Pokemony są jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Od bardzo dawna nie ograniczają się wyłącznie do bajki dla dzieci ze słodkimi potworkami. Spod szyldu tej marki wyszła również masa gier wideo, a w ostatnich latach mocno postawiono na rynek gier mobilnych. Podczas wakacji w 2016 roku świat podbiła mobilna wersja GO, w której wcielamy się w trenera pokemonów i samodzielnie musimy wyjść w teren, by złapać nowe okazy i wytrenować już posiadane. Gra premiuje długie spacery, co okazało się być dużym powiewem świeżości na rynku.

To nie jest oczywiście ostatnie słowo właścicieli marki. Na rynek mobilny zostanie wydana kolejna gra, która w mały stopniu będzie przypominać zbieranie żetonów z Pokemonami z paczek chipsów.

Pokemon TCG zadebiutuje jeszcze w tym roku

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku doczekamy się kolejnej gry mobilnej z uniwersum Pokemon. Będzie to gra z gatunku karcianek, a dokładniej TCG (trading card game). Duża część rozgrywki skupiać się będzie wokół otwierania paczek, z których będziemy dostawać losowe karty. Te będą nawiązywały wyglądem do klasycznych kart Pokemon, które możemy znaleźć w neseserach u najwierniejszych kolekcjonerów. Będą one oczywiście charakteryzowały się różną rzadkością.

Deweloperzy zdradzili już, że gracze będą mogli otworzyć dwa boostery dziennie całkowicie za darmo. Oczywiście pojawi się możliwość płacenia prawdziwymi pieniędzmi za możliwość otwierania ich większej liczby.

To jednak nie wszystko. Naszą kolekcję będziemy mogli zobaczyć w akcji podczas pojedynków z innymi graczami. Walki mają być krótkie i intensywne. Nie wiadomo jeszcze czy pojawi się system rankingowy, choć łatwo sobie wyobrazić, że zdominowany byłby on przez graczy z grubym portfelem.

Gra zadebiutuje już 30 października i będzie dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem iOS oraz Android.