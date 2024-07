Czym jest Strava?

Strava to platforma społecznościowa stworzona dla sportowców, którzy chcą śledzić swoje aktywności, analizować wyniki oraz rywalizować z innymi. Choć Strava ma szerokie zastosowanie w różnych dyscyplinach sportowych, to szczególną popularnością cieszy się wśród rowerzystów oraz biegaczy, którzy korzystają z jej zaawansowanych funkcji śledzenia tras i analizy treningów. Aplikacja zapisuje historię wszystkich naszych treningów, a gdy dostarczymy jej dodatkowych danych jak chociażby informacje o tętnie, potrafi również analizować naszą wydajność. Jak platforma społecznościowa motywuje też użytkowników do poprawy swoim osiągnięć. W tym celu często tworzy tzw. segmenty, czyli fragmenty naszych tras i monitoruje czas jaki zajęło nam ich pokonanie. Nic przecież nie motywuje lepiej do dalszej pracy niż nowy rekord życiowy ;-).

Źródło: Depositphotos

Niestety za większość dodatkowych funkcji trzeba zapłacić, wykupując abonament Premium. Do tej pory dostępne były dwie opcje, płatność miesięczna w wysokości 19,99 zł, albo roczna w kwocie 149,99 zł (12,5 zł/mc). W przypadku studentów można też liczyć na zniżkę 50%, ale trzeba potwierdzić swój status. Teraz jednak pojawia się nowa opcja, która powinna dosyć łatwo pozwolić na obniżenie kosztów, pod warunkiem, że znajdziemy chętnych znajomych.

Plan rodzinny w Strava

Strava wprowadziła plan rodzinny do swojej oferty wczoraj w 32 krajach na świecie, w tym również w Polsce. W jego ramach można stworzyć "rodzinę", która za dostęp do usługi w wersji premium zapłaci 389,99 zł rocznie dla maksymalnie 4 osób. Oznacza to, że koszt miesięczny dla jednej osoby spadnie do nieco ponad 8 złotych. Jest jednak jeden haczyk. Na plan rodzinny może przejść tylko jedna osoba, która do tej pory korzystała z usługi w wersji Premium. Pozostałe 3 osoby nie mogą posiadać na swoim koncie aktywnej subskrypcji Premium (nie jest jasne czy dotyczy to też okresu próbnego). Co więcej wszyscy członkowie rodziny muszą mieszkać w jednym kraju.

Trudno nie odnieść wrażenia, że nowy abonament to sposób na zwiększenie przychodów. Zapewne zachęci wiele osób aktywnie korzystających ze Stravy w wersji Premium aby zrobiły lepszą reklamę usługi wśród znajomych i zachęciły ich do dołączenia. Osobiście korzystam z tej aplikacji w podstawowej wersji bo służy mi tylko do rejestrowania tras rowerowych z komputera rowerowego, a wszystkie treningi i tak mam w aplikacji Garmin Connect. Takich osób jak ja jest pewnie całkiem sporo i być może część z nich skusi się na plan rodzinny bo nie ulega wątpliwości, że presja otoczenia pozytywnie motywuje do dalszych treningów. Nie jestem jednak fanem takich zagrywek jakie w tym wypadku zastosowała Strava.

źródło grafiki: Depositphotos