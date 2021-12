Zimowe, filmowe wieczory smakują lepiej z telewizorem OLED

Za oknem pojawiają się pierwsze opady śniegu, niektórzy już odliczają czas do Świąt, z tego powodu sprawdzimy, jakie filmy ze świąteczną atmosferą zobaczymy na VOD bez wychodzenia z domu.

Świąteczne filmy na Netfliksie

Ostatnie lata to prawdziwa gratka dla miłośników świątecznych, pogodnych i wzruszających historii, ponieważ Netflix każdego roku dostarcza całe mnóstwo nowości. Wśród nich nie brakuje kontynuacji wcześniej udostępnionych tytułów, w tym “Zamiana z księżniczką” oraz “Świąteczny książę”. Obydwie serie mają po już po trzy części i nie jest wykluczone, że platforma nakręci kolejne. Oprócz nich Netflix przygotował znakomitą animację pod tytułem “Klaus”, która została nominowana do Oscara. Oglądamy w niej samolubnego listonosza i samotnego twórcę zabawek, którzy postanawiają odmienić życie mieszkańców mroźnego i mrocznego miasteczka. Dla Netfliksa powstały też dwie odsłony “Kroniki świątecznej” z Kurtem Russelem, który wciela się w Świętego Mikołaja.

Dla tych, którzy szukają nieco innego świątecznego klimatu dobrą propozycją będzie film “Upalne święta”, w którym główna bohaterka Kate postanawia wyjechać w samotną podróż po tym, jak opuścił ją mąż. Celem jej wyjazdu jest Afryka, a na miejscu dochodzi oczywiście do wielu zmian w jej życiu. Naturalnie produkcje oryginalne to nie wszystko, co Netflix ma do zaoferowania, bo wśród tytułów na licencji znalazły się takie hity jak kultowy “Ekspres polarny” oraz “Elf” z Willem Ferrellem. Cały czas dostępny jest też film “Wesołych świąt” z Dannym Devito oraz Matthew Broderickiem, w którym idylliczne święta sąsiadów psuje zakręcony na punkcie świątecznych ozdób i światełek mężczyzna. Ta rywalizacja na najlepiej ozdobiony dom doprowadzi do nie lada niespodzianek w okolicy. Lista nie mogłaby być pełna bez zgryźliwego Grincha próbującego ukraść święta mieszkańcom Ktosiowa. Prawdziwa klasyka.

Część z filmów, które oferuje Netflix, wspiera prawdziwie kinowe technologie Dolby Vision i Dolby Atmos - obydwie obsługiwane są na telewizorach LG OLED, dzięki czemu filmy wyglądają i brzmią o wiele lepiej. Dolby Vision to rozbudowana technologia HDR (High Dynamic Range), która pozwala osiągnąć wyższe wartości jasności, co na ekranie OLED wypada znakomicie, bo kontrast pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu jest jeszcze lepiej uwypuklony. Dolby Vision IQ zapewni nam natomiast odpowiednie ustawienia obrazu zależnie od treści i otoczenia, w jakim się znajdujemy.

Uwielbiane animacje i Opowieść wigilijna na HBO GO

W przypadku znanych i uwielbianych animacji na pewno musimy wspomnieć o dwóch odsłonach “Krainy Lodu”, które można oglądać na HBO GO. Platforma oferuje też “Uziemieni na Gwiazdkę” - film o dwójce nieprzepadających za sobą pilotów, którzy będą na siebie skazani po uziemieniu samolotów przez śnieżną burzę. “Opowieść wigilijna” z Guy’em Pearcem w roli głównej to trzyczęściowa historia w nowy sposób opowiadająca znaną wszystkim opowieść - dzięki takiej interpretacji udało się w niej zawrzeć więcej wątków pobocznych, co rozbudowuje znany świat i pozwala lepiej poznać bohaterów.

Aplikacja HBO GO jest oczywiście jedną z wielu dostępnych na smart TV LG. Telewizory wyposażone w takie ekrany odznaczają się wysokim kontrastem i głęboką czernią, ponieważ podświetlane są pojedyncze piksele, a nie wybrane obszary ekranu. W ciemniejszych scenach jest to kluczowa cecha paneli OLED, gdyż takie pojedyncze źródła światła jak latarnie czy lampki, a także gwiazdy wyglądają znacznie bardziej naturalnie - wokół nich nie jest zauważalna jasna poświata, która jest potrzebna w przypadku ekranów LCD, by podświetlić jasne partie obrazu. Dzięki temu kolory są bardziej żywe i naturalne, co daje świetne wrażenie podczas seansu, a przecież świąteczne filmy są pełne przepięknych ujęć ozdób i światełek na ulicach i w domach.

