To już 13. edycja Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo, sporządzona na podstawie, co ważne - pozakupowych ankiet klientów sklepów internetowych. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, które z nich cieszą się największym zaufaniem e-kupujących w Polsce w różnych kategoriach zakupowych.

E-commerce w Polsce - trendy zakupowe 2022

Zanim przejdziemy jednak do wyników tego rankingu, zerknijmy na udostępnione przy tej okazji wyniki badania konsumenckiego od Ceneo, które obrazuje obecny stan e-commerce w Polsce w kontekście postępującej inflacji, wojny na Ukrainie, no i wynikającego z tego kryzysu energetycznego.

Zaczynając od ogólnych danych - nieco więcej wśród kupujących w sieci jest mężczyzn niż kobiet, najliczniejsza ich reprezentacja jest wśród osób w wieku pomiędzy 25 a 44 lata, zamieszkałych w województwie mazowieckim, śląskim, małopolskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

Jeśli chodzi o kategorie zakupowe w podziale na płeć, zaskoczenia nie ma - panie najcześciej kupują z kategorii dom i wnętrze, remonty i dzieci, a panowie remonty oraz sprzęt AGD/RTV.

Przy motywatorach i demotywatorach procesów zakupowych w sieci widać, że decydującą kwestią są ceny produktów i koszty dostawy.

Z tego też (między innymi) względu, kupujący najcześciej zaczynają ten proces zakupowy na Allegro - darmowe dostawy, ale i Ceneo może się pochwalić dobrym wynikiem.

W przypadku najpopularniejszych dni tygodnia na zakupy internetowe, rozkład jest mniej więcej podobny, nieco inaczej wyglada to, jeśli spojrzymy na miesiące, wyraźnie aktywność kupujących rośnie w listopadzie i w grudniu.

Wpływ inflacji widać w zachowaniach kupujących, niemal co trzeci porównuje ceny zanim podejmie decyzje o zakupie, nieco mniej bardziej skupia się na zaplanowanych i bardziej przemyślanych wydatkach. Sporo osób też śledzi ceny interesujących produktów - przyda się to im w zbliżającym się okresie przedświątecznym do oceny rzeczywistych obniżek cen.

Według danych Ceneo, największe wzrosty cen można zaobserwować w kategorii Biuro i firma, Dla dziecka i Sprzęt RTV.

Choć jak spojrzymy na jednostkowe wzrosty cen konkretnych produktów, te procenty są dużo wyższe.

W interesujących nas kategoriach, najwyższe wzrosty cen odnotowały produkty takich firm jak Apple, Motorola czy Xiaomi - to w przypadku smartfonów, a jeśli chodzi o telewizory: Panasonic, Sony i Toshiba.

Z kolei wpływ wojny i kryzysu energetycznego można zauważyć po ogromnych wzrostach zainteresowania kupujących (rok do roku) w powyższych kategoriach zakupowych.

Wyniki rankingu "Zaufanych Sklepów 2023"

Przechodząc już do wyników rankingu - sporządzonego na podstawie opinii kupujących, w kategorii Dom i wnętrze wygrał sklep nakrywamy.pl, Hobby i zwierzęta - zoopers.pl, Budowa i ogród - SklepBaterie.pl, Dla dziecka - krainazabawy.pl. W tych kategoriach wystawiono 503 tys. opinii dla 2966 sklepów.

Kolejne kategorie, w których wyłoniono zwycięzców na podstawie 413 tys. opinii dla 1309 sklepów, to Moda i dodatki - zegarkinareke.pl, Motoryzacja - intercars.pl, Kultura i rozrywka - TaniaKsiazka.pl oraz Sprzęt RTV i AGD - luke.pl.

W ostatnich trzech kategoriach zakupowych wystawiono 657 tys. opinii dla 2094 sklepów. W kategorii Styl życia wygrał sklep - n69.pl, Technologia - eukasa.pl, a w Uroda i zdrowie - manada.pl.

W rankingu znalazły się też kategorie dodatkowe. W kategorii Najlepszy sprzedawca Kup teraz wygrał sklep manada.pl, a w kategorii Debiut na Ceneo - megafauna.pl. W tych dwóch kategoriach zwycięzców wyłoniono na podstawie 107 tys. opinii dla 484 sklepów. Natomiast najlepszego dostawcę wybrano na podstawie 275 tys. opinii dla 28 doręczyciel, zostało nim DPD, wyprzedzając InPost i DHL.

Źródło: Ceneo.pl

Stock Image from Depositphotos.