Smartfon Realme ekskluzywny jak Rolex? Przeciek zdradza nietypową współpracę

Realme to chiński producent budżetowych smartfonów, który raczej nie kojarzy się z markami premium. Niebawem może się to zmienić – a przynajmniej tak zapewne widzą to projektanci Realme, bo jak inaczej wytłumaczyć niespodziewaną współpracę z marką drogich zegarków.

Realme 12 Pro+ x Rolex? Takiego colabo jeszcze nie było

Smartfony Realme 12 Pro i Realme 12 Pro+ zadebiutują już w tym miesiącu, kusząc klienta aparatami z peryskopowym teleobiektywem, cyfrowym zoomem 120x, ekranem AMOLED o przekątnej 6,7 cala i wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Nie to jednak jest w nowych modelach najbardziej intrygujące, a mówiąc konrejtniej – w modelu 12 Pro+. To on otrzyma bowiem specjalną wersję Submarine Blue, która designem ma nawiązywać do kosztownego zegarka od Rolxa.

Do sieci trafił plakat zestawiający ze sobą najnowszego Realme 12 Pro+ i Rolexa Oyster Perpetual Datejust, które nawiązują do siebie niebiesko-złotymi barwami. Chiński producent podzielił się także wpisem na X, zdradzającym nawiązanie „oszałamiającej” współpracy z międzynarodowym mistrzem luksusowych zegarków.

Realme 12 Pro+ w wersji Submarine Blue będzie zapewne limitowaną edycją i nie wiadomo jeszcze, na jakie rynki trafi. Trzeba jednak przyznać, że to dość nietypowa współpraca, choć chińskie marki smartfonów znane są z tego, że często wypuszczają specjalne wersje urządzeń z motywami zaczerpniętymi z popularnych dzieł kultury. Mimo wszystko jednak współpracy z Rolexem chyba nikt się nie spodziewał…

