realme 11 Pro+ 5G i realme 11 Pro 5G już w Polsce. Czym przyciągną klientów?

Pierwszy z nich posiada aparat o rozdzielczości 200 Mpix SuperZoom OIS oraz oferuje 4-krotny bezstratny zoom. Drugi wyposażono w aparat główny z matrycą 100 Mpix ProLight OIS. Oba telefony charakteryzują się zakrzywionym ekranem charakteryzującym się odświeżaniem na poziomem 120 Hz oraz unikalnym wzornictwem z wykorzystaniem ekologicznej skóry.

1 / 4

realme 11 Pro+ 5G został wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh oraz technologię ładowania SUPERVOOC o mocy 100 W. Wystarczy 26 minut, by naładować smartfon do 100%. Do tego ekran o przekątnej 6,7-cala z najwyższą w branży częstotliwością przyciemniania (2160 Hz) oraz pierwszą w historii 20000-poziomową automatyczną regulacją jasności. Sercem realme 11 Pro 5G jest procesor Dimensity 7050 5G. Smartfon wspiera technologię ładowania SUPERVOOC o mocy 67 W i posiada baterię o pojemności 5000 mAh. Oba smartfony funkcjonują w oparciu o system Android 13 z nakładką realme UI 4.0.

realme 11 Pro+ 5G i realme 11 Pro 5G już w Polsce. Szczegóły oferty premierowej

1 / 3

Oba telefony realme będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: beżowym i czarnym. Pierwszy z nich to efekt współpracy realme Design Studio i Matteo Menotto. Przypominający ręcznie wykonany szew na tylnej obudowie realme 11 Pro+ 5G zwraca uwagę na wysokiej klasy teksturę telefonu oraz ekologiczną skórę, która pokrywa plecy urządzenia. Ceny obu smartfonów wyglądają następująco:

realme 11 Pro+ 5G w wersji 12/512 GB za 2199 zł

realme 11 Pro 5G w wersji 8/256 GB za 1799 zł

To promocja "na start", która potrwa do 2 lipca. Oba modele można kupić w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet, MAX Electro, a także na stronach sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl. 3 lipca regularna cena realme 11 Pro+ 5G będzie wynosić 2399 zł, a model realme 11 Pro 5G będzie dostępny za 1999 zł.

Swoje oferty przygotowali też polscy operatorzy. Play oferuje akcję "cash back". Przy zakupie realme 11 Pro+ 5G do 18 lipca, można uzyskać zwrot na konto w wysokości 200 zł. Dla modelu realme 11 Pro 5G, przy zakupie do 4 lipca, można otrzymać zwrot w kwocie 200 zł. Podobna oferta czeka na klientów sieci T-Mobile. Osoby, które do 18 lipca kupią realme 11 Pro+ 5G (12/512) otrzymają zwrot na konto w wysokości 200 zł.

realme C53 i Buds Air 5 Pro. Jeszcze więcej premier

Dodatkowo, marka realme zapowiedziała, że już 23 czerwca wprowadzi do sprzedaży nowy smartfon z serii C – realme C53. Ponadto, w lipcu planowane jest wprowadzenie na polski rynek nowych bezprzewodowych słuchawek realme Buds Air 5 Pro.

realme C53 został wyposażony w pojemną baterię 5000 mAh oraz technologię ładowania SUPERVOOC o mocy 33 W. Ekran nowego modelu ma 6,74 cali i oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz przy maksymalnej jasności 560 nitów. Smartfon wyposażono w aparat główny AI 50 Mpix oraz dodatkowe filtr i tryby fotograficzne wspierające amatorów fotografii mobilnej. Telefon posiada 128 GB pamięci wewnętrznej, a także gniazdo na 2 karty SIM oraz 1 kartę microSD, co pozwala rozszerzyć pamięć urządzenia do 2 TB. Sercem realme C53 jest ośmiordzeniowy procesor oraz 6 GB pamięci RAM, którą można powiększyć dodatkowo o 6 GB, uzyskując aż 12 GB dynamicznej pamięci RAM.

realme C53 dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: złotej i czarnej. Jego sprzedaż ruszy 23 czerwca. Model ten będzie dostępny za 799 zł w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet, MAX Electro oraz na stronach sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl.

Słuchawki Buds Air 5 Pro mają oferować głębokość aktywnej redukcji szumów na poziomie 50 dB - co stanowić będzie jedną z topowych ofert. Co ciekawe, zapewnią one do 40 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu - zapewne wraz z etui ładującym. Producent podaje też, że model ten charakteryzuje się zaawansowaną technologią dźwięku przestrzennego 360° i kodekiem LDAC, która umożliwia użytkownikom przesyłanie przez Bluetooth dźwięku w wysokiej jakości, co potwierdza przyznany słuchawkom certyfikat Hi-Res Audio. Cena oraz dostępność nowych słuchawek realme Buds Air 5 Pro zostanie podana w najbliższym.