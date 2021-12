Każdy znajdzie model dla siebie - Huawei Watch 3 z HarmonyOS

A wszystko dlatego, że stale rośnie liczba aplikacji i usług dla HarmonyOS obecnego na nowych modelach smartzegarków.

Coraz więcej aplikacji dla smartwatchy Huawei Watch

Wkroczyliśmy już w taki czas, gdy nawet niewielkie urządzenie na naszym nadgarstku potrafi znacznie więcej, niż tylko pokazywać czas lub zmierzyć go za pomocą stopera lub minutnika. Smartwatche zmieniły całą branżę, bo użytkownicy lubią monitorować swoje zdrowie, kontrolować postępy w treningach i pozostawać w kontakcie nawet, gdy zostawimy smartfon w aucie czy w domu. Smartwatch pozwala też wygodniej zarządzać usługami, zamówieniami czy listami zakupów - wszystko to możliwe dzięki planom udostępnienia tak popularnych w Polsce aplikacji jak iTaxi, Listonic czy Airly. Dzięki nim z poziomu zegarka, na przykład, możemy sprawdzać listę zakupów bez sięgania po telefon i odznaczać kolejne artykuły znajdujące się w naszym koszyku.

W przypadku iTaxi aplikacja zostanie zintegrowana z autorskimi Petal Maps, dzięki czemu taksówkę zamówimy bezpośrednio z map na każdym urządzeniu z HMS i smartwatchach Huawei z serii Watch 3 z HarmonyOS. Każdego tygodnia do AppGallery trafiają nowe aplikacje, wśród których użytkownicy znajdą swoje ulubione media społecznościowe, usługi streamingowe, użyteczne programy oraz media, jak Empik Music, Radio ZET, TOK FM, Antyradio czy Radio Złote Przeboje. Dodatkowo, Empik Music wraz z Podcast GO trafiły na smartwatche, dzięki czemu jeszcze wygodniej będzie można odtwarzać ulubione utwory i podcasty bez sięgania po telefon.

Materiały i wykonanie

Z wielu z wymienionych aplikacji można wygodnie korzystać na smartwatchach Huawei Watch 3, które niedawno debiutowały. Nowa generacja cechuje się eleganckim wyglądem, który nawiązuje do tradycji rynku zegarków. Okrągłe tarcze, dokładne wykończenie i trwałe materiały sprawiają, że smartwatche są nie tylko świetnymi kompanami każdego dnia, ale także można je traktować jako element garderoby, bo do wyboru jest kilka wersji, które swobodnie dopasujemy do naszego stylu i potrzeb. Duży ekran AMOLED pokryty jest wytrzymałym, zakrzywionym na krawędziach szkłem z ochronną nanopowłoką, więc wyświetlacz jest odporny na zarysowania i ślady odcisków palców. Z myślą o komforcie użytkownika zaprojektowano spód koperty, gdzie znalazł się przyjazny dla skóry ceramiczny materiał, pozwalający też regularnie prowadzić pomiary tętna. Sama tarcza powstała z tytanu klasy lotniczej, który połączono z kryształami szafiru.

Smartwatch, który poradzi sobie sam

To wszystko zapewnia najwyższy poziom trwałości i jakości. Bardzo ważnym elementem konstrukcji jest obrotowy pierścień 3D na boku smartwatcha - dzięki niemu nawigacja po listach, menu czy mapach jest znacznie bardziej precyzyjna i wygodniejsza, ponieważ nie zasłaniamy wtedy dłonią zawartości ekranu podczas przewijania. Obecność systemu HarmonyOS gwarantuje odświeżony interfejs oparty na motywie szachownicy, zaś interaktywne tarcze zapewniają szybki dostęp do najbardziej potrzebnych informacji i funkcji. Tłem dla zegara mogą też być własne wideo w zwolnionym tempie czy nagrania poklatkowe, któe będą przypominać najmilsze wyjazdy i chwile. Co istotne, Huawei Watch 3 wspiera łączność LTE, a na zegarku może znajdować się ten sam numer, co na telefonie, dzięki funkcji eSIM. W wyjątkowych i kluczowych momentach można więc polegać na zegarku, na przykład, gdy zajdzie potrzeba kontaktu ze służbami ratunkowymi, odebranie przychodzącego połączenia lub odpisania na SMS-a, a połączenie z Internetem zapewnia stałą aktualizację najważniejszych informacji w aplikacjach, w tym na temat statusu lotu czy taksówce, bez wyjmowania smartfona z kieszeni czy torby.

