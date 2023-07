Mapy Google - aktualizacja już dostępna. Kierowcy będą zachwyceni!

Mapy Google doczekały się nowej aktualizacji, która bez dwóch zdań przypadnie kierowcom do gustu.

Najpopularniejsza nawigacja poprawiła jeden ze swoich gorszych elementów

Mapy Google w wersji na urządzenia mobilne z systemem Android od wielu lat mają tą samą opcję sterowania głosowego, która zwyczajnie nie pasuje do aplikacji. Całość jest wolna, toporna i nawet sam jej interfejs nie wygląda tak, jak powinien — co było zaskakujące pod wieloma względami, tym bardziej, że w końcu nawigacja od firmy z Mountain View jest bez przerwy aktualizowana i wzbogacana o nowe opcje.

Źródło: Depositphotos

Teraz Google wreszcie poszło po olej do głowy i postanowiło usprawnić proces dyktowania w Google Maps. Firma zdecydowała się na użycie narzędzia, które już ma i działa bez większych zarzutów — mowa oczywiście o Asystencie Google. Po uruchomieniu aplikacji po aktualizacji, wyświetli się informacja o tym, że istnieją „nowe i szybsze sposoby wyszukiwania w Mapach” — i wreszcie tzw. Speech Services zostały zastąpione przez asystenta głosowego firmy, na której czele stoi Sundar Pichai.

Szybsza nawigacja i większa wygoda

Polecenia głosowe z Asystentem Google są dużo szybsze od wcześniejszej opcji. Od najprostszych poleceń, takich jak „Nawiguj do”, aż do bardziej skomplikowanych, jak wyszukiwanie restauracji, stacji benzynowych, ładowarek samochodów elektrycznych, kawiarni i wszystkich podobnych pozostałych kategorii. Asystent Google również dużo lepiej i bardziej trafnie rozpoznaje nasze słowa, a do tego dostajemy odpowiedź zwrotną w postaci nazwy miejsca, do którego mieliśmy chcieć się udać — tak, abyśmy przed ustaleniem trasy mogli jeszcze zmienić nasz cel podróży.

Źródło: 9to5Google

Zmiana wprowadzania głosowego pojawia się w wersji aplikacji o numerze 11.90, która powoli jest wprowadzana dla wszystkich użytkowników. Czy macie już dostęp do nowej wersji Map Google? Co sądzicie o tej zmianie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: 9to5Google