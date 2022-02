MWC 2022: Rosja wyrzucona z targów po inwazji na Ukrainę

GSMA, czyli organizator targów, wydał następujące oświadczenie, które można przeczytać na internetowej stronie MWC.

GSMA zdecydowanie potępia rosyjską inwazję na Ukrainę. Sytuacja szybko się zmienia i rozumiemy, że różne rządy rozważają szersze sankcje wobec Rosji. W świetle zaistniałej sytuacji i biorąc pod uwagę tragiczną utratę życia, MWC wydaje się w tych okolicznościach nieistotne. MWC to jednoczące wydarzenie z wizją zorganizowania mobilnego ekosystemu w celu rozwoju sposobów i oznacza, że ​​łączność może zapewnić rozwój ludziom, przemysłowi i społeczeństwu.

Jednocześnie organizator potwierdza, że na targach nie będzie rosyjskiego pawilonu, a firmy z tego kraju zostały wykluczone z imprezy.

Według organizatorów targi odwiedzi między 40 a 60 tysięcy osób. Ich zdaniem liczba zwiedzających będzie wciąż mniejsza, ale już zbliżona do czasów sprzed pandemii. Nie zanotowano też wielu odwołań rezerwacji w hotelach po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jednocześnie w wywiadzie dla agencji Reuters, dyrektor generalny GSMA John Hoffman potwierdził, że obecnie nie ma planów odwołania lub odroczenia MWC po wybuchu wojny w Europie.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w weekend, że „należy odciąć rosyjski przemysł od technologii, które są dziś pilnie potrzebne do budowania przyszłości”. „Nasze działania osłabią pozycję technologiczną Rosji w kluczowych obszarach, w których elity faktycznie zarabiają najwięcej. Dotyczy to zarówno zaawansowanych technologicznie komponentów, jak i najnowszego oprogramowania. W przyszłości będzie to nadal poważnie wpływać na rosyjską gospodarkę we wszystkich obszarach”.