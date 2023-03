Nikt nie lubi reklam, zwłaszcza niechcianych i niedopasowanych do zainteresowań. W internecie problem ten częściowo rozwiązał remarketing, w przypadku telewizji - wyświetlają się nam reklamy „jak leci”.

Narzekają więc widzowie i reklamodawcy, którzy w ciemno zlecają ich wyświetlanie, narażając się na to, iż znaczna część widzów zwyczajnie ich nie będzie oglądać lub oglądać je będą osoby, które zupełnie nie są ich grupą docelową.



Problem ten dostrzegła już w zeszłym roku stacja TVN, uruchamiając platformę Addressable TV, w ramach której prowadzone są testy podmiany reklamy wyświetlanej widzom (posiadaczom telewizorów z dostępem do internetu), na te dopasowane do ich zainteresowań i preferencji zakupowych.

Dziś z kolei, Emitel ogłosił rozpoczęcie testów takich personalizowanych reklam w ramach swojej platformy DAI (ang. Dynamic Ad Insertion). Testy i później szerokie udostępnienie tej platformy spowoduje, iż większa liczba widzów, będzie mogła oglądać w telewizji reklamy, bardziej dopasowane do ich zainteresowań.

Maciej Stanecki, Wiceprezes Zarządu GPW DAI S.A:

System ma docelowo działać w naziemnej telewizji cyfrowej, sieciach kablowych oraz na platformach streamingowych. Umożliwi on nadawcom telewizyjnym podmianę telewizyjnych spotów reklamowych na dopasowane do zainteresowań odbiorcy. Razem z Emitel rozpoczynamy wdrożenie i testy funkcjonalności systemu. Podmiana reklamy będzie dokonywać się na dekoderach po to, aby docelowo zbudować zasięg ogólnopolski i pozwolić reklamodawcom na projektowanie kampanii i dopasowywanie treści poprzez nasz system.

Pilotażowe wdrożenie platformy DAI, to wspólne przedsięwzięcie Emitela i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Spersonalizowane reklamy mają się wyświetlać widzom telewizji naziemnej, kablowej oraz IPTV, czyli zasięg jej będzie zdecydowanie większy, niż wspomniana wcześniej platforma TVN - Addressable TV.

Źródło: Emitel.

Stock Image from Depositphotos.