4,5 litra. To mniej, niżco sprawia, że jest on mniejszy od konsol PlayStation 5 czy Xbox Series X. Jego sercem jest układ AMD Ryzen AI Max 385 AI Max+ 395 lub , który solidnie sprawdzi się zarówno w grach, jak i zadaniach wymagających wysokiej wyższej wydajności. Można dodatkowo komputer można mieć z konfiguracją wykorzystującą pamięci LPDDR5x aż 128 GB, co w świecie kompaktowych PC nie jest takie powszechne.

Jednym z najciekawszych aspektów Framework Desktop jest wspomniana już modułowość. Użytkownicy mogą dostosować wygląd komputera dzięki wymiennym panelom frontowym (21 wariantów), a także opcji dwóch portów I/O z przodu.

Dodatkowo sprzęt w standardzie został wyposażony w standardową płytę mini-ITX, niestandardowy system chłodzenia opracowany wspólnie z Cooler Master i Noctua, 120 mm wentylatory, zasilacz 400W, minimalistyczne okablowanie dostosowane tak, by w obudowie panował możliwie najmniejszy chaos, a także opcjonalny uchwyt do przenoszenia.

Największą bolączką jest pamięć RAM, która została wlutowana i nie ma możliwości jej wymiany. Framework przyznał, że po miesiącach współpracy z AMD nie udało się znaleźć rozwiązania pozwalającego na zastosowanie wymiennych kości przy zachowaniu wysokiej przepustowości.

Ponadto kompaktowy PC posiada także solidny zestaw portów:

Ethernet (5Gbps),

2x USB 4,

2x DisplayPort,

1x HDMI,

2x gniazda M.2 2280 NVMe SSD (które zapewnią obsługę nawet 16 TB),

2x USB-A oraz gniazdo słuchawkowe.

A jak to wypada dla naszego portfela? Ile kosztuje Framework Desktop

Framework Desktop jest oferowany w kilku konfiguracjach — zamówienia przedpremierowe można składać już teraz. Komputer bez dysku, systemu operacyjnego, kabla zasilającego i chłodzenia wyceniony został następująco:

16 rdzeni CPU, 40 rdzeni GPU, 128 GB RAM – 10479 zł

8 rdzeni CPU, 32 rdzenie GPU, 32 GB RAM – 5749 zł,

16 rdzeni CPU, 40 rdzeni GPU, 64 GB RAM – 8359 zł.

Za dodatki wizualne — jak efekciarskie kafelki czy przeźroczystą obudowę także przyjdzie zainteresowanym dodatkowo dopłacić, a wszystkie szczegóły znajdziecie na oficjalnej stronie projektu.