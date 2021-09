realme 8i: wszystko o nadchodzącym smartfonie. Polska premiera już za tydzień!

realme 8i - specyfikacja techniczna

W polskich sklepach czekają już dwa modele z serii ósmej: realme 8 oraz realme 8 Pro. 8i będzie uzupełnieniem — oferty. realme 8i ma być pierwszym w Europie smartfonem napędzanym układem MediaTek Helio G96 - klienci będą mogli wybierać między dwoma wariantami kolorystycznymi: czarnym (Space Black) lub fioletowym (Stellar Purple). realme przyzwyczaiło nas już do tego, że wiele z ich smartfonów ma ekrany z odświeżaniem 120 Hz — i tutaj sprawy mają się analogicznie. Ośmiordzeniowy procesor ma zapewnić płynne działanie urządzenia z ekranem LCD IPS o przekątnej 6,6", jasności 600 nitów i rozdzielczości Full HD+ (2412 x 1080 px), który pokryty został szkłem AGC DragonTrail.

realme 8i dostępny będzie w dwóch wariantach: 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na dane, oraz 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane — i to UFS 2.2.

Wariant z większą ilością pamięci wewnętrznej oferuje autorską funkcję DRE (Dynamic RAM Expansion), w której cześć pamięci ROM – w tym wypadku 3 GB – można wykorzystać do rozszerzenia pamięci RAM (do maksymalnie 7 GB). Dzięki temu smartfon pracuje sprawniej, a jego użytkownik może choćby uruchomić więcej kart w przeglądarce internetowej bez obaw, że urządzenie zwolni. Pamięć wewnętrzną smartfonu można rozszerzyć za pomocą karty micro SD. Dedykowany jest dla niej odrębny, trzeci slot na tacce kart SIM (układ 2 + 1).

Dla wielu klientów kluczowym elementem smartfonów pozostają... aparaty fotograficzne, a jakże! realme 8i zaoferuje moduł z użyciem sensora Samsung ISOCELL JN1 (f/1.8, 1/2.76") i rozdzielczości 50 MP. Nie zabrakło także aparatu będącego czujnikiem głębi (2MP) oraz makro (2MP). Z przodu zaś wykorzystano 16MP kamerę do selfie.

O to by smartfon podziałał długo zadba akumulator o pojemności 5000 mAh i wsparcie ładowania 18W. Ponadto nie zabrakło modułu NFC, złącza jack 3,5mm oraz standardu Bluetooth 5.2. O bezpieczeństwo dostępu do urządzenia zadba czytnik linii papilarnych we włączniku urządzenia.

realme 8i w Polsce. Premiera smartfona już 6 października - wtedy też poznamy jego cenę

Wiemy że smartfon w obu wariantach kolorystycznych trafi do sprzedaży w przyszłym tygodniu - 6 października 2021. Obecnie nie znamy jeszcze ceny realme 8i — producent zapowiada, że tę poznamy dopiero... 6 października,