Prześwietlili gusta Polaków – wiadomo już, co najchętniej oglądają na Netflix

Netflix stał się już w Polsce standardem, który z roku na rok wypiera klasyczną telewizję z polskich domostw. Niemały wpływ mają na to lokalne produkcje – nie tylko te oryginalne, ale także na licencji – sprawiające, że amerykańska platforma oprócz zachodnich filmów i seriali ma też domieszkę swojskości. Popularność polskich treści na Netflix wciąż rośnie, co dobrze obrazuje ranking firm PlumResearch, opracowany na podstawie liczby obejrzanych godzin.

Polskie filmy i seriale na tle zachodnich hitów

Stranger Things, House of Cards, a może Dom z papieru? Nope, Polacy w iście patriotycznym stylu stawiają na serialowego Wiedźmina, który pomimo zadyszki i licznych problemów uplasował się na pierwszym miejscu w rankingu najpopularniejszych filmów i seriali w Polsce. Produkcja luźno oparta na prozie Sapkowskiego może pochwalić się wynikiem 7,2 mln obejrzanych godzin.

Tuż za nim znalazł się nowy sezon Sex Education (5,0 mln godzin), The Good Doctor (4,3 mln godzin), a zaraz za podium aktorska adaptacja OnePiece (3,4 mln godzin), która niedawno debiutowała na Netflix. Mówimy tu o popularnych produkcjach z dużym budżetem, dlatego serial okupujący 8 pozycję w TOP 10 może budzić zaskoczenie. To nasza Rodzinka.pl (3,0 mln godzin), czyli serial mający na karku już 12 lat. Mimo to Polacy z jakiegoś powodu wciąż odczuwają potrzebę śledzenia losów Boskich i spółki, a największą oglądalnością cieszył się właśnie ten najstarszy, pierwszy sezon.

Więcej polskich akcentów znalazło się w zestawieniu stricte poświęconym filmom. Wiecie, co znalazło się na 1 miejscu? Powszechnie krytykowane Dziewczyny z Dubaju, oglądane przez 2,9 mln godzin ze wskaźnikiem ukończenia na poziomie 82,5%.

Na szczęście pojawił się też świetny Znachor (1,6 mln godzin) z najwyższym wskaźnikiem ukończenia, wynoszącym 85,4%.

„To naprawdę imponujący wynik! Biorąc pod uwagę wskaźnik ukończenia, który mówi o tym jaki procent osób, które rozpoczęły oglądanie, dobrnęło do końca, to "Znachor" bez wątpienia jest hitem. W trakcie siedmiu dni od premiery wskaźnik ukończenia wniósł 85,4%, co jest najwyższym wynikiem w filmowej topce w trzecim kwartale” – Magdalena Sosna, global communications and marketing manager w PlumResearch

Znachor przebił takie hity jak Spider-Man: bez drogi do domu, czy Krzyk VI, a to tylko pokazuje, że odświeżanie polskich klasków to dobry pomysł, pod warunkiem że twórcy podejdą do sprawy z zachowaniem odpowiedniego szacunku do oryginału.

