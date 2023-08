Gmail na Androida przetłumaczy każdy email, na iOS wkrótce też

Google kontynuuje rozwój swoich aplikacji wprowadzając stopniowo do nich funkcje związane ze sztuczną inteligencją. Jednym z najbardziej przydatnych rozwiązań w Gmailu jest możliwość tłumaczenia całych wiadomości, która wreszcie trafi do aplikacji mobilnych.

Gmail przetłumaczy każdy email

Gmail to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych klientów pocztowych na całym świecie, również za sprawą systemu Android. Google dba o to abyśmy co jakiś czas dostawali nowe, przydatne funkcje związane np. z tworzeniem samych wiadomości. Jedną z nich jest możliwość tłumaczenia treści wiadomości bezpośrednio w aplikacji. Do tej pory było to możliwe tylko w wersji webowej w przeglądarce. Od dzisiaj funkcja ta powoli zaczyna trafiać również do użytkowników aplikacji mobilnej, ale będzie wprowadzana stopniowo przez kolejne 2 tygodnie. Na pierwszy rzut idą posiadacze smartfonów z Androidem. Jeśli korzystacie z Gmaila na iOS to musicie uzbroić się w cierpliwość. Nowe rozwiązanie zacznie trafiać na iPhone'a dopiero od 21 sierpnia.

Tłumaczenie wiadomości w Gmailu działa bardzo podobnie jak w tłumaczenie stron w przeglądarce Chrome. Jeśli aplikacja wykryje, że treść wiadomości jest w innym języku niż ten, który mamy w ustawieniach, to zaproponuje tłumaczenie. Wtedy wystarczy tylko kliknąć na odnośnik w górnej części ekranu i całość automatycznie zostanie przetłumaczona. Powrót do oryginalnej treści jest tak samo łatwy, a klikając na ikonkę trybika można zmienić język, na których chcemy przetłumaczyć daną wiadomość.

Podobnie jak w przeglądarce, możemy też zapisać swoje ustawienia na przyszłość. Na przykład jeśli nie chcemy aby wiadomości w języku angielskim były tłumaczone na polski to możemy tą opcję zablokować. Tak samo działa to w drugą stronę i np. angielska treść może być zawsze tłumaczona na polski, bez konieczności podejmowania żadnej akcji przez użytkownika. Możliwość tłumaczenia treści emaili bezpośrednio w aplikacji to z pewnością przydatna funkcja i wielu osobom znacząco ułatwi życie. Tym bardziej, że już na starcie obsługuje ponad 100 różnych języków, co daje jej ogromne możliwości.

