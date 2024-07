Rafał Brzoska mówi "DOŚĆ"! Szef inPostu chce walczyć z Facebookiem

Fake newsy czy reklamy, najczęściej zachęcające przy użyciu znanych twarzy i marek do fałszywych inwestycji, to plaga mediów społecznościowych. Ktoś powiedział w końcu „DOŚĆ”.

Każdego dnia, czy to na Facebooku czy Instagramie (oba serwisy należą do Mety), można trafić na sponsorowane posty z krzykliwymi fake newsami, które mają nabijać odsłony czy zachętami do fałszywych inwestycji, które to służą jedynie wyłudzaniu danych od późniejszych potencjalnych ofiar innych działań cyberprzestępców.

Do takich postów zwykle wykorzystuje się twarze znanych osób czy marki znanych firm, jak Orlen, Orange czy PKO Bank Polski, które to mają uwiarygodnić te fałszywe inwestycje.

Facebook rzeczywiście nie robi z tym nic, a to najpopularniejsze źródło i początek phishingu oraz innych ataków cyberprzestępców, nie tylko w Polsce. W ostatnim czasie do takich reklam fałszywych inwestycji zaczęto wykorzystywać twarz Rafała Brzoski, szefa InPostu, o czym napisał wczoraj na swoim koncie na LinkedIn.

Skłonił go do tego przede wszystkim fakt, iż w całej tej kampanii pojawiła się jego partnerka. Fake newsy o jej pobiciu, śmierci czy aresztowaniu, dopełniły czarę goryczy i zgłosił sprawę do prokuratury. Głównie z tego powodu, iż na prośby o usunięcie i zablokowanie kont publikujących te informacje, Facebook niewiele w tym temacie zrobił - usunął jedynie niektóre z tych postów, bez blokady kont.

Wierzę, że organy ścigania dorwą tych, którzy za tym stoją, a ja zamierzam dorwać tych, którzy czerpią z tych przestępstw korzyści finansowe -chociażby w postaci reklam. Nie spocznę, dopóki wielki koncern socialmediowy nie zmieni swojego podejścia do krzywdzenia ludzi i współuczestnictwa w szarganiu wizerunku osób publicznych, zasłaniając się swoim wydumanym regulaminem.

Rafał Brzoska zapowiedział jednocześnie na zamieszczonym do wpisu wideo, iż będzie walczył z Facebookiem przed sądami w Polsce, a jak to nie pomoże to i w Brukseli.