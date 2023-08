Najlepsze polskie miasto dla kierowców? Odpowiedź może niektórych zaskoczyć

To już siódma edycja raportu przygotowywanego przez serwis Oponeo i Yanosik - Ranking miast przyjaznych kierowcom, w którym to liderem po raz drugi z rzędu zostało miasto Gdańsk - w kategorii miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców.

Ranking przygotowywany jest według ściśle określonej punktacji, a przyznaje się ją za szybkość przemieszczania się samochodami po danym mieście, liczbę kolizji czy średnie ceny paliw.

Zakres cech, które powinno mieć miasto przyjazne kierowcom, jest szeroki. Obejmuje takie zagadnienia, jak szybkość poruszania się zmotoryzowanych, liczbę zgłoszonych kolizji czy parkowanie (w tym rozwój sieci Park & Go). Uwzględnia także koszty ponoszone przez kierowców – taryfikatory stref parkowania, wydatki na ubezpieczenia, wymianę opon czy średnie ceny paliw.

Dodatkowe punkty mogły otrzymać miasta sprzyjające ekologii, a więc te gdzie dostępna jest szeroko rozwinięta sieć systemów carsharingowych czy stacji ładowania samochodów elektrycznych.



Tak więc najwięcej punktów w/w kryteriach oceniania w przypadku miast powyżej 300 tysięcy przypadło miastu Gdańsk, a najmniej miastom Poznań i Wrocław. W kategorii mniejszych miejscowości wygrała Częstochowa, a na końcu znalazły się miasta Gdynia i Białystok. To ciekawe i zaskakujące w sumie, że sąsiadujące ze sobą miasta - tak diametralnie różnią się w podejściu do ułatwiania życia kierowcom samochodów.

Z całością raportu możecie się zapoznać pod tym linkiem (pdf), z ciekawości zajrzyjmy tutaj do średnich prędkości, w kontekście wczorajszego wpisu o średnich prędkościach tramwajów.



W Gdańsku średnia prędkość tramwajów w 2023 roku wyniosła 17,7 km/h - prędkość szczytowa 17,8 km/h, a poza szczytem 17,7 km/h. Z kolei średnia prędkość samochodów w tym mieście w centrum wynosi 31 km/h, a poza centrum 38 km/h. Najszybciej można przemieszczać się w Lublinie, a najwolniej we Wrocławiu (w centrum 24 km/h, czyli niewiele szybciej niż tramwaje w Bydgoszczy - 21,1 km/h) - to miasta powyżej 300 tys. mieszkańców. W mniejszych miejscowościach, najszybciej jest w Katowicach, a najwolniej w Kielcach.

Źródło: Oponeo/Yanosik.

Stock Image from Depositphotos.