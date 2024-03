Jedni hejtują, drudzy czekają. Zwiastun filmu Netfliksa dzieli widzów

Wzbudzający skrajne emocje "Rebel Moon" Zacka Snydera powraca z 2. częścią. Zobaczcie zwiastun do kontynuacji z podtytułem "Zadająca rany".

Porównaniom "Rebel Moon" do Gwiezdnych Wojen nie było końca i choć produkcje mają (wiele) punktów wspólnych, to po premierze części pierwszej emocje trochę opadły. Obecnie film na Filmwebie posiada średnią 5,1, co jest niską wartością, ale po premierze zwiastunu drugiej części, którą niebawem zobaczymy na Netflix, nie brakuje komentarzy fanów czekających na kontynuację.

Rebel Moon - część 2: Zadająca rany - fabuła

Jak mówi Zack Snyder, część pierwsza "Rebel Moon" jest samodzielną produkcją, ale dzięki szansie nakręcenia dwóch filmów, twórcy mieli możliwość na wgryzienie się w historię i szersze przedstawienie postaci, dzięki czemu lepiej można wytłumaczyć powody ich zaangażowania w wolność na planecie Veldt.

"Rebel Moon - część 2: Zadająca rany" kontynuuje sagę Kory i pozostałych wojowników, gdy przygotowują się do poświęcenia wszystkiego, walcząc u boku odważnych ludzi z Veldt, aby obronić kiedyś pokojową wioskę, nowo odkrytą ojczyznę dla tych, którzy stracili własną w walce przeciwko Motherworld. W przededniu bitwy wojownicy muszą zmierzyć się z prawdami swojej własnej przeszłości, każdy ujawniając powód, dla którego walczy. Snyder zapowiada, że druga część będzie typowym filmem wojennym.

Rebel Moon część druga - zwiastun i obsada

Sofia Boutella powraca, by ponownie zagrać Korę, tytułową postać "Zadająca rany", a Ed Skrein powróci ze świata umarłych jako zły Atticus Noble. Inni rebelianci wprowadzeni w pierwszym filmie również powracają, w tym Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Doona Bae, Staz Nair i Anthony Hopkins jako głos robota strażnika Jimmy'ego. Część druga to także nowi bohaterowie, których zagrali Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, Elise Duffy, Sky Yang i Charlotte Maggi.

Przypomnę, że przed nami także premiery obydwu części w wersjach reżyserskich. "Rebel Moon" w takiej odsłonie ma trwać nawet 4 godziny, ale nie ujawniono jeszcze, kiedy obydwa filmy trafią na Netflix w rozszerzonych wersjach.