Gigantyczny skok realme. Marka błyskawicznie rośnie w Polsce

Firma badawcza Canalys podała dane dotyczące dostaw smartfonów w Europie w pierwszym kwartale 2022 r. W Polsce na pierwszym miejscu jest Samsung, który urósł o 1 proc. Na drugim miejscu jest Xiaomi z 25 proc. udziałem w rynku, ale też z bardzo dużym spadkiem dostaw – aż o 24 proc. Trzecie miejsce może być dla niektórych zaskoczeniem. Na podium wskoczyło realme z gigantycznym wzrostem wynoszącym 237 proc. Udziały firmy w rynku wynoszą 13 proc. Firma wyprzedziła Apple, które ma 10 proc. rynku, Lenovo (czyli Motorola) jest piąta z 6 proc.

Jak wygląda to w Europie? Tu również dominuje Samsung, który jest liderem we wszystkich regionach kontynentu. Apple jest trzecie w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE) a drugie w Zachodniej. W sumie w całej Europie również zajmuje drugie miejsce. Na drugim miejscu w naszym regionie (CEE) jest Xiaomi.

Zdecydowanie najszybciej rozwijającą się marką w całej Europie jest realme. Firma urosła aż o 177 proc. i uplasowała się na 4 miejscu. Jest również w TOP 5 aż w 11 krajach starego kontynentu.

Trzeba pamiętać, że badanie Canalys dotyczy urządzeń dostarczonych do sklepów, a nie kupionych ostatecznie przez użytkowników. Widać jednak, że realme najmocniej zagospodarowuje miejsce pozostawione po Huawei, którego już nie ma w statystykach. To nie dziwi, bo firma podąża drogą Xiaomi, które oferowało wydajne urządzenia w przystępnej cenie. Teraz Xiaomi postanowiło zagospodarować miejsce zwolnione przez Huawei w najwyższej półce cenowej, ale wygląda na to, że największymi beneficjantami zostały firmy, które już na niej są, czyli Apple i Samsung.