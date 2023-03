Masz inteligentny głośnik? Oto groźny atak, którego nie zauważysz

0

Nie zauważysz go, bo... go nie usłyszysz. Nie jesteśmy w stanie słyszeć dźwięków o niektórych częstotliwościach: to zaś otwiera drogę cyberprzestępcom do naszych inteligentnych głośników. Na szczęście, na pomysł tego typu ataku, wpadli badacze z University of Texas w San Antonio oraz University of Colorado - nie ma żadnych dowodów na to, że ktokolwiek poza nimi, atakował w ten sposób takie sprzęty.