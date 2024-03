Netflix szykuje soczystą premierę! Te nowe filmy i seriale trzeba znać

Pamięć

Historia samotnej matki z nastoletnią córką, która poświęca się swojej pracy i domowi. Spokojne życie kobiety zostaje nagle zachwiane, gdy na horyzoncie pojawia się niepokojąca postać - Saul, absolwent ich szkoły średniej, zaczyna ją prześladować po spotkaniu klasowym. W obsadzie Jessica Chastain, Peter Sarsgaard i Merritt Wever. Scenariusz i reżyseria Michael Franco.

W kinach od 22 marca

Problem trzech ciał

Historia młodej kobiety w Chinach z lat 60. XX wieku, która podejmuje ważną decyzję, wstrząsa nie tylko współczesnością, lecz także przeszłością. Gdy tajemnicze zjawiska przyrody zaczynają się dziać na oczach wszystkich, grupa wybitnych naukowców i nietypowy detektyw łączą siły, by stawić czoła największemu zagrożeniu w dziejach ludzkości. Za projektem stoją David Benioff, D.B. Weiss (twórcy "Gry o tron") oraz Alexander Woo (autor "Prawdziwej krwi"), którzy odpowiadają także za scenariusz i produkcję filmu.

Na Netflix od 21 marca

X-Men '97

"X-Men '97" to długo oczekiwana kontynuacja kultowego serialu animowanego "X-Men: The Animated Series", który podbił serca widzów w latach 90. W najnowszej odsłonie fabuła przenosi nas do wydarzeń po śmierci Charlesa Xaviera z finału kreskówki z lat 90., gdy uczniowie jego szkoły muszą zmierzyć się z nowymi, groźnymi wyzwaniami. Zwiastun obiecuje emocjonujące przygody, które nie powinny zawieść fanów starej serii, a mogą przyciągnąć nowe pokolenie miłośników. "X-Men '97" zapowiada się nie tylko jako bezpośrednia kontynuacja uwielbianego przez wszystkich oryginału, ale także jej duchowy spadkobierca, co budzi ogromne zainteresowanie i podekscytowanie.

Na Disney+ od 20 marca

Palm Royale

"Palm Royale" to serial osadzony w latach 60. w Palm Springs, który opowiada historię Maxine Simmons (Wiig), próbującej odbudować swoją tożsamość po tym, jak została porzucona przez męża i całe swoje towarzystwo. Seria przedstawia Maxine jako outsidera, który stara się wkroczyć do elitarnego świata bogaczy z miasta. Jest to historia o odnoszeniu sukcesu pomimo przeciwnościom losu, w której bohaterka zastanawia się, czego tak naprawdę potrzeba, by dotrzeć na szczyt towarzyskiej hierarchii.

Na Apple TV+ od 20 marca

Wydział zabójstw: Nowy Jork

Dick Wolf, twórca takich hitów jak "Prawo i porządek" czy seria "One Chicago", szykuje serial true crime dla Netfliksa zatytułowany "Wydział zabójstw: Nowy Jork". Pierwszy sezon składa się z pięciu odcinków. "Wydział zabójstw" będzie miał charakter antologiczny, a kolejne sezony będą przenosić widzów do różnych miast. Bohaterami serialu będą funkcjonariusze i prokuratorzy, którzy pracowali nad omawianymi w nim sprawami kryminalnymi. Drugi sezon ma nas zabrać do Los Angeles i zadebiutuje na Netfliksie w dalszej części tego roku.

Na Netflix od 20 marca

Klara

"Klara" to serialowa adaptacja pierwszego dzieła literackiego Izabeli Kuny, pełna subtelnych puent, ukazująca codzienność z przymrużeniem oka. Główna bohaterka, zagrana przez autorkę, to kobieta, której życie zdaje się być typowe, ale pełne niespodzianek. Dobijając do czterdziestki, z matką sprawiającą kłopoty i nieobecnym ojcem, Klara stawia czoła codziennym problemom, nie tracąc jednak nadziei na spełnienie marzeń. Wątek miłosny to jej romantyczne perypetie z niepozornym, ale czarującym prawnikiem, Aleksem, który jest niestety już żonaty. Niemniej jednak, Klara nie jest samotna - wspierają ją oddani przyjaciele, Wronka i Wojtek, tworząc solidny zespół do radzenia sobie z życiowymi trudnościami.

Na Player od 22 marca

Veronika

Veronika Gren, policjantka i matka dwójki dzieci, zmaga się z problemami rodzinymi oraz uzależnieniem od leków, które skrywa przed światem. Nagłe zjawiska i widzenie zmarłego chłopca sprawiają, że zaczyna wątpić w swoje zdrowie psychiczne. Stopniowo jednak przekonuje się, że te zdarzenia mogą być rzeczywiste. Głębsze wniknięcie w tajemnicę prowadzi ją do śledztwa w sprawie morderstwa, które ma związek z przypadkami zaginionych nastolatek. Veronika musi połączyć te wątki, aby powstrzymać przyszłe ataki zabójcy, ale czy ktoś uwierzy w jej teorie?

Na SkyShowtime od 22 marca