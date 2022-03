Flagowiec za mniej niż 3000 zł - realme GT2 i GT2 Pro na MWC 2022

Tegoroczne targi MWC, choć znacznie bardziej okazałe niż rok temu, odbyły się w cieniu wydarzeń na Ukrainie i to właśnie wydarzenia za naszą wschodnią granicą zaprzątały głowy naszej delegacji. Będąc już jednak na miejscu postarałem się sprawdzić, co też ciekawego przygotowali nam w tym roku producenci. Jak wspomniałem w swoim materiale poświęconym samym targom - widać było mocno, że dużo większy nacisk położony został na aspekt biznesowy i konferencyjny niż na premiery nowych urządzeń. Nie oznacza to jednak, że nie było tam nic ciekawego do zobaczenia. Kilku producentów zdecydowało się na premierę właśnie w Barcelonie. Jednym z nich było relme, które pokazało swoją nową serię flagowców - GT2 i GT2 Pro.

Snapdragon 8 gen 1, dwa aparaty 50 Mpix i świetny ekran za mniej niż 3000 zł - taki jest realme GT2 Pro

Będąc na miejscu miałem okazję przyjrzeć się nowym smartfonom realme z bliska i muszę powiedzieć, że wydaje się, że praktycznie wszystkie wady, które wskazałem w mojej recenzji poprzednika, czyli modelu GT zostały tu rozwiązane. Po pierwsze, mamy tu przeprojektowany system chłodzenia, dzięki któremu jest szansa, że Snapdragon 8 gen 1 nie wypali nam dziury w ręce podczas użytkowania. Pierwowzór cierpiał też na problemy ze zdjęciami, które bardziej pasowały do średniopółkowca za około 1200 zł niż do flagowca. To zostało tu rozwiązane dzięki systemowi dwóch aparatów o rozdzielczości 50 Mpix i obiektywowi szerokokątnemu o polu widzenia 150 stopni. Dodatkowo poprawiono także ekran, dodając rozdzielczość 2K i adaptacyjne odświeżanie 120 Hz. Wszystkiego o nowych smartfonach realme dowiecie się z naszego materiału wideo.

Oczywiście, w takim wypadku naturalne było, że cena pójdzie w górę, jednak realme zrobiło to w taki sposób, by GT2 i GT2 Pro wciąż były niesamowicie opłacalne. Od 8 marca realme GT 2 Pro 8/128 będzie dostępny w cenie 3499 zł wyłącznie w sklepie realme.pl oraz na realmeshop.pl. Smartfon w wersji 12/256 będzie dostępny za 3799 zł w wybranych sieciach handlowych. realme GT 2 będzie dostępny od 15 marca. Wersja 8/128 w cenie 2499 zł w sklepie realme.pl, na realmeshop.pl oraz u wybranych operatorów. Wersja 12/256 będzie kosztować 2699 zł i będzie dostępna wybranych sieciach handlowych.

Oprócz tego realme zaplanowało specjalny flash sale:

Od 8 do 9 marca (do godziny 23:59) realme GT 2 Pro (8/128) będzie dostępny w cenie 2999 zł

Od 8 do 9 marca (do godziny 23:59) realme GT 2 Pro (12/256) będzie dostępny w cenie 3499 zł

Od 15 do 16 marca (do godziny 23:59) realme GT 2 (8/128) będzie dostępny w cenie 2299 zł

Od 15 do 16 marca (do godziny 23:59) realme GT 2 (12/256) będzie dostępny w cenie 2499 zł

Trzeba przyznać, że jest to naprawdę dobra oferta, dzięki której smartfon z najnowszym procesorem kupimy za mniej niż 3000 zł. Warto tu przypomnieć, że jedyny konkurent z tym procesorem w Polsce, czyli Motorola Edge 30 Pro kosztuje w tym momencie o 800 zł więcej.