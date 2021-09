realme Pad - nadchodzi nowy chiński tablet. Jego też trudno będzie odróżnić od iPada Pro

Rynek tabletów w ostatnich latach spoczął na laurach. Z jednej strony... to dobrze - lawina sprzętów i niekończących się premier nikomu nie robi dobrze, co widać w świecie smartfonów. Z drugiej: mam wrażenie, że na rynku tabletów liczą się tak naprawdę tylko dwa modele: iPady oraz Galaxy Tab. Cała reszta zaś podąża ich śladami, lepiej lub gorzej je naśladując.

W sierpniu swoj tablet zapowiedziało Xiaomi — i porównań do iPada Pro nie było końca. Ale patrząc na zapowiedziany przez realme tablet realme Pad jestem przekonany, że i tutaj się bez nich nie obejdzie. O tym że nowy tablet od chińskiego producenta powstaje, wiemy nie od dziś. Ale dopiero teraz na stronie jednego ze sklepów pojawiły się konkrety związane z produktem, które zdradzają jak będzie wyglądać i czego możemy się po nim spodziewać.

realme Pad - specyfikacja techniczna

realme Pad będzie tabletem z ekranem o przekątnej 10,4" oferującym rozdzielczość 2000 x 1200 pikseli. Niewielka ramka dookoła ekranu przekłada się na 82,5% pokrycie przedniego panelu. Z dotychczasowych przecieków wynika, jakoby producent miał wykorzystać ekran AMOLED — sklep który zdradził nam wygląd tabletu nie wdaje się w szczegóły, więc tutaj będziemy musieli zaczekać do oficjalnej prezentacji. Z tyłu tabletu znalazło się miejsce dla jednego aparatu z matrycą 8MP. Cała konstrukcja ma być lekka i cienka — grubość tabletu ma wynosić tylko 6,9 milimetrów. Urządzenie ma trafić na rynek w dwóch wariantach kolorystycznych: szarym oraz złotym.

Sklepowa strona poświęcona realme Pad nie zdradza żadnych konkretów dotyczących specyfikacji — tutaj więc też musimy zdać się wyłącznie na przecieki. Sercem tabletu ma być układ Helio G80 ze wsparciem 4 GB pamięci LPDDR4x RAM. Użytkownicy mają otrzymać 64 GB pamięci eMMC 5.1 na dane. Wszystko zaś będzie napędzane akumulatorem o pojemności 7100 mAh. Tablet ma zostać wyposażony w cztery głośniki ze wsparciem DTS HD oraz Hi Res-Audio. Poza wersją WiFi, realme Pad ma być dostępny także w wersji LTE.

realme Pad - na cenę jeszcze musimy zaczekać

Na tę chwilę nie wiemy na ile producent wyceni swój nowy tablet — ale patrząc na dość agresywną politykę cenową, wierzę, że nie będzie specjalnie drogo. Tablet ma trafić oficjalnie do sprzedaży już za trzy dni — dziewiątego września. Póki co nie wiadomo nic na temat planów wprowadzenia go do oferty na naszym rynku. Sklep nie zdradza także żadnych informacji dotyczących oficjalnych akcesoriów, które będzie można podłączyć do tabletu realme Pad. Mam jednak nadzieję, że bez zaawansowanego stylusa i idealnie dopasowanej klawiatury się nie obejdzie... no i że cenowo żadne z nich nie będzie zwalać z nóg!