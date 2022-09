Polsat Box to telewizja i VOD w jednym korzystnym pakiecie

Jeśli podobnie jak ja, polegacie na klasycznej telewizji, ale równie często i chętnie oglądacie filmy i seriale online na platformach VOD, to kluczową sprawą jest dla Was odpowiednia oferta. Zamiast wielu subskrypcji i pojedynczych opłat, dobrze jest móc wybrać jedną ofertę, dzięki której nawet trochę zaoszczędzimy.

W dzisiejszej codzienności liczy się łatwość dostępu do treści i szeroki katalog. Znalezienie czegoś dla siebie może być paradoksalnie łatwiejsze, jeśli tytułów w bibliotece usługi będzie więcej, ponieważ rosną wtedy szanse, że pojawi się tam coś, co wpisze się w nasze gusta. Mając do dyspozycji kilka serwisów VOD na pewno wypełnimy seansami wolny czas w weekendy, popołudnia czy deszczowe dni, ale nie zapominam o klasycznej telewizji wspieranej nowymi technologiami. Możliwość oglądania programów od początku, zatrzymywania transmisji i cofania, kiedy tylko chcę, sprawiają, że telewizja oferuje dziś to, o czym wielu widzów wręcz marzyło przez lata. Nie mniej istotna jest dostępność i przystępność, bo kanały TV nie są już przytwierdzone na stałe do jednego ekranu: telewizora w naszym domu. Telewizję oglądamy na czym i gdzie chcemy, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Zmieniły się też sposoby dostępu do telewizji w naszych czterech kątach, bo oprócz ułatwiającej dostęp na różnych obszarach telewizji satelitarnej czy popularnej kablówki, możemy też wybrać telewizję internetową.

I nie jest to tylko czysta teoria, lecz rzeczywistość. Na przykładzie oferty Polsat Box, możemy przyjrzeć się dokładniej, że dobranie odpowiadającej nam oferty, sposobu odbioru i pakietów jest nie tylko łatwe i szybkie, ale też intuicyjne i pozwalające skompletować najbardziej potrzebne treści. Co więcej, telewizję Polsat Box uzupełniają najważniejsze platformy VOD, jak Disney+ czy HBO Max, do których dostęp otrzymujemy w ramach jednej opłaty. Decydując się na telewizję satelitarną, musimy podjąć decyzję, czy wybieramy ofertę z Disney+ czy nie. Później wskazujemy jeden z pakietów: S, M, M Sport lub L i to wszystko. Cena pakietów z Disney+ zaczyna się od 35 zł miesięcznie, czyli niewiele więcej, niż subskrypcja samego serwisu VOD. Za 70 zł miesięcznie, oprócz Disney+ mamy dostęp do aż 132 kanałów, w tym informacyjnych, ogólnych, dla dzieci, sportowych i muzycznych.

Dla fanów sportu przygotowano ofertę M Sport, gdzie znalazły się wszystkie kanały Polsat Sport i Eurosport, a także Polsat Sport Premium z piłkarską Ligą Mistrzów, która własnie wystartowała z nowym sezonem, a także kanały Eleven Sports (w tym 4K), na których można oglądać La Ligę z Robertem Lewandowskim, Serie A i Ligue 1. W każdym przypadku otrzymujemy też 1 miesiąc za darmo. Na tym jednak nie koniec możliwości, bo za 10, 20 lub 30 zł miesięcznie (zależnie od pakietu) możemy rozszerzyć listę kanałów o dodatkowe kanały z filmami, serialami, dokumentami, sportem i nie tylko. W każdym z wariantów zapewniony jest także dostęp do Polsat Box Go, a w nim treści VOD i nawet 100 kanałów z oferty na 3 urządzeniach mobilnych

Dla wielu osób dobrym rozwiązaniem będzie oferta z telewizją internetową, którą odbieramy za pomocą dedykowanego dekodera. Wystarczy podłączyć go do sieci, by uzyskać dostęp do kanałów oraz transmisji na żywo. W ofercie telewizji internetowej są także pakiety podstawowe z Disney+, do których można dołączać dodatkowe, m.in. filmowe w tym ten z HBO i HBO Max. By rozpocząć przygodę i oglądanie nie będziemy potrzebować żadnych dodatkowych akcesoriów, jak antena czy potrzeba montażu czegokolwiek. Co więcej, za usługę płacimy w najwygodniejszy dla siebie sposób, np. za pomocą karty lub Blikiem. Zakup usługi może odbyć się online na stronie Polsat Box, gdzie wskazujemy interesujące nas pakiety i platformy, a później potwierdzamy wszystko online. Sprzęt dociera do nas kurierem w ciągu 1-5 dni roboczych, a my dysponujemy aż 14 dniami na odstąpienie od umowy, więc możemy bez przeszkód sprawdzić, jak wypada wykupiona usługa. To wszystko bez wychodzenia z domu i tracenia czasu na dojazdy. W kontekście kosztów oferta wygląda następująco, dla przykładu: wybierając pakiet BOGATY z Disney+ za 70 zł/mies. mamy tu 95 kanałów tv i dostęp do Disney+. Dołączając to tej propozycji pakiet dodatkowy z HBO i HBO Max za 20 zł/mies. mamy i kanały i serwisy streamingowe za 90 zł/mies.

W Polsat Box mamy więc oferty telewizji w 3 technologiach, a w tych ofertach też dostęp do serwisów streamingowych z nowościami filmowymi i serialowymi i to w dobrej cenie. Dysponujemy z jednej strony szeroką biblioteką treści na życzenie, a z drugiej dostępem do informacji, publicystyki, rozrywki i sportu na kanałach telewizyjnych.

Materiał powstał we współpracy z Polsat Box