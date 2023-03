5,2 mld fałszywych reklam do usunięcia. Rok 2022 był dla Google pracowity

Zeszłoroczny raport Ads Safety Report 2021 mówił o usuniętych 3,4 mld szkodliwych reklam wyświetlanych we wszystkich usługach firmy w 2021 r. Oraniczono zasięg ponad 5,7 miliarda materiałów reklamowych i zawieszono ponad 5,6 mln kont reklamodawców. Raport podsumowujący zeszły rok jest jeszcze ciekawszy. W 2022 roku Google usunął ponad 5,2 miliarda reklam i ograniczył zasięg ponad 4,3 miliarda fałszywych treści marketingowych. Jednocześnie zawieszono 6,7 mln kont reklamodawców.

Najczęściej blokowane reklamy to te, które naruszały zasady dotyczące celowego wprowadzenia w błąd. Na cenzurowanym były również takie, które promowały politykę usług finansowych lub zawierały nieodpowiednie treści, np. mowę nienawiści, podżeganie do przemocy, negowanie zmian klimatu czy promocję niebezpiecznych produktów i usług.

Tak ogromna liczba zablokowanych reklam nie pochodzi jednak z automatycznych narzędzi Google. Firma polega przede wszystkim na zgłoszeniach użytkowników. Do pracy wykorzystuje również zautomatyzowane systemy działające w oparciu o sztuczną inteligencję i nauczanie maszynowe. Pomaga to w sortowaniu treści i lepszym wykrywaniu naruszeń w ekosystemie reklamowym Google. Jednak połączenie czynnika ludzkiego z systemami AI nie zawsze się sprawdza - czego doświadczamy niemal każdego miesiąca, gdy dowiadujemy się o kolejnych fałszywych reklamach pojawiających się w wyszukiwarce Google. Firma stara się jednak z nimi walczyć - jednak to walka z wiatrakami i najwyraźniej jednego sposobu na ukrócenie procederu wystawiania fałszywych reklam nie ma.

Rok 2022 w kontekście fałszywych reklam Google. Raport Ads Safety Report 2022

W raporcie nie mogło też zabraknąć informacji związanych z działaniami reklamowymi Google w Rosji i tymi powiązanymi z trwającą już ponad rok wojną w Ukrainie. Od początku inwazji rosyjskiej firma zablokowała ponad 17 milionów reklam w ramach polityki dotyczącej wydarzeń mających charakter wrażliwy. Potwierdzono także usunięcie wszystkich reklam pochodzących z ponad 275 stron internetowych finansowanych przez państwo rosyjskie.

Google przypomina również, że firma zawiesiła większość działań komercyjnych na terenie Rosji. Chodzi tu między innymi o wstrzymanie wyświetlanie reklam, ograniczenie widoczności reklam pochodzących od rosyjskich reklamodawców oraz zablokowanie monetyzacji rosyjskich mediów finansowanych przez państwo.

Pomocą w ograniczeniu dostępu do tworzenia reklam przez nieuczciwe jednostki ma być program certyfikacji usług finansowych, który wymaga potwierdzenia od reklamodawców, że są oni upoważnieni przez lokalnego regulatora do promowania swoich produktów i usług. Program działa obecnie w 11 państwach, m.in. w Wielkiej Brytanii i Australii. W przyszłości zostanie wprowadzony także w innych regionach. Kiedy? Google tego nie zdradza.

Z pełną treścią raportu Ads Safety Report 2022 można zapoznać się na stronach Google.

Centrum przejrzystości reklam. Nowe narzędzia od Google już dostępne

Roczne podsumowanie Ads Safety Report 2022 to dobry moment na zaprezentowanie nowych rozwiązań, które jeszcze lepiej mają pokazywać, jak działają reklamy wyświetlane w produktach i usługach amerykańskiego giganta. Google poinformowało właśnie o uruchomieniu Centrum przejrzystości reklam. To narzędzie pozwalające sprawdzić sprawdzić i wyszukać wszystkie reklamy pochodzące od zweryfikowanych reklamodawców. Mechanizm ten oferuje możliwość dowiedzenia się więcej zarówno o reklamach, jakie widzą na platformach Google, jak i o samych reklamodawcach oraz ich produktach. Czego można dowiedzieć się z centrum?

jakie reklamy uruchomił dany reklamodawca

które reklamy były wyświetlane w danym regionie

ostatnią datę uruchomienia reklamy oraz jej format

Dostęp do Centrum przejrzystości reklam można uzyskać odwiedzając stronę Moje centrum reklam, gdzie można ustawić spersonalizowane reklamy wyświetlane w produktach Google. Do centrum można przejść także bezpośrednio z poziomu reklamy - wystarczy kliknąć ikonę trzech kropek. Wywołane w ten sposób menu pozwoli sprawdzić podstawowe informacje o reklamodawcy, a także opcje polubienia reklamy, jej zgłoszenia lub blokady, jeżeli, zdaniem użytkownika, narusza ona jedną z zasad.