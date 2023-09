Nowy sposób odpowiadania na wiadomości w Gmailu. Będzie jak na Facebooku i w Messengerze.

Google pracuje nad wprowadzeniem reakcyjnych emotek do Gmaila! Nowa funkcja może w końcu zmienić sposób, w jaki kurtuazyjnie odpowiadamy na e-maile i pozwoli nam zapomnieć o krótkich wiadomościach typu "dziękuję", "ok" lub "nie ma sprawy, pozdrawiam".

Reakcje emoji w odpowiedzi na wiadomości e-mail już wkrótce mogą trafić na Gmaila

Google pracuje nad wprowadzeniem do Gmaila funkcji reakcji za pomocą emotek, co może sprawić, że klient poczty internetowej bardziej upodobni się do komunikatora lub serwisu społecznościowego. Informacje o tej nowości, pojawiły się w sieci kilka tygodni temu, gdy w kodzie aplikacji Gmail dla iOS znaleziono pewne wzmianki na ten temat. Użytkownicy mieliby wkrótce możliwość reagowania na otrzymane maile wybranymi emotkami, co przypomina nieco rozwiązania znane z konkurencyjnych platform. Podobne rozwiązanie oferuje dziś np. Outlook.

Kolejne potwierdzenie wprowadzenia tej funkcji znaleziono w najnowszej wersji aplikacji Gmail na systemie Android. Zdaniem AssembleDebug, w plikach źródłowych znajduje się kilka linii kodu odnoszących się bezpośrednio do reakcji za pomocą emotek. Szczegóły są na razie bardzo ogólne, ale jedna z linii kodu sugeruje, że funkcja ta będzie dostępna "już wkrótce". Znaleziono też taki fragment: "jesteś jednym z pierwszych użytkowników Gmaila, którzy dostaną możliwość korzystania z reakcji za pomocą emotek". Oznacza to, że rozwiązanie prawdopodobnie zostanie wprowadzona w ograniczonym zakresie, zanim trafi do szerokiej publiczności.

Wprowadzone reakcje za pomocą emotek będą dostępne bezpośrednio na głównym ekranie Gmaila lub w menu trzech kropek. AssembleDebug informuje, że opcja ta jest obecnie wyłączona w menu.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieją pewne ograniczenia. Zgodnie z informacjami zawartymi w kodzie, niektóre emotki nie będą dostępne do użycia w przypadku wiadomości zaszyfrowanych, w dużych grupach lub gdy zostaliśmy uwzględnieni w kopii wiadomości (UDW). Istnieje także ograniczenie do 20 emotek reakcji dla jednej wiadomości, choć mowa również o wyjątkach, pozwalających wygenerować 50 unikalnych reakcji.

Google nie ogłosił jeszcze oficjalnie, że pracuje nad funkcją reakcji za pomocą emotek.

Na pytanie o potwierdzenie tej informacji, rzecznik Google, Madison Cushman Veld, odpowiedział krótko: "😉,✋📻."

Nowa funkcja może znacząco ułatwić komunikację za pośrednictwem Gmaila, szczególnie w przypadku krótkich wiadomości typu "dziękuję, pozdrawiam". Często takie komunikaty są dość niezręczne i nie wnoszą niczego istotnego do rozmowy, ale wysyłamy je z uprzejmości lub kurtuazji. Dlatego reakcje za pomocą emotek mogą okazać się bardziej wygodne i przyjazne, umożliwiając szybką reakcję bez konieczności pisania zbędnych słów. Czekamy więc z niecierpliwością na oficjalne wprowadzenie tej nowej funkcji do Gmaila.

źródło: The Verge