Nie regulujcie odbiorników - Muzo FM to teraz Eska Rock

Zmiany właścicielskie w polskich rozgłośniach to bardzo długi proces w naszych kraju, patrz: Agora –> Eurozet. Przekonała się też o tym Grupa ZPR Media, na szczęście w końcu się udało i od dziś Eska Rock pojawiła się na 9 nowych częstotliwościach w największych miastach Polski.

Zbyszek Frączek, dyrektor programowy radia Eska Rock:

Na jakich falach można od dziś słuchać radia Eska Rock? Lista miast i częstotliwości, przedstawia się następująco:

Skąd dwie częstotliwości w stolicy? W Warszawie Eska Rock nadawała już wcześniej na falach 93,3 FM. Początkowo po przejęciu Muzo FM planowano na tej częstotliwości uruchomić nową rozgłośnię lokalną, jednak na ten moment to się nie wydarzyło.

Hirek Wrona:

Radio było, jest i będzie moją największą medialna miłością. To teatr wyobraźni, w którym można opowiadać o pięknej muzyce wydanej bajecznie na płytach. Ta bajka wciąga słuchacza w tajemniczą interakcję z prowadzącym. Są i blisko i daleko od siebie, ocierają się o intymność pozostając sobie obcym. Jazz jest najlepszym gatunkiem muzycznym do pielęgnowania tych magicznych relacji. Nowy Orlean – gdzie powstał – do dziś jest wciągającym, pełnym funkującej atmosfery i tętniący nieziemskim groovem miastem. Witam w Kind of Jazz.