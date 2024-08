NVIDIA wprowadza SI do gier

Nikt chyba nie jest zaskoczony, że NVIDIA, która prawdopodobnie najlepiej zarabia na szale związanym ze sztuczną inteligencją chce wykorzystać tę technologię również w grach. Podczas targów Gamescom zapowiedziano rozwiązanie NVIDIA ACE Technology, które pozwoli na stworzenie bardziej wiarygodnych, pobocznych postaci w grach. Dzięki małemu modelowi językowemu działającemu w ramach procesora graficznego, tzw. NPCki (czyli postacie, poboczne, które nie są powiązane z fabułą) będą znacznie bardziej wygadane. Co więcej dzięki technologii Audo2Face-3D animacja ruchu ust i twarzy również ma być bardziej rzeczywista. Pierwszą grą, która skorzysta z tego rozwiązania będzie Mecha BREAK od studia Amazing Seasun Games.

Poza tym gigant pochwalił się, że już ponad 600 gier wspiera technologie RTX, takie jak DLSS, Reflex czy Ray-Tracing. W najbliższym czasie do listy wspieranych gier dołączą takie tytuły jak Indiana Jones And The Great Circle (DLSS 3.5, Full Ray Tracing), Dragon Age: The Vielguard (DLSS 3, Reflex, Ray Tracing), Dune: Awakening (DLSS 3, Reflex), Black State (DLSS 3, Reflex, Ray Tracing), Final Fantasy XVI (DLSS 3, DLAA, Reflex), Star Wars Outlaws (DLSS 3.5, Ray Tracing) oraz Black Myth: Wukong (DLSS 3, Full Ray Tracing), który bije obecnie rekordy popularności na Steam notując ponad 2 miliony graczy jednocześnie. Na Gamescom NVIDIA pokaże też Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, czyli remake kultowej gry Valve wzbogacony o najnowsze technologie RTX.

NVIDIA G-Sync będzie taniej

Z punktu widzenia użytkowników wydaje mi się, że najciekawszą informacją jest ta o technologii G-Sync. NVIDIA zaprezentowała to rozwiązanie już ponad 10 lat temu i w tym czasie przeszło ono sporo poprawek. Doczekało się też darmowej konkurencji w postaci technologii AMD FreeSync i VESA Adaptive Sync, które mają podobne, choć nieco mniejsze możliwości. W skrócie chodzi o to aby dopasować odświeżanie ekranu do liczby wyświetlanych klatek w grach, tak aby uniknąć efektu przeskakującego/rozdzieranego obrazu. G-Sync daje nieco większe możliwości jak chociażby sterowanie odświeżaniem w pełnym zakresie odświeżania wyświetlacza (od 1 Hz), podczas gdy inne technologie VRR nie działają już poniżej 40 Hz. Wymagał jednak do tego zastosowania dedykowanego układu, który podnosił cenę monitora.

Teraz jednak ma się to zmienić za sprawą nowego modułu skalującego od firmy MediaTek, która współpracuje z wieloma producentami monitorów na świecie. NVIDIA G-Sync będzie teraz zintegrowana z układem MediaTeka, zapewniając dostęp do pełnego wachlarza możliwości tej technologii w relatywnie niższe cenie, bo bez konieczności stosowania dodatkowego, dedykowanego procesora. Pierwszymi monitorami z nowym układem będą AOC AGON PRO AG276QSG2, Acer Predator XB273U F5 i ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNR wyposażone w matrycę o przekątnej 27 cali (1440p) i odświeżaniu 360 Hz. Miejmy nadzieje, że cena faktycznie będzie bardziej atrakcyjna.