Trenujesz? Zadbaj o regularność pomiarów

A w chwilach wolnych od obowiązków Huawei Watch 3 z HarmonyOS doskonale sprawdza się jako kompan podczas treningów, marszów czy biegania, bo posiada aż 100 trybów sportowych, na co składa się między innymi 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Na użytkownika czekać będą takie dane jak czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń oraz czas regeneracji. Smartwatch podpowie też, jak długo powinniśmy myć ręce, jak pod względem długości i jakości wypada nasz sen oraz co dzieje się z naszym pulsem oraz poziomem natlenienia krwi przez całą dobę. Jeśli dostępne od razu po wyjęciu smartwatcha z pudełka funkcje okazałyby się niewystarczające, to bezpośrednio na zegarku można przejrzeć AppGallery i zainstalować dodatkowe aplikacje rozbudowując możliwości smartwatcha prawie w każdej dziedzinie.

A będzie w czym przebierać, bo w porównaniu do poprzedniego roku, w 2021 roku liczba użytkowników AppGallery wzrosła aż o 35% - każdego miesiąca W Europie z platformy korzysta 43,5 miliona użytkowników, zaś na całym świecie aż 490 mln użytkowników. Dzięki zawartości sklepu można też lepiej spersonalizować interfejs swojego smartfona, bo nad dostępnymi motywami pracowało ponad 1000 projektantów, co zaowocowało ponad 50 tysiącami motywów i tapet do wyboru. Równie dynamicznie rozwija się ekosystem dedykowany smartwatchom - na użytkowników czeka ponad 20 tysięcy motywów z tarczami zegarka przygotowanych z myślą o zegarkach Huawei. W sumie AppGallery oferuje już ponad 11 tysięcy aplikacji.

Korzystaj, nie przejmuj się ładowaniem

Dynamicznie rozwijający się ekosystem urządzeń i aplikacji na smartfonach oraz smartwatchach Huawei może okazać się kuszącą propozycją dla wielu osób. Ostatnie aktualizacje znacznie rozbudowały możliwości HarmonyOS na smartwatchach Huawei Watch 3, które mogą teraz niezależnie od smartfona pomagać nam w codziennych obowiązkach. Znajdujący się na nadgarstku smartwatch wystarczy, by pozostać w kontakcie z bliskimi i znajomymi, monitorować codzienną aktywność oraz treningi, a także szybciej wykonywać niektóre czynności, jak kontrolowanie listy zakupów czy powiadomienia na temat zamówionej taksówki. A wszystko to na urządzeniu, które jest odporne na wyzwania życia codziennego, bo Watch 3 Pro będzie działał na jednym ładowaniu do 7 dni lub 5 dni z włączonym LTE, zaś w trybie ultra będzie nam służyć nawet do 3 tygodni. Watch 3 w trybie ultra pracuje do 2 tygodni bez ładowania, a wersja z eSIM będzie działać do 3 dni. Gdy zabraknie nam energii, możemy polegać na bezprzewodowym ładowaniu, które po zaledwie 10 minutach naładuje baterię do 20%, co przekłada się na do 15 godzin pracy w trybie LTE.

Użytkownicy mają do wyboru kilka wersji dwóch modeli Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro. Wersja Watch 3 Active z paskiem z fluoroelastomeru to odpowiedź na potrzeby najaktywniejszych osób, zaś Watch 3 Classic ze skórzanym paskiem to opcja dla osób stawiających na elegancję. Jest też wersja Elite Watcha 3 Pro z tytanową bransoletą.

