Infinix pozwoli Ci zmienić kolor obudowy smartfona w kilka sekund

Infinix E-Color Shift - wybierz sobie kolor smartfona

Kolor smartfona dla wielu użytkowników ma spore znaczenie, nawet jeśli ostatecznie wyląduje on w ochronnym etui ;-). Dlatego w gruncie rzeczy nie dziwi mnie najnowsza propozycja firmy Infinix, która daje spore możliwości personalizacji telefonu dzięki technologii nazwanej E-Color Shift. Firma zastosowała w tym przypadku technologię E Ink Prism 3, ekranu podobnego do wyświeltlaczy stosowanych w czytnikach książek. W niewielkich mikrostrukturach kolorowe cząsteczki przenoszą ładunki dodatnie i ujemne. Poprzez zastosowanie różnych napięć pole elektryczne mikrostruktury zmienia się, a odpowiednie cząsteczki koloru poruszają się i wyświetlają pożądane barwy. Pozwala to dowolnie zmieniać „skórki” na obudowie smartfona bez zużywania energii.

Technologia E-Color Shift otrzymała podczas targów nagrodę Omdia Innovation Award i powinna niedługo trafić do pierwszych smartfonów firmy Infinix. Jej możliwości są całkiem spore, bo jak możemy przeczytać w informacji prasowej, na tylnej obudowie pojawi się nawet 60 segmentów, których kolorystyką będziemy mogli zarządzać.

Rozwijamy coraz większe możliwości personalizacji smartfonów z pomocą nakładki na oprogramowanie pozwalającej na stworzenie na obudowie urządzenia do 60 obszarów, z których każdy może mieć inny kolor. Użytkownicy mogą również personalizować tylną obudowę urządzenia poprzez wyświetlanie na niej godziny, informacji o nastroju czy innych funkcji. Pozwoli to im wyrażać swoją indywidualność i przekazywać istotne informacje z pomocą wyjątkowych projektów obudowy wykraczających poza podstawowe zmiany kolorów.

Podczas CES 2024 Infinix zaprezentował również technologię ładowania baterii - AirCharge. Wykorzystuje ona innowacyjny wielocewkowy rezonans magnetyczny i algorytmy adaptacyjne, umożliwiając bezprzewodowe ładowanie w odległości do 20 centymetrów i pod kątem 60 stopni od podstawki ładującej. Pozwala na ładowanie z mocą do 7,5 W i działa na bezpiecznej dla użytkowników, niskiej częstotliwości poniżej 6,78 MHz. W rozwiązaniu zastosowano obwód rezonansowy i ochrony przed przepięciami (OVP). Nie wiadomo jeszcze jednak kiedy rozwiązanie to może trafić do masowej produkcji.