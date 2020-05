realme pokazuje, że smartfon z ekranem 120 Hz nie musi kosztować 6 tys. zł

Dziś świat obiegła wiadomość, że do rozbudowanego portfolio produktowego realme dołącza kolejny gracz, którym jest X3 Superzoom. Nazwa godna komiksowego superłotra zapewne nie przeszkodzi temu urządzeniu wkraść się w łaski wielu konsumentów. Oto bowiem realme po raz kolejny stosuje trik znany już z modelu 6. Mianowicie – bierze cechę zarezerwowaną dla dwa razy droższych urządzeń i oferują ją w przystępnej cenie. W przypadku realme X3 mogłoby się wydawać, że chodzi tu o aparat. Ten, choć faktycznie na papierze prezentuje się solidnie, musi jednak ustąpić miejsca innej umiejętności – 120 Hz odświeżaniu ekranu.

realme X3 Superzoom – specyfikacja

6,6 calowy wyświetlacz IPS LCD FullHD+ 2400 x 1080 pikseli, 120Hz, 90.5% S/B ratio, Corning Gorilla Glass 5

Qualcomm Snapdragon 855+, Adreno 640

Android 10 z realme UI,

8GB/12 GB RAM,

28GB/256GB pamięciUFS 3.0,

Bateria 4200mAh, 30W SuperDart Charging,

USB Type-C,

Aparaty główne: 64 Mpix f/1.8 (Samsung GW1) + 8 Mpix f/3.4 (pięciokrotny zoom optyczny) + 8 Mpix f/2.3 (szeroki kąt) + 2 Mpix f/2.4 (makro),

Aparaty z przodu: 32 Mpix f/2.5 (Sony IMX616) + 8 Mpix f/2.2 (czujnik głębi),

Wymiary: 163.8 x 75.8 x 8.9 mm,

Waga: 202g,

LTE, 2×2 MIMO Wi-Fi 2.4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONSS, BEIDOU, GALILEO, QZSS,

Cena: 499 euro (2 220 zł).

realme X3 Superzoom namiesza na rynku?

Międzynarodowa cena X3 zapewne przełoży się na to, że w Polsce telefon ten będzie kosztował około 2500 zł. W tej cenie otrzymamy exflagowy procesor sprzed pół roku, słuszną ilość pamięci RAM, szybkie ładowanie i solidny zestaw aparatów. Aparat główny był m.in. w realme X50 Pro, dlatego jeżeli będę miał go w rękach, ponownie oczekuje od niego ładnych zdjęć w nocy. Dodatkowo 5 krotny zoom optyczny (i 60 krotny hybrydowy) będzie można porównać z podobnym modułem w Huawei P40. Jednak to, co przyciąga najbardziej w Superzoom to oczywiście 120 Hz ekran, który robi wrażenie, tym bardziej, że najtańszy telefon w niego wyposażony jest u nas dwukrotnie droższy (OnePlus 8 Pro – 5000 zł). O kosztującym 6 tys. Samsungu S20 Ultra nawet nie wspominam.

Nie wiemy, czy i kiedy telefon zadebiutuje w Polsce, ani która wersja specyfikacji będzie u nas dostępna. Widać jednak, że realme skutecznie zapełnia każdą możliwą półkę cenową i póki co, w każdej jest w stanie zaoferować „coś więcej” niż inni. A jak to „coś więcej” będzie działało w praktyce? Cóż, mam nadzieję, że niedługo się przekonamy.

