To już oficjalne. Viaplay żegna się z Bundesligą – prawa trafią do brytyjskiej platformy.

Sytuacja Viaplay na polskim rynku jest niepewna, ale najwyraźniej sprawy powoli zaczynają się klarować. Skandynawska platforma od lat posiadała prawa do transmisji topowych rozgrywek piłkarskich (między innymi Premier League i Bundesligi), ale długo mówiło się już o potencjalnym przejęciu ich przez innych wydawców – teraz w końcu mamy oficjalne potwierdzenie. Mecze niemieckich zespołów zobaczymy na antenie Eleven Sports już od przyszłego roku.

Najwyższa klasa niemieckiego futbolu ponownie w rękach Eleven Sports

Bundesliga była jednym z trzech klejnotów w koronie Viaplay (zaraz po angielskiej Premier League i F1), a wstępne plany zakładały transmisję rozgrywek do 2029 roku, ale w międzyczasie firma popadła w finansowe problemy, które zmusiły szwedzką ekipę do podjęcia drastycznych kroków. Od dobrych kilku miesięcy wszyscy fani futbolu nad Wisłą zastanawiali się, do kogo trafi licencja – w kuluarach mówiono Canal+ czy nawet Amazon, ale ostatecznie to Eleven Sports nabyło wyłączne prawa do transmitowania Bundesligi i 2. Bundesligi od sezonu 2025/26 do końca 2028/29.

Co ciekawe widzowie nie będą musili czekać aż do przyszłego sezonu, bo pierwsze mecze dostępne będą w ramach niewyłącznej licencji już wiosną 2025 roku – można więc powiedzieć, że Bundesliga wraca do domu, bo brytyjska platforma już wcześniej była głównym nadawcą ligi w Polsce. Eleven pochwaliło się, że wyłączne prawa do transmisji Bundesligi będą obowiązywać do sezonu 2028/2029.

Wciąż tajemnicą pozostaje jednak los Premier League, Championship, NHL czy Formuły 1. Te sprawy wyjaśnia się do końca czerwca 2025, kiedy to Viaplay ostatecznie wycofa się z Polski.

