Według tzw. „przecieków” tym razem urządzenie zostanie wyposażone we flagowy procesor. Na szczęście nie będzie to Snapdragon 8 Gen 1 ale jego wersja z plusem, która ma się nie grzać i mieć mniejsze zapotrzebowanie na energię.

Mała dostępność procesorów

Ja jednak trochę żałuję, bo moim zdaniem Snapdragon 778G, czyli procesor z zeszłorocznego modelu, był znakomity. Miał świetne osiągi, więc telefon sprawdzał się w każdym zastosowaniu i wcale się nie grzał. Tyle, że w tym roku póki co Qualcomm nie wydał jeszcze żadnego procesora ze średniej półki. Model 7 Gen 1 jest zapowiadany, ale jeszcze go nie ma, a jedyne nowe chipy to linia 600 – 680 (bez 5G) albo 695. Ich zastosowanie byłoby sporym regresem w porównaniu do zeszłego roku. Pewnie dlatego realme zdecydowało się na „ucieczkę do przodu”.

Niestety na pewno wiązać to się będzie z wyższą ceną urządzenia, a właśnie cena w stosunku do możliwości była jedną z większych zalet pierwszego GT ME.

A może dwie wersje?

Co oprócz nowego procesora zobaczymy w tegorocznym modelu? Z pomocą przychodzi jak zwykle niezawodny leakster Digital Chat Station.

Bateria ma mieć albo 4800 mAh z obsługą szybkiego ładowania 150 W, albo 5000 mAh z obsługą ładowania 100 W. Jest też możliwe, że będą dwie wersje urządzenia, identycznie jak jest w przypadku modeli GT NEO 3 i 3T.

Wyświetlacz to OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Główny aparat ma mieć 50 MP.

Digital Chat Station odszukał również test AnTuTu Benchmark wykonany najprawdopodobniej na modelu GT2 Master Edition. Wynik to 1059554 pkt. Jednak przeprowadzony on został na wersji inżynieryjnej, czyli przedprodukcyjnej, więc może bardzo się różnić od tego, co ostatecznie zobaczymy.

Wygląda więc na to, że realme nie zamierza zwalniać tempa i również w tym roku zasypie nas smartfonami. Za nami już kilka premier tego producenta, w przyszłym tygodniu zadebiutują dwa kolejne urządzenia: GT NEO 3 i 3T. Nic dziwnego, że firma bardzo szybko zdobywa rynek – w Polsce wskoczyła już na 3 miejsce pod względem dostaw smartfonów.

źródło