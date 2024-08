Debiut Mbappe w Polsce. Gdzie oglądać mecz Real Madryt - Atalanta

Już dziś w Warszawie zawitają zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy. W Superpucharze zmierzą się Real Madryt i Atalanta Bergamo, a mecz ten wyjątkowy będzie nie tylko z uwagi na to, że odbędzie się na Stadionie Narodowym, ale również z tego powodu, że będzie to pierwszy mecz Kyliana Mbappe w barwach Realu Madryt. Transmisje spotkania będziecie mogli obejrzeć zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i online.

Real Madryt - Atalanta Bergamo – gdzie oglądać?

Po kilkurocznej batalii z władzami PSG francuski napastnik w końcu otrzymał zielone światło – niedawna ceremonia podpisania umowy i prezentacji na stadionie jest już za nami, a teraz czas na debiut w koszulce Królewskich. Polska ma szczęście do pierwszych korków gwiazd w nowych barwach, bo najpierw Neymar debiutował w Gdańsku w 2013 roku, a teraz polskim kibicom zaprezentuje się Mbappe. Mecz o puchar zdobywców pucharów odbędzie się już dziś o 21:00 na warszawskim Stadionie Narodowym.

Gdzie oglądać transmisję? Prawa do emisji należą do Canal+, dlatego w TV będziecie mogli obejrzeć mecz na Canal+ Sport, Canal+ Premium, Canal+ 4K Ultra. Podobnie w sferze online – tam mecz Real Madryt - Atalanta obejrzycie na stronie Canal+ Online praz w aplikacji mobilnej.

Nie ma co ukrywać – to Real jest w tym spotkaniu faworytem, ale drużyna przeciwna także ma kim straszyć, bo Ademola Lookamn i Charles De Katelaere dotychczas pokazywali się z mocnej strony. Wszystko oczy będą jednak zwrócone na Mbappe, który na ten mecz czeka równie mocno, co kibice Królewskich.

