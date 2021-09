Realme nie zwalnia tempa. Premiera goni premierę — i po udanym pokazie mocy w smartfonie realme GT przyszedł czas na jego następcę: realme GT master edition. Co musicie wiedzieć na temat najnowszego smartfona firmy, który dziś oficjalnie debiutuje w Polsce?

Firma przyzwyczaiła nas już do tego, że za stosunkowo niewielkie pieniądze serwuje nam jedne z najmocniejszych podzespołów na rynku. Jedne modele są bardziej udane, inne mniej — ale premiera goniąca premierę sprawia, że nie ma czasu na nudę. A także… każdy znajdzie w ich ofercie coś dla siebie.

realme GT master edition - specyfikacja techniczna

Sercem realme GT master edition jest układ Snapdragon 778G 5G. Firma chwali się doskonałymi wynikami z AnTuTu które mają sięgać 541,610. Nie zabrakło tam łączności 5G oraz najnowszego standardu WiFi 6. Wisienką na torcie jest ładowanie SuperDart 65W - producent obiecuje ładowanie od 0 do 100% w raptem 33 minuty. Kto korzystał z innych urządzeń firmy ten doskonale wie, że szybkie ładowanie od realme robi wrażenie — tych 50% w raptem 13 minut zawsze pozytywnie zaskakuje. Smartfon posiada ekran Super AMOLED od Samsunga z odświeżaniem 120 Hz, oferujący jasność 1000 nitów.

Vapor Chamber - specjalny system chłodzenia zadba o to, by urządzenie się nie przegrzewało nawet przy najbardziej wymagających grach, a możliwość wyboru wariantu z 5 GB pamięci RAM sprawia, że żadna gra nie powinna tam sprawiać problemu. Smartfon wystartuje z Androidem 11, ale producent obiecuje dwa lata aktualizacji do najnowszych wersji systemu.

Smartfon oferuje potrójny system aparatów: podstawowy 64 MP f/1.8, szerokokątny 119* 8MP f/2.2 oraz macro. Firma chwali się wsparciem dla fotografii ulicznej — wszystko to dzięki dynamicznej stabilizacji obrazu, błyskawicznemu focusowi oraz kolorystycznymi filtrami.

Smartfon dostępny będzie w trzech wariantach kolorystycznych: designerskim, inspirowanym klasycznym designem walizki, szarym oraz białym i czarnym.

realme GT master edition - warianty i cena



Realme GT master edition sprzedawany będzie w dwóch wariantach: 6 GB RAM / 128 GB pamięci na dane za 1499 złotych oraz 8GB RAM / 256 GB pamięci na dane za 1799. Do środy włącznie trwa jednak promocja, w której droższy wariant można kupić 200 złotych taniej. Producent zapowiedział też, że model ten trafi do oferty Play i T-Mobile, a niebawem ma także pojawić się w ofercie sieci Play.