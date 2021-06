Oddaję go ze łzami w oczach, świetny gamingowy laptop. Recenzja Alienware m15 R4

Werdykt

W chwili pisania tego tekstu nie udało mi się znaleźć w sklepie identycznej konfiguracji, a cena na Allegro była nieco przesadzona. Model z taką samą konfiguracją, ale łącznie z 2,5 TB dyskami SSD można natomiast kupić za około…18,5 tysiąca złotych, choć zdarzyło mi się widzieć nieco niższe ceny. Strzelam więc, że ten konkretny model to okolice 16-18 tysięcy złotych (na amerykańskim Amazonie znalazłem tę samą konfigurację w cenie – po przeliczeniu na złotówki – 13 996 zł plus 3500 zł kosztów przesyłki i opłat importowych, co daje 17 500 złotych). Jest więc zaporowo drogo i to zdecydowanie największa wada Alienware m15 R4. Patrząc jednak na ceny podzespołów do komputerów stacjonarnych, które mają przecież wpływ na ceny laptopów – kwota, jaką trzeba zapłacić za ten sprzęt nie wydaje się już tak kosmiczna. Ale warto też skonfrontować tę cenę z podobnymi konfiguracjami u innych producentów – kwoty są raczej podobne, przynajmniej jeśli chodzi o konfiguracje z procesorami Intela (np. MSI GE76), sporo tańsze (około 11500) są Acery na AMD Ryzen 9 5900HX, choć to modele z dyskiem 2TB, ale niższą wartością odświeżania ekranu.

To kiepski czas na kupowanie komputera stacjonarnego i gamingowego laptopa, wiemy o tym wszyscy – tym samym dywagacje na temat opłacalności zakupu nie mają większego sensu. O ile jednak gracze mogą spróbować przeczekać licząc na to, że ceny spadną, są różne grupy osób, które potrzebują komputera tu i teraz. Mobilnego, ale jednocześnie bardzo wydajnego, choćby do montaży materiałów wideo w plenerze – o ile będzie tam dostęp do gniazdka. Oni nie będą się czekać na niższą cenę, bo komputer szybko na siebie zarobi. W takim wypadku Alienware m15 R4 będzie świetnym wyborem i nie ukrywam, że oddaję go z dużym smutkiem. Ostatni miesiąc grania i montowania wideo na tym sprzęcie to była czysta przyjemność i zero problemów (również w Premiere Pro, które bezproblemowe nie jest). Gdyby tylko był trochę cichszy…

Tak czy inaczej, to zdecydowanie jeden z najlepszych laptopów, które testowałem na przestrzeni ostatnich lat i zapamiętam ten wspólnie spędzony czas na długo.

Plusy

wydajność

wygląd

ekran z odświeżaniem 300 Hz

Minusy