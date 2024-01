Flagowe podzespoły za mniej niż 2000 zł? Oto nowe telefony POCO!

POCO to firma, która od pierwszego wypuszczonego modelu (POCO F1) nieustannie walczy o to, by zapewnić użytkownikom najlepszy stosunek ceny do oferowanej jakości. Od pewnego czasu jej sztandarowy produkt, czyli seria X, nieustannie przesuwa granicę tego, co można dostać w pieniądzach, które większość z nas jest w stanie wydać na smartfon. Zarówno POCO X4 jak i X5 były bardzo dużymi sukcesami rynkowymi i naturalnie, że teraz przyszedł czas na ich następce.

Na swojej konferencji POCO przedstawiło 3 nowe rynkowe propozycje, a mianowicie - POCO X6 Pro, POCO X6 oraz POCO M6 Pro. Każdy z tych telefonów przeznaczony jest dla nieco innego konsumenta i każdy w swojej cenie ma coś ciekawego do zaoferowania.

POCO X6 Pro - specyfikacja techniczna

6,67 calowy wyświetlacz AMOLED, 1220 x 2712 pikseli, 120 Hz, 446 ppi, 1800 nitów, HDR 10 +, Gorilla Glass 5

układ Mediatek Dimensity 8300

8, 12 GB RAM,

256/512 GB pamięci wbudowanej, UFS 4.0

brak gniazda microSD,

Android 14 z HyperOS,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.4, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego, głośniki stereo (Dolby Atmos), IP 54

aparaty z tyłu: 64 Mpix, f/1.7 PDAF, OIS, 8 Mpix, f/2.2, AF (szeroki kąt), 2 Mpix (macro)

aparat z przodu: 16 Mpix, f/2.4,

bateria 5000 mAh, ładowanie 67 W przewodowo,

wymiary: 160.5 x 74.3 x 8.3 mm

kolory: czarny, szary, żółty (wariant z ekoskórą)

waga: 186 g

cena: 1799 zł (8+256) / 1899 zł (12+512)

POCO X6 - specyfikacja techniczna

6,67 calowy wyświetlacz AMOLED, 1220 x 2712 pikseli, 120 Hz, 446 ppi, 1800 nitów, HDR 10 +, Gorilla Glass Victus

układ Snapdragon 7s Gen 2

8, 12 GB RAM,

256/512 GB pamięci wbudowanej, UFS 2.2

brak gniazda microSD,

Android 14 z HyperOS,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2 , A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego, głośniki stereo (Dolby Atmos), IP 54

aparaty z tyłu: 64 Mpix, f/1.8 PDAF, OIS, 8 Mpix, f/2.2, AF (szeroki kąt), 2 Mpix (macro)

aparat z przodu: 16 Mpix, f/2.5,

bateria 5100 mAh, ładowanie 67 W przewodowo,

wymiary: 161.2 x 74.3 x 8 mm

kolory: czarny, szary, purpurowy

waga: 181 g

cena: 1499 zł (12+256)

POCO M6 Pro - specyfikacja techniczna

6,67 calowy wyświetlacz AMOLED, 1080 x 2400 pikseli, 120 Hz, 446 ppi, 1300 nitów, Gorilla Glass 5

Mediatek Helio G99 Ultra

8/ 12 GB RAM,

256/512 GB pamięci wbudowanej, UFS 2.2

gniazdo microSDXC

Android 14 z HyperOS,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego, głośniki stereo (Dolby Atmos), IP 54

aparaty z tyłu: 64 Mpix, f/1.8 PDAF, 8 Mpix, f/2.2, AF (szeroki kąt), 2 Mpix (macro)

aparat z przodu: 16 Mpix, f/2.5,

bateria 5000 mAh, ładowanie 67 W przewodowo,

wymiary: 161.1 x 75 x 8 mm mm

kolory: czarny, szary, purpurowy

waga: 179 g

cena: 1099 zł (8+128), 1299 zł (12+256)

Czy warto zainteresować się nowymi telefonami od POCO?

Jak widać, Xiaomi w pełni pokryło tu praktycznie wszystkie opcje cenowe, od 1099 zł do 1899 zł i jeżeli tylko chcemy mieć telefon z tej półki, możemy znaleźć tu coś dla siebie. To, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę, to naprawdę mocny procesor w modelu X6 Pro, który w teorii ma przebijać Snapdragona 8 gen 1, a także — bardzo atrakcyjnie wycenione warianty pamięci, gdzie wersja z 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane wydaje się najbardziej opłacalna.

Bardzo fajnie, że telefony w końcu zyskały optyczną stabilizację obrazu oraz wariant z ekoskórą, dzięki czemu nie będą się tak niemiłosiernie palcować. X6 od X6 Pro nie różni się tak bardzo (główna różnica to procesor i nieco gorszy ekran), a dodatkowo POCO obiecuje tu wsparcie 3 kolejnymi wersjami Androida i 4 latami poprawek bezpieczeństwa.

Moim zdaniem zdecydowanie warto wybrać te urządzenia, ponieważ prezentują bardzo dobry stosunek ceny do jakości, a wiadomo, że z czasem będą tanieć. POCO X6 Pro już teraz jest mocnym graczem w półce do 2000 zł, a w cenie poniżej 1500 - będzie prawdziwym killerem.