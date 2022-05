Google podsumowuje zeszły rok w kwestii reklam. Gigant technologiczny w 2021 r. wprowadził dodatkowe narzędzia i politykę ostrzeżeń, które pilnują, by reklamodawcy przestrzegali zasad związanych z wyświetlaniem materiałów marketingowych we wszystkich usługach Google.

Google w zeszłym roku usunęło ponad 3,4 miliarda reklam w swoich usługach. Jednocześnie firma ograniczyła zasięg ponad 5,7 miliarda materiałów reklamowych i zawiesiła ponad 5,6 miliona kont reklamodawców. Jednocześnie zablokowano lub ograniczono wyświetlanie reklam na 17, miliarda stron wydawców. Google podaje także, ze podjęło działania w zakresie egzekwowania reklam przeciwni 63 tysiącom witryn różnych wydawców.

Google zapowiada, że i w tym roku będzie nadal zajmować się obszarami nadużyć na swoich platformach i stronach internetowych. W zrozumieniu działania reklam w sieci pomoże też nowa sekcja O tej reklamie. Wdrażana stopniowo na całym świecie wyświetla dodatkowe informacje, w tym dlaczego dana reklama została wyświetlona i który reklamodawca ją uruchomił.

Z pełnym raportem 2021 Ads Safety Report, wraz z danymi dotyczącymi egzekwowania zasad, możecie zapoznać się na stronach Google.

Google podsumowuje zeszły rok w kontekście bezpieczeństwa reklam

I choć raport dotyczy samego zeszłego roku, Google podaje też dane związane z działaniami, jakie firma podjęła w związku z rosyjską agresją i sytuacją w Ukrainie. Nadając sprawie status o charakterze wrażliwym.

Cenimy sobie różnorodność oraz wzajemny szacunek i staramy się nie urażać uczuć użytkowników, dlatego nie zezwalamy na reklamy ani strony docelowe, które zawierają szokujące treści lub promują nienawiść, nietolerancję, dyskryminację czy przemoc

- przeczytacie na stronach Centrum zasad Google Ads. Oznacza to, że wyświetlane w usługach Google reklamy nie będą czerpać zysków z zaistniałej sytuacji. Nie mogą też być wykorzystywane do pozyskiwania klientów i dodatkowych pieniędzy. Jak podaje firma, to uzupełnienie obowiązujących od dłuższego czasu zasad. Te zakazują umieszczania w reklamach treści nawołujących do przemocy lub zaprzeczających tragicznym wydarzeniom. Podobnymi obostrzeniami objęte są monetyzacje materiałów udostępnianych na YouTube.

Google podjęło też decyzję o wstrzymaniu większej części działalności handlowej na terytorium Rosji, wstrzymane zostało nie tylko wyświetlanie reklam w tym kraju, ale także odrzucane są wszystkie treści reklamowe pochodzące od rosyjskich reklamodawców. Oberwało się też finansowanym przez Kreml mediom, którym wstrzymano całkowicie monetyzację.

Od końca lutego Google zablokowało ponad 8 milionów reklam nawiązujących do wojny w Ukrainie, egzekwując zasady wydarzeń “o charakterze wrażliwym”. Dodatkowo usunięto reklamy z ponad 60 finansowanych przez państwo rosyjskie portali medialnych.