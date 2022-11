Przymus powrotu z pracy zdalnej? Najgorsze, co może zrobić pracodawca

Gdy widzę to, co robi Elon Musk - czynię sobie soczyste facepalmy. Praca zdalna nie jest zła: jeżeli ktoś czuje, że chce tak pracować - nie wolno mu tego bronić. Byleby tylko "dowoził", realizował zadania i spełniał określone cele. Wtedy nie powinno być problemu. A tymczasem, wokół siebie - widzę...

Gdy widzę to, co robi Elon Musk - czynię sobie soczyste facepalmy. Praca zdalna nie jest zła: jeżeli ktoś czuje, że chce tak pracować - nie wolno mu tego bronić. Byleby tylko "dowoził", realizował zadania i spełniał określone cele. Wtedy nie powinno być problemu.

A tymczasem, wokół siebie - widzę pewien trend na podkopywanie pracy zdalnej. Ta odrobinę "urosła" w trakcie zawirowań okołocovidowych i stała się niemal powszechnie obowiązującym sposobem realizacji zadań zawodowych. Oczywiście tam, gdzie się da: pracownik produkcji przecież nie wytworzy czegoś będąc w domu, pozbawionym dostępu do maszyny w fabryce. Jednak tam, gdzie da się to robić - udowodniono, że przy odpowiednich procesach, może to działać bezproblemowo.

Wielki powrót do biur to jak dla mnie rzecz nie tyle głupia, co niepotrzebna. Firmy, które wymagają kontroli nad pracownikami, poprzez często niewyżytych managerów widzących świat tylko tak blisko, jak blisko jest ich czubek nosa - to według mnie nowotwór, który niestety ma tendencję do rozrastania się. Już w ogóle koncepcja wielkiego powrotu do biur w Twitterze nieco mnie niepokoi. Choć rozumiem: przedsiębiorstwo boryka się z ogromem nikomu niepotrzebnej, jałowej pracy. Oraz z lenistwem samych pracowników, którzy mają skrzywiony obraz rzeczywistości. To nic dobrego i warto z tym walczyć. Nie jestem jednak pewien, czy Musk jest do tego odpowiednim człowiekiem.