Rewolucyjna zmiana w Gmail. Wywróci świat maili do góry nogami

W dzisiejszym pełnym pośpiechu świecie, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji powoli stają się nieodłącznym wsparciem w wykonywaniu codziennych zadaniach. Tych mniej i tych bardziej skomplikowanych. Odpisywanie na maile rzadko kiedy należy do grona tych przyjemnych, to dla większości z nas raczej żmudna sprawa i przykry obowiązek. Ten ma zostać ułatwiony dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu od Google, Twórcy obiecują rewolucję — bo chodzi o sposób w jaki piszemy zarówno e-maile, jak i tworzymy dokumenty. Duet AI, wprowadzony w ramach pakietu Google Workspace, obiecuje znacząco zwiększyć wydajność i jakość naszej komunikacji. Jak działa w praktyce?

Jedno kliknięcie, by napisać e-mail

Praca z e-mailami potrafi być czasochłonna. Nie bez powodu wielu z nas "tonie" w mailach nawet przez kilka godzin dziennie. Znalezienie odpowiednich informacji, dobranie tonu wypowiedzi, wyczerpująca odpowiedź na zadawane pytania — to wszystko trwa. Duet AI w Gmailu chce pomóc nam w ułatwieniu całego tego procesu. Jak? Serwując specjalne opcje napędzane sztuczną inteligencją, które skrywane są pod przyciskiem "pomóż mi napisać". Pierwszą z nich jest "napisanie swojego szkicu", które pozwala użyć własnych słów, aby opisać treść wiadomości. Co więcej, dzięki analizie poprzednich rozmów, Duet AI tworzy odpowiedzi dopasowane do aktualnej konwersacji.

Na tym jednak jeszcze nie koniec. Zachodzi potrzeba napisania wiadomości bardziej oficjalnym tonem? Wystarczy skorzystać z polecenia "Uformalnij swój szkic". Opcja ta zmieni styl wypowiedzi, sprawiając, że wiadomość będzie brzmiała bardziej formalnie. Nic nie stoi także na przeszkodzie, by dodać do wiadomości więcej informacji. Wystarczy sięgnąć po polecenie "Rozwiń swój szkic". To ono pozwoli nam na rozbudowanie treści. Można też zadziałać w drugą stronę, w czym pomoże nam polecenie "Skróć swój szkic". Skondensuje ono tekst do minimum.

Ułatwienie dla pracy i... prawdziwa rewolucja w praktyce!

Duet AI dla Google Workspace to krok milowy w sposobie, w jaki technologia zostaje wykorzystania w procesie pisania. Dzięki temu narzędziu nie tylko będziemy mieć szansę oszczędzić czas na żmudnych zadaniach, ale także możemy zrobić to bez żadnych obaw. Nasze treści są bowiem dopasowane do kontekstu i tonu wypowiedzi, w jakim toczyła się wcześniejsza dyskusja.

Narzędzia te trafiły nie tylko do poczty Gmail, ale także Dokumentów Google (które zresztą doczekały się innowacyjnych opcji związanych z korektą tekstu). Jest to jeden z elementów zapowiedzianej przed kilkoma miesiącami strategii Google. Firma otwarcie wspominała, że w najbliższym czasie można spodziewać się od niej wielu usprawnień opartych o sztuczną inteligencję — oto one!

Nowości trafiają już do użytkowników na całym świecie, jednak... warto mieć na uwadze, by cieszyć się z tych nowo dodanych opcji niezbędna jest płatna subskrypcja!