Jak przetrwać Święta? Drew i Clark w dwóch świetnych komediach

W przypadku oferty Apple TV+ mamy naprawdę szeroki i zróżnicowany wybór filmów, które można wypożyczyć na pojedynczy seans albo kupić i dysponować do niego dostępem przez cały czas. Wszystko to możliwe jest z aplikacji Apple TV+ na telewizorach LG, więc nie musimy nawet ruszać się z kanapy, wystarczy wskazać tytuł i wybrać żądaną opcję. Wśród wielu dostępnych filmów znajdują się oczywiście klasyki pokroju “W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju” z Chevym Chase’em, czyli klasyczna komedia o rodzinie Griswoldów, którzy za wszelką cenę starają się przyjemnie spędzić Święta Bożego Narodzenia, mimo że prawie nic nie idzie po myśli głowy rodzin. Clark liczy na świąteczną premię, będzie próbował zadowolić wszystkich członków rodziny, a z niespodziewaną wizytą zjawia się nawet dziwaczny kuzyn Eddie. Innym filmem sprzed lat, ale zdecydowanie wartym jest “Przetrwać święta” z Benem Affleckiem, który wciela się w bogatego samotnika o imieniu Drew podejmującego desperacką decyzję o… wynajęciu rodziny na święta. Tam zamieszkała bowiem w domu, w którym dorastał, więc obcy ludzie wcielą się w jego najbliższych. Muszę zaznaczyć, że w filmie zobaczymy też Jamesa Gandolfini, którego pamiętamy z “Rodziny Soprano”. Czy Drew wyciągnie z tego jakąś lekcję?

Przekonać się o tym możemy oglądając filmy w oprawie zgodnej z wizją reżysera, bo telewizory LG OLED oferują Filmmaker Mode - specjalny tryb, który wyłącza wygładzenie ruchu, zachowując oryginalne proporcje i liczbę klatek na sekundę, by wyświetlany obraz był jak najbliższy temu, co zamierzał twórca filmu. Często reżyserzy dokonują wielu technicznych decyzji przy tworzeniu filmu, by nadać mu wyjątkowego wyglądu i każdy z takich aspektów znacząco wpływa na odbiór całości. Tryb Filmmaker powstał we współpracy z wieloma cenionymi twórcami, w tym Christopherem Nolanem i Martinem Scorsese, których nazwiska mówią same za siebie.

Na dodatek na widzów, którzy zdecydują się na zakup telewizora LG OLED, czekają dwie świetne promocje, dzięki którym otrzymacie możliwość obejrzenia oryginalnych seriali i filmów w jakości 4K. Po pierwsze aż trzy miesiące dostępu do usługi Apple TV+ zupełnie za darmo. W katalogu platformy znajduje się wiele godnych polecenia produkcji, jak “See”, “Servant”, “The Morning Show” czy “Fundacja”, które znakomicie prezentują się na ekranie OLED, ponieważ wszystkie oryginalne produkcje Apple TV+ są dostępne w 4K, Dolby Vision i Dolby Atmos (Promocja dotyczy wszystkich modeli LG Smart TV 2016-2021, 8K i 4K i jest dostępna dla osób, które zarejestrują się w promocji Apple TV+ do 13 lutego 2022 roku).

Po drugie każda osoba, która zarejestruje zakup telewizora LG OLED otrzyma 10 voucherów do wypozyczneia filmu w jakości 4K na platformie Rakuten TV, dostępnej oczywiście na telewizorach LG.

Świąteczne seanse na LG OLED

Telewizory LG OLED sprawdzą się więc doskonale, niezależnie od platformy i rodzaju filmu, na jaki będziecie mieć ochotę. Obszerna lista dostępnych aplikacji VOD z filmami na życzenie w ramach abonamentu lub do kupienia i wypożyczenia sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Skróty do aplikacji takich usług jak Netflix, HBO GO, CANAL+, Prime Video czy Apple TV+, CDA i Rakuten TV znajdują się na głównym ekranie, który można swobodnie personalizować, by swoje ulubione treści mieć zawsze pod ręką. A skoro przy nawigacji jesteśmy, to warto wspomnieć o pilocie Magic, którego obsługa nie może być bardziej naturalna, ponieważ działa jak klasyczny wskaźnik, a obsługa komend głosowych pozwala w mgnieniu oka wyszukiwać treści oraz informacje, oraz uruchamiać aplikacje. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by błyskawicznie wskoczyć w świąteczny nastrój dzięki ulubionym i nowym filmom, które odkryjecie na LG OLED.